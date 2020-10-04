Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак
Переважна більшість людей в партії "Слуга народу" як і раніше сприймають як лідера і орієнтуються на президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, 3 жовтня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ця партія прийшла до влади, тому що президентом став Володимир Зеленський. Для цієї партії, для кожного її члена і раніше людиною, лідером є президент Зеленський. Вони як і раніше на сто відсотків довіряють цій людині. І він сьогодні є тією людиною, навколо якого існує монолітність цієї партії. Тому будь-які розмови, які іноді ми чуємо ... Ну є у людей трохи втрата зв'язку з реальністю, які говорять, хто кому що зробив і хто кому допоміг. Є українське суспільство і є одна людина, якій повірили ці люди, які зібралися в партію "Слуга народу" і яка сформувала більшість", - сказав він.
Єрмак зазначив, що тим, хто цього не розуміє, нагадує про це більшість інших людей. "Але ніхто сьогодні не відміняв випробування мідними трубами, славою, спокусами", - додав він.
Керівник ОП порекомендував депутатам більше їздити регіонами, послухати, кому вірять люди. "Але я впевнений, спілкуючись з депутатами, що переважна більшість не втратила цю реальність", - вказав він.
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дежавю.......
А из готового в эфире ящиков только фрикции, за которые зеленый мозг даже зацепиться не может: "Догоним и перегоним!!! Через 4 года здесь будет город сад!!!"
Для цього вони обіцяли усім і усе........... Але частина зрозуміла хто і куди їх затягує і що за це повинні будуть відповідати перед народом України. .Тим більше не усі отримують гроші з общака, ось і відтирають один одного та й у общак гроші вже не надходять бо "хабад" не виправдав надії кооп "Озеро".
А цими відвертостями Єрмак вчергове довів, що слуги уродів зібралися в партію (точніше, в організацію) лідерського пошибу. Ну, таку саму, як матьківщина чи звук. Забери лідера - вони розвалюються. Скільки вже таких розвалилося... Щас хто згадає про партейки Вітренко, Литвина, Лазаренко, Мороза, та того ж самого овоча? Їхні лідери стали ніхто і нічим - і партії немає. Клована поженемо - і слуг уродів не стане...
Плять, навіть кучма вам, довбням, казав, що "Україна не росія". У нас не було й не буде культу особистості.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
https://www.youtube.com/watch?v=y9pJ2FlfW44 freaky - YouTube
8/6/2007 · Published on Jun 8, 2007 freaky brothers playing the piano Category Comedy Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Up next