Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак

Переважна більшість людей в партії "Слуга народу" як і раніше сприймають як лідера і орієнтуються на президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, 3 жовтня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ця партія прийшла до влади, тому що президентом став Володимир Зеленський. Для цієї партії, для кожного її члена і раніше людиною, лідером є президент Зеленський. Вони як і раніше на сто відсотків довіряють цій людині. І він сьогодні є тією людиною, навколо якого існує монолітність цієї партії. Тому будь-які розмови, які іноді ми чуємо ... Ну є у людей трохи втрата зв'язку з реальністю, які говорять, хто кому що зробив і хто кому допоміг. Є українське суспільство і є одна людина, якій повірили ці люди, які зібралися в партію "Слуга народу" і яка сформувала більшість", - сказав він.

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Єрмак зазначив, що тим, хто цього не розуміє, нагадує про це більшість інших людей. "Але ніхто сьогодні не відміняв випробування мідними трубами, славою, спокусами", - додав він.

Керівник ОП порекомендував депутатам більше їздити регіонами, послухати, кому вірять люди. "Але я впевнений, спілкуючись з депутатами, що переважна більшість не втратила цю реальність", - вказав він.

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