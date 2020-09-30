Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня, - Лерос
Бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко, глава Офиса Президента Андрей Ермак и соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий, которого сейчас называют "смотрящим" по Киеву от ОП.
Об этом Лерос сказал во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Комарницкого, смотрящего за Киевом, где также фигурируют разговоры господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждали, как осуществить нападение на меня и еще одного народного депутата. Я прошу Национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление на преступление господина Комарницкого, господина Николая Тищенко и его кума Андрея Ермака", - сказал нардеп.
Лерос сказал, что с завтрашнего дня начнет публиковать эти записи.
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І Час їх зрадив, і контент...
"ЗАшквари" нині застаріло.
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Да, у Тищенко есть опыт
Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla