УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9882 відвідувача онлайн
Новини
7 100 145

Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак

Монолітність партії

Переважна більшість людей в партії "Слуга народу" як і раніше сприймають як лідера і орієнтуються на президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, 3 жовтня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ця партія прийшла до влади, тому що президентом став Володимир Зеленський. Для цієї партії, для кожного її члена і раніше людиною, лідером є президент Зеленський. Вони як і раніше на сто відсотків довіряють цій людині. І він сьогодні є тією людиною, навколо якого існує монолітність цієї партії. Тому будь-які розмови, які іноді ми чуємо ... Ну є у людей трохи втрата зв'язку з реальністю, які говорять, хто кому що зробив і хто кому допоміг. Є українське суспільство і є одна людина, якій повірили ці люди, які зібралися в партію "Слуга народу" і яка сформувала більшість", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак

Єрмак зазначив, що тим, хто цього не розуміє, нагадує про це більшість інших людей. "Але ніхто сьогодні не відміняв випробування мідними трубами, славою, спокусами", - додав він.

Керівник ОП порекомендував депутатам більше їздити регіонами, послухати, кому вірять люди. "Але я впевнений, спілкуючись з депутатами, що переважна більшість не втратила цю реальність", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня, - Лерос

Зеленський Володимир (24358) Слуга народу (2820) Єрмак Андрій (1384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг Зеленского, - Ермак - Цензор.НЕТ 5561
показати весь коментар
04.10.2020 08:36 Відповісти
+31
А то что при Порохе экономика росла,а не шла в дупу
показати весь коментар
04.10.2020 09:04 Відповісти
+30
Ржака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг Зеленского, - Ермак - Цензор.НЕТ 9176
показати весь коментар
04.10.2020 08:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ермак , ты не правильно цитируешь газету Правда , Монолитность партии ,монолитна вокруг Зелеского , как никогда раньше , на пленуме постановили ......... , Ермак был двоешником в институте , плохо учил историю КПСС
показати весь коментар
04.10.2020 09:53 Відповісти
Подібне розчиняється в подібному - прислів'я від хіміків.
показати весь коментар
04.10.2020 09:54 Відповісти
"партия сильна как никогда !"

дежавю.......
показати весь коментар
04.10.2020 11:09 Відповісти
ну вот почему избиратели зе не могут сказать ни про одно достижение зе и его команды?
показати весь коментар
04.10.2020 09:54 Відповісти
В основном потому, что избиратели ЗЕ в принципе не особо могут что-то осознанное сами говорить.

А из готового в эфире ящиков только фрикции, за которые зеленый мозг даже зацепиться не может: "Догоним и перегоним!!! Через 4 года здесь будет город сад!!!"
показати весь коментар
04.10.2020 11:27 Відповісти
Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг бабла. Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак - Цензор.НЕТ 401
показати весь коментар
04.10.2020 10:01 Відповісти
Зеленого бабла !
показати весь коментар
04.10.2020 11:11 Відповісти
Всі монолісти Зе команди мають терміново захворіти на коронавірус і відійти від справ хоча б на півтора місяці...
показати весь коментар
04.10.2020 10:08 Відповісти
Тобто взяти приклад з Порошенка?
показати весь коментар
04.10.2020 10:19 Відповісти
Бажано у вічність.
показати весь коментар
04.10.2020 10:19 Відповісти
Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3927
показати весь коментар
04.10.2020 10:18 Відповісти
Последние 10!
показати весь коментар
04.10.2020 10:31 Відповісти
Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3110
показати весь коментар
04.10.2020 11:45 Відповісти
Жидкая коричневая монолитность...дерьмо
показати весь коментар
04.10.2020 10:22 Відповісти
Ермак: Кину Зе, когда монолитность станет мягче.
показати весь коментар
04.10.2020 10:22 Відповісти
после зеленых мразей нужна будет люстрация, они физиологически не способны к государственному управлению, бездарны, безвидны и пусты
показати весь коментар
04.10.2020 10:24 Відповісти
Вовчик, а ведь он твоей жопой прикрылся! Умный пидорок - он вкусно позавтракает, а у тебя попка будет болеть с утра... И Маша Фокина не успокоит...
показати весь коментар
04.10.2020 10:29 Відповісти
то Єрмак фраєриться.
показати весь коментар
04.10.2020 10:42 Відповісти
А шо, уже возникла необходимость в этом убеждать?
показати весь коментар
04.10.2020 10:42 Відповісти
Вчера послушал, как величайший экспромтом говорит ртом Кретин кретином, двух слов связать не может И сразу понял секрет полишинеля. На его фоне последний дегенерат в выиграше. То-то вы сгрудились вокруг идиота, чтобы свою убогость скрыть, монолитные
показати весь коментар
04.10.2020 10:43 Відповісти
Саме так, зелені "навозні" мухи щільненько гуртуються навколо свіженької купи лайна.
показати весь коментар
04.10.2020 10:47 Відповісти
Не много ли Ермака вместо Зеленского? За него даже 73% не голосовали.
показати весь коментар
04.10.2020 11:09 Відповісти
Нацменшина що складає 0,3% захопила владу.
Для цього вони обіцяли усім і усе........... Але частина зрозуміла хто і куди їх затягує і що за це повинні будуть відповідати перед народом України. .Тим більше не усі отримують гроші з общака, ось і відтирають один одного та й у общак гроші вже не надходять бо "хабад" не виправдав надії кооп "Озеро".
показати весь коментар
04.10.2020 11:10 Відповісти
Що цікаво, про Пороха не можна сказати "есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию". По-перше через те, що Порох на ділі довів, що він не з тих, кому потрібно повірити - а з тих,хто справами доводить, що йому можна довіряти; а, по-друге, навколо партії, яку він очолює зібралися прихильники правоцентриської проукраїнської ідеології. І що саме партія ЄС якнайкраще втілює цю ідеологію в суспільне життя України.

