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Новини
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Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос

Єрмак, Тищенко і

Колишній член фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що напад на нього обговорювали "слуга народу" Микола Тищенко, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький, якого зараз називають "смотрящим" за Києвом від ОП.

Про це Лерос сказав під час виступу з трибуни парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Днями чесний офіцер СБУ передав мені майже 6 годин записів розмови пана Комарницького, "смотрящого" за Києвом, де також фігурують розмови пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх кришує, як кум Єрмака допомагає йому, а також вони обговорювали, як здійснити напад на мене і ще одного народного депутата. Я прошу Національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву на злочин пана Комарницького, пана Миколи Тищенка і його кума Андрія Єрмака", - сказав нардеп.

Лерос сказав, що від завтра почне публікувати ці записи.

Також читайте: Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Єрмак Андрій (1381) Комарницький (62) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+16
Банда з менделихой-муркой.
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30.09.2020 13:16
+13
Щас, бубочка с дерьмаком все бросят, и посадят себя в тюрму)))))))) Леросу приготовится попить чайку с новичком. С зеленожопой власти, нам скоро такого чайку всем дадут
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30.09.2020 13:16
+9
Ни дня без зашквара))
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30.09.2020 13:36
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Банда з менделихой-муркой.
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30.09.2020 13:16 Відповісти
аудио зебилов в студию
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30.09.2020 13:28 Відповісти
Кошер-ностра идёт по -беспределу
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30.09.2020 13:32 Відповісти
Представляете, какая была бы реакция у оппонентов Порошенко, имей они такие записи? А эти народ схавает и не заметит. Привыкли что ли к такому
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30.09.2020 14:11 Відповісти
Большинство населения - пролетарии. А Порох зарабатывал! Пролетарии ему этого никогда не простят. Пролетарию нужно чтобы ему была возможность п*зд*ть, а остальным - смотрящие за тем чтобы не п*зд*ли, и чтоб никто из его родственников, друзей и соседей не зарабатывал больше него. Чтоб как в совке было. С голым задом - зато все. Вот сейчас в экономике дыры - это нормально. Главное, что перед выборами по 100 гривен всем надбавят - это хорошо. Потому что пусть и мало, но зато всем пролетариям.
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30.09.2020 15:56 Відповісти
Щас, бубочка с дерьмаком все бросят, и посадят себя в тюрму)))))))) Леросу приготовится попить чайку с новичком. С зеленожопой власти, нам скоро такого чайку всем дадут
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30.09.2020 13:16 Відповісти
вакцинация это называется
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30.09.2020 13:37 Відповісти
Может лучше мы им. Нас больше
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30.09.2020 14:25 Відповісти
У зеленых нет новичка. Поэтому на быстрый конец не надейся.
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30.09.2020 15:57 Відповісти
Ты уверен? Так им руцкие их "братья" помогут, привезут в любых желаемых коликчествах
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30.09.2020 18:00 Відповісти
Ни дня без зашквара))
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30.09.2020 13:36 Відповісти
Бубочка в ответ на публикации скажет, что Лерос - сам дурак и коррупционер. Причем, по сути самих записей, как обычно, ничего не будет сказано. Народ поверит, конечно же, бубочке. Потому что он не барыга какой-то, а честный и хочет счастья для украинцев. Просто у него под ногами кто-то бегает и мешает.
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30.09.2020 14:04 Відповісти
кто-то Бубе все время вставляет палки))
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30.09.2020 14:27 Відповісти
В ЗЕлених знову підгоріло:
І Час їх зрадив, і контент...
"ЗАшквари" нині застаріло.
"ЗЕшквари" - ось новітній тренд!
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30.09.2020 14:20 Відповісти
знающие люди рассказывают, что все эти нападения и поджоги домов, машин - это вовсе не Ермак, а Бубочка сам ... что он все время вызывает всех и дает задания с тем разобраться, с этим...
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30.09.2020 14:25 Відповісти
Бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко...

Да, у Тищенко есть опыт

Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
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30.09.2020 14:27 Відповісти
Завтра Лероса вызовут в ДБР за слив секретной информации и откроют следствие "кто настучал ?" )) Эта схема уже известна . Смотрите дело Стерненко.
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30.09.2020 15:09 Відповісти
а почему сразу не опубликовал, торгуется?
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30.09.2020 15:44 Відповісти
Кадры гауляйтера Украины Ермака-Козыря (смотрящего за Украиной от путина) решают все: кого бить, кого убить, кого миловать.
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30.09.2020 15:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський
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30.09.2020 15:58 Відповісти
очередная туфта.
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30.09.2020 19:02 Відповісти
Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос - Цензор.НЕТ 7187
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01.10.2020 00:14 Відповісти
 
 