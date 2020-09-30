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Новости
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Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня, - Лерос

Ермак, Тищенко и

Бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко, глава Офиса Президента Андрей Ермак и соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий, которого сейчас называют "смотрящим" по Киеву от ОП.

Об этом Лерос сказал во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Комарницкого, смотрящего за Киевом, где также фигурируют разговоры господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждали, как осуществить нападение на меня и еще одного народного депутата. Я прошу Национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление на преступление господина Комарницкого, господина Николая Тищенко и его кума Андрея Ермака", - сказал нардеп.

Лерос сказал, что с завтрашнего дня начнет публиковать эти записи.

Читайте: Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Ермак Андрей (1269) Комарницкий Денис (44) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+16
Банда з менделихой-муркой.
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30.09.2020 13:16
+13
Щас, бубочка с дерьмаком все бросят, и посадят себя в тюрму)))))))) Леросу приготовится попить чайку с новичком. С зеленожопой власти, нам скоро такого чайку всем дадут
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30.09.2020 13:16
+9
Ни дня без зашквара))
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30.09.2020 13:36
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Банда з менделихой-муркой.
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30.09.2020 13:16 Ответить
аудио зебилов в студию
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30.09.2020 13:28 Ответить
Кошер-ностра идёт по -беспределу
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30.09.2020 13:32 Ответить
Представляете, какая была бы реакция у оппонентов Порошенко, имей они такие записи? А эти народ схавает и не заметит. Привыкли что ли к такому
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30.09.2020 14:11 Ответить
Большинство населения - пролетарии. А Порох зарабатывал! Пролетарии ему этого никогда не простят. Пролетарию нужно чтобы ему была возможность п*зд*ть, а остальным - смотрящие за тем чтобы не п*зд*ли, и чтоб никто из его родственников, друзей и соседей не зарабатывал больше него. Чтоб как в совке было. С голым задом - зато все. Вот сейчас в экономике дыры - это нормально. Главное, что перед выборами по 100 гривен всем надбавят - это хорошо. Потому что пусть и мало, но зато всем пролетариям.
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30.09.2020 15:56 Ответить
Щас, бубочка с дерьмаком все бросят, и посадят себя в тюрму)))))))) Леросу приготовится попить чайку с новичком. С зеленожопой власти, нам скоро такого чайку всем дадут
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30.09.2020 13:16 Ответить
вакцинация это называется
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30.09.2020 13:37 Ответить
Может лучше мы им. Нас больше
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30.09.2020 14:25 Ответить
У зеленых нет новичка. Поэтому на быстрый конец не надейся.
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30.09.2020 15:57 Ответить
Ты уверен? Так им руцкие их "братья" помогут, привезут в любых желаемых коликчествах
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30.09.2020 18:00 Ответить
Ни дня без зашквара))
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30.09.2020 13:36 Ответить
Бубочка в ответ на публикации скажет, что Лерос - сам дурак и коррупционер. Причем, по сути самих записей, как обычно, ничего не будет сказано. Народ поверит, конечно же, бубочке. Потому что он не барыга какой-то, а честный и хочет счастья для украинцев. Просто у него под ногами кто-то бегает и мешает.
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30.09.2020 14:04 Ответить
кто-то Бубе все время вставляет палки))
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30.09.2020 14:27 Ответить
В ЗЕлених знову підгоріло:
І Час їх зрадив, і контент...
"ЗАшквари" нині застаріло.
"ЗЕшквари" - ось новітній тренд!
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30.09.2020 14:20 Ответить
знающие люди рассказывают, что все эти нападения и поджоги домов, машин - это вовсе не Ермак, а Бубочка сам ... что он все время вызывает всех и дает задания с тем разобраться, с этим...
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30.09.2020 14:25 Ответить
Бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко...

Да, у Тищенко есть опыт

Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
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30.09.2020 14:27 Ответить
Завтра Лероса вызовут в ДБР за слив секретной информации и откроют следствие "кто настучал ?" )) Эта схема уже известна . Смотрите дело Стерненко.
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30.09.2020 15:09 Ответить
а почему сразу не опубликовал, торгуется?
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30.09.2020 15:44 Ответить
Кадры гауляйтера Украины Ермака-Козыря (смотрящего за Украиной от путина) решают все: кого бить, кого убить, кого миловать.
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30.09.2020 15:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський
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30.09.2020 15:58 Ответить
очередная туфта.
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30.09.2020 19:02 Ответить
Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос - Цензор.НЕТ 7187
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01.10.2020 00:14 Ответить
 
 