А цими відвертостями Єрмак вчергове довів, що слуги уродів зібралися в партію (точніше, в організацію) лідерського пошибу. Ну, таку саму, як матьківщина чи звук. Забери лідера - вони розвалюються. Скільки вже таких розвалилося... Щас хто згадає про партейки Вітренко, Литвина, Лазаренко, Мороза, та того ж самого овоча? Їхні лідери стали ніхто і нічим - і партії немає. Клована поженемо - і слуг уродів не стане...
показати весь коментар
04.10.2020 11:15 Відповісти
А ці чмошники продовжують, "пА примеру старших братьев", літити з бубАчки "Атца, якогось, наріта". Таке собі " малАнроське фуйло". А з себе партію- " единая малАнросия".
Плять, навіть кучма вам, довбням, казав, що "Україна не росія". У нас не було й не буде культу особистості.
показати весь коментар
04.10.2020 11:19 Відповісти
Вот именно так сплоченно СН должна вместе с ЗЕ пойти на эшафот.
показати весь коментар
04.10.2020 11:22 Відповісти
це ти, падло, існуєш навкруги зеленського, бо тобі нема вже буде, де існувати більше
показати весь коментар
04.10.2020 12:26 Відповісти
клоЗЕт типа гиперлуп. Высокотехнологичный гон дерьма по трубам.
показати весь коментар
04.10.2020 12:27 Відповісти
Это монолитность гроба, в котором лежит труп.
показати весь коментар
04.10.2020 14:10 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
показати весь коментар
04.10.2020 15:12 Відповісти
Хоч куди ткнися, в медійному просторі, всі важливі для держави питання, озвучує в своїх коментарях, не президент, а дерьмак, який, за своїм юридичним статусом, завідувач канцелярією. Таке відчуття, що ця людина, свого роду регент при розумово неспроможним монархом. Хоча, за великим рахунком, так воно і є. Таким чином, країна опинилася в якості заручника у повного бовдура, який фактично керується зовнішніми ворожими до України силами.
показати весь коментар
04.10.2020 15:48 Відповісти
Ох..ее дЕрьмакобыдло уже фейки строчит не хуже **********.
показати весь коментар
04.10.2020 15:58 Відповісти
Як притомні,свідомі люди можуть групуватися навколо шмарклі, політичного ніщо, вбогого популіста,нуля? Помножене на нуль,само перетворюється в нуль...
показати весь коментар
04.10.2020 16:48 Відповісти
А де Ви у служок уродів знайшли притомних і свідомних ?
показати весь коментар
04.10.2020 23:32 Відповісти
https://youtu.be/zT8wSUh3ZDo Теща Дмитрия Гордона поздравила зятюху с днюхой
показати весь коментар
05.10.2020 03:18 Відповісти
Говорят , шо Гордон брат Пальчевского... Странная получается у пальчевского путаница с фамилиями... Воспитывался у деда с бабкой. Дед, по фамилии Панько, имел только сыновей... Шо-та темная подноготная у спальчика, мож незаконорожденый сын, або усыновили.
показати весь коментар
05.10.2020 03:21 Відповісти
а мож не тот за кого нам его преподносят, тока вот с фамилией промашечка.
показати весь коментар
05.10.2020 03:22 Відповісти
шмаркля, політичне ніщо, вбогий популіст,нуль, "юрист", все життя тiльки й робив, що крав(плагiатив) - якось йшов 2007-ый рiк... звернiть увагу на дii конферансье, в кiнцi вiдео, вiн погидував здоровкатись з фрики-мэном, та як деякi притомнi офiцери пiд час iнавгурацii...
https://www.youtube.com/watch?v=y9pJ2FlfW44 freaky - YouTube

8/6/2007 · Published on Jun 8, 2007 freaky brothers playing the piano Category Comedy Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Up next
показати весь коментар
05.10.2020 03:45 Відповісти
На жаль, ця зелена конструкція працює. Цар в них завжди ні в чому не винний, в чому впевнені і багато українців.
показати весь коментар
04.10.2020 17:19 Відповісти
Культ наличности зеленскава!
показати весь коментар
04.10.2020 17:28 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГО РЕЙТИНГ ПАРТИИ БУДЕТ 0,001
показати весь коментар
04.10.2020 21:03 Відповісти
Кто слышал об этом "чуде ермак" до 2019.
показати весь коментар
04.10.2020 21:34 Відповісти
Пляць, яке воно "глиба моноліту"????? Воно купа лайна на паличці фуйла! Монолитная сплоченность, все как один - ідіть вже нафуй, жаби зеленожопі!!!
показати весь коментар
04.10.2020 23:21 Відповісти
Не, ну, чувак и загнул... Как может быть аморфная зеленая шмаркля монолитной... ХМЫ...
показати весь коментар
05.10.2020 03:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 