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Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг Зеленского, - Ермак

Монолитность партии

Подавляющее большинство людей в партии "Слуга народа" по-прежнему воспринимают в качестве лидера и ориентируются на президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 3 октября, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Эта партия пришла к власти, потому что президентом стал Владимир Зеленский. Для этой партии, для каждого ее члена по-прежнему человеком, лидером является президент Зеленский. Они по-прежнему на сто процентов доверяют этому человеку. И он сегодня является тем человеком, вокруг которого существует монолитность этой партии. Поэтому любые разговоры, которые иногда мы слышим… Ну есть у людей немного потеря связи с реальностью, которые говорят, кто кому что сделал и кто кому помог. Есть украинское общество и есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию "Слуга народа" и которая сформировала большинство", - сказал он.

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Ермак отметил, что тем, кто этого не понимает, напоминает об этом большинство других людей. "Но никто сегодня не отменял испытание медными трубами, славой, искушениями", - добавил он.

Руководитель ОП порекомендовал депутатам больше ездить регионами, послушать, кому верят люди. "Но я уверен, общаясь с депутатами, что подавляюще большинство не потеряло эту реальность", - указал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Слуга народа (2636) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+41
Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг Зеленского, - Ермак - Цензор.НЕТ 5561
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04.10.2020 08:36 Ответить
+31
А то что при Порохе экономика росла,а не шла в дупу
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04.10.2020 09:04 Ответить
+30
Ржака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг Зеленского, - Ермак - Цензор.НЕТ 9176
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04.10.2020 08:53 Ответить
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Страница 2 из 2
Ермак , ты не правильно цитируешь газету Правда , Монолитность партии ,монолитна вокруг Зелеского , как никогда раньше , на пленуме постановили ......... , Ермак был двоешником в институте , плохо учил историю КПСС
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04.10.2020 09:53 Ответить
Подібне розчиняється в подібному - прислів'я від хіміків.
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04.10.2020 09:54 Ответить
"партия сильна как никогда !"

дежавю.......
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04.10.2020 11:09 Ответить
ну вот почему избиратели зе не могут сказать ни про одно достижение зе и его команды?
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04.10.2020 09:54 Ответить
В основном потому, что избиратели ЗЕ в принципе не особо могут что-то осознанное сами говорить.

А из готового в эфире ящиков только фрикции, за которые зеленый мозг даже зацепиться не может: "Догоним и перегоним!!! Через 4 года здесь будет город сад!!!"
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04.10.2020 11:27 Ответить
Монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг бабла. Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак - Цензор.НЕТ 401
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04.10.2020 10:01 Ответить
Зеленого бабла !
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04.10.2020 11:11 Ответить
Всі монолісти Зе команди мають терміново захворіти на коронавірус і відійти від справ хоча б на півтора місяці...
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04.10.2020 10:08 Ответить
Тобто взяти приклад з Порошенка?
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04.10.2020 10:19 Ответить
Бажано у вічність.
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04.10.2020 10:19 Ответить
Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3927
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04.10.2020 10:18 Ответить
Последние 10!
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04.10.2020 10:31 Ответить
Монолітність партії "Слуга народу" сьогодні існує навколо Зеленського, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3110
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04.10.2020 11:45 Ответить
Жидкая коричневая монолитность...дерьмо
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04.10.2020 10:22 Ответить
Ермак: Кину Зе, когда монолитность станет мягче.
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04.10.2020 10:22 Ответить
после зеленых мразей нужна будет люстрация, они физиологически не способны к государственному управлению, бездарны, безвидны и пусты
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04.10.2020 10:24 Ответить
Вовчик, а ведь он твоей жопой прикрылся! Умный пидорок - он вкусно позавтракает, а у тебя попка будет болеть с утра... И Маша Фокина не успокоит...
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04.10.2020 10:29 Ответить
то Єрмак фраєриться.
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04.10.2020 10:42 Ответить
А шо, уже возникла необходимость в этом убеждать?
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04.10.2020 10:42 Ответить
Вчера послушал, как величайший экспромтом говорит ртом Кретин кретином, двух слов связать не может И сразу понял секрет полишинеля. На его фоне последний дегенерат в выиграше. То-то вы сгрудились вокруг идиота, чтобы свою убогость скрыть, монолитные
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04.10.2020 10:43 Ответить
Саме так, зелені "навозні" мухи щільненько гуртуються навколо свіженької купи лайна.
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04.10.2020 10:47 Ответить
Не много ли Ермака вместо Зеленского? За него даже 73% не голосовали.
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04.10.2020 11:09 Ответить
Нацменшина що складає 0,3% захопила владу.
Для цього вони обіцяли усім і усе........... Але частина зрозуміла хто і куди їх затягує і що за це повинні будуть відповідати перед народом України. .Тим більше не усі отримують гроші з общака, ось і відтирають один одного та й у общак гроші вже не надходять бо "хабад" не виправдав надії кооп "Озеро".
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04.10.2020 11:10 Ответить
Що цікаво, про Пороха не можна сказати "есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию". По-перше через те, що Порох на ділі довів, що він не з тих, кому потрібно повірити - а з тих,хто справами доводить, що йому можна довіряти; а, по-друге, навколо партії, яку він очолює зібралися прихильники правоцентриської проукраїнської ідеології. І що саме партія ЄС якнайкраще втілює цю ідеологію в суспільне життя України.

А цими відвертостями Єрмак вчергове довів, що слуги уродів зібралися в партію (точніше, в організацію) лідерського пошибу. Ну, таку саму, як матьківщина чи звук. Забери лідера - вони розвалюються. Скільки вже таких розвалилося... Щас хто згадає про партейки Вітренко, Литвина, Лазаренко, Мороза, та того ж самого овоча? Їхні лідери стали ніхто і нічим - і партії немає. Клована поженемо - і слуг уродів не стане...
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04.10.2020 11:15 Ответить
А ці чмошники продовжують, "пА примеру старших братьев", літити з бубАчки "Атца, якогось, наріта". Таке собі " малАнроське фуйло". А з себе партію- " единая малАнросия".
Плять, навіть кучма вам, довбням, казав, що "Україна не росія". У нас не було й не буде культу особистості.
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04.10.2020 11:19 Ответить
Вот именно так сплоченно СН должна вместе с ЗЕ пойти на эшафот.
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04.10.2020 11:22 Ответить
це ти, падло, існуєш навкруги зеленського, бо тобі нема вже буде, де існувати більше
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04.10.2020 12:26 Ответить
клоЗЕт типа гиперлуп. Высокотехнологичный гон дерьма по трубам.
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04.10.2020 12:27 Ответить
Это монолитность гроба, в котором лежит труп.
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04.10.2020 14:10 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
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04.10.2020 15:12 Ответить
Хоч куди ткнися, в медійному просторі, всі важливі для держави питання, озвучує в своїх коментарях, не президент, а дерьмак, який, за своїм юридичним статусом, завідувач канцелярією. Таке відчуття, що ця людина, свого роду регент при розумово неспроможним монархом. Хоча, за великим рахунком, так воно і є. Таким чином, країна опинилася в якості заручника у повного бовдура, який фактично керується зовнішніми ворожими до України силами.
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04.10.2020 15:48 Ответить
Ох..ее дЕрьмакобыдло уже фейки строчит не хуже **********.
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04.10.2020 15:58 Ответить
Як притомні,свідомі люди можуть групуватися навколо шмарклі, політичного ніщо, вбогого популіста,нуля? Помножене на нуль,само перетворюється в нуль...
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04.10.2020 16:48 Ответить
А де Ви у служок уродів знайшли притомних і свідомних ?
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04.10.2020 23:32 Ответить
https://youtu.be/zT8wSUh3ZDo Теща Дмитрия Гордона поздравила зятюху с днюхой
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05.10.2020 03:18 Ответить
Говорят , шо Гордон брат Пальчевского... Странная получается у пальчевского путаница с фамилиями... Воспитывался у деда с бабкой. Дед, по фамилии Панько, имел только сыновей... Шо-та темная подноготная у спальчика, мож незаконорожденый сын, або усыновили.
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05.10.2020 03:21 Ответить
а мож не тот за кого нам его преподносят, тока вот с фамилией промашечка.
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05.10.2020 03:22 Ответить
шмаркля, політичне ніщо, вбогий популіст,нуль, "юрист", все життя тiльки й робив, що крав(плагiатив) - якось йшов 2007-ый рiк... звернiть увагу на дii конферансье, в кiнцi вiдео, вiн погидував здоровкатись з фрики-мэном, та як деякi притомнi офiцери пiд час iнавгурацii...
https://www.youtube.com/watch?v=y9pJ2FlfW44 freaky - YouTube

8/6/2007 · Published on Jun 8, 2007 freaky brothers playing the piano Category Comedy Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Up next
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05.10.2020 03:45 Ответить
На жаль, ця зелена конструкція працює. Цар в них завжди ні в чому не винний, в чому впевнені і багато українців.
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04.10.2020 17:19 Ответить
Культ наличности зеленскава!
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04.10.2020 17:28 Ответить
ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГО РЕЙТИНГ ПАРТИИ БУДЕТ 0,001
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04.10.2020 21:03 Ответить
Кто слышал об этом "чуде ермак" до 2019.
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04.10.2020 21:34 Ответить
Пляць, яке воно "глиба моноліту"????? Воно купа лайна на паличці фуйла! Монолитная сплоченность, все как один - ідіть вже нафуй, жаби зеленожопі!!!
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04.10.2020 23:21 Ответить
Не, ну, чувак и загнул... Как может быть аморфная зеленая шмаркля монолитной... ХМЫ...
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05.10.2020 03:57 Ответить
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