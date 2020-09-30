Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос
Колишній член фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що напад на нього обговорювали "слуга народу" Микола Тищенко, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький, якого зараз називають "смотрящим" за Києвом від ОП.
Про це Лерос сказав під час виступу з трибуни парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Днями чесний офіцер СБУ передав мені майже 6 годин записів розмови пана Комарницького, "смотрящого" за Києвом, де також фігурують розмови пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх кришує, як кум Єрмака допомагає йому, а також вони обговорювали, як здійснити напад на мене і ще одного народного депутата. Я прошу Національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву на злочин пана Комарницького, пана Миколи Тищенка і його кума Андрія Єрмака", - сказав нардеп.
Лерос сказав, що від завтра почне публікувати ці записи.
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І Час їх зрадив, і контент...
"ЗАшквари" нині застаріло.
"ЗЕшквари" - ось новітній тренд!
Да, у Тищенко есть опыт
Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla