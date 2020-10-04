Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг Зеленского, - Ермак
Подавляющее большинство людей в партии "Слуга народа" по-прежнему воспринимают в качестве лидера и ориентируются на президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 3 октября, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Эта партия пришла к власти, потому что президентом стал Владимир Зеленский. Для этой партии, для каждого ее члена по-прежнему человеком, лидером является президент Зеленский. Они по-прежнему на сто процентов доверяют этому человеку. И он сегодня является тем человеком, вокруг которого существует монолитность этой партии. Поэтому любые разговоры, которые иногда мы слышим… Ну есть у людей немного потеря связи с реальностью, которые говорят, кто кому что сделал и кто кому помог. Есть украинское общество и есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию "Слуга народа" и которая сформировала большинство", - сказал он.
Ермак отметил, что тем, кто этого не понимает, напоминает об этом большинство других людей. "Но никто сегодня не отменял испытание медными трубами, славой, искушениями", - добавил он.
Руководитель ОП порекомендовал депутатам больше ездить регионами, послушать, кому верят люди. "Но я уверен, общаясь с депутатами, что подавляюще большинство не потеряло эту реальность", - указал он.
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дежавю.......
А из готового в эфире ящиков только фрикции, за которые зеленый мозг даже зацепиться не может: "Догоним и перегоним!!! Через 4 года здесь будет город сад!!!"
Для цього вони обіцяли усім і усе........... Але частина зрозуміла хто і куди їх затягує і що за це повинні будуть відповідати перед народом України. .Тим більше не усі отримують гроші з общака, ось і відтирають один одного та й у общак гроші вже не надходять бо "хабад" не виправдав надії кооп "Озеро".
А цими відвертостями Єрмак вчергове довів, що слуги уродів зібралися в партію (точніше, в організацію) лідерського пошибу. Ну, таку саму, як матьківщина чи звук. Забери лідера - вони розвалюються. Скільки вже таких розвалилося... Щас хто згадає про партейки Вітренко, Литвина, Лазаренко, Мороза, та того ж самого овоча? Їхні лідери стали ніхто і нічим - і партії немає. Клована поженемо - і слуг уродів не стане...
Плять, навіть кучма вам, довбням, казав, що "Україна не росія". У нас не було й не буде культу особистості.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
https://www.youtube.com/watch?v=y9pJ2FlfW44 freaky - YouTube
8/6/2007 · Published on Jun 8, 2007 freaky brothers playing the piano Category Comedy Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Up next