Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос повідомив, що президент Зеленський "нацькував" на нього Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Гео Лерос.

"Зеленський з’їхав з глузду! Натравив на мене навіть Агенство з Розшуку Майна і Активів, яке мало б повернути вкрадене майно Януковича))) Треба ще на мене натравити національне космічне агенство!" - підкреслив нардеп.

Лерос нагадав, що раніше у Раді "двічі збив постанову про призначення в комісію по відбору керівника АРМА покемонів Єрмака".

"До того ж, викрив схему як смотрящий Зеленського за Києвом вкрав з АРМА майно Клименка, оприлюднив понятійну угоду, де покроково розписано як арештоване майно втікача міністра Клименко мало перейти в руки Комарницького. І спойлер, все було реалізовано згідно узгодженого графіку. Я змусив внести в ЄРДР відомості про цей злочин, але вони не будуть розслідувати справу проти людей Зеленського. Президент дав команду рити на мене де завгодно і що завгодно. Олег Татаров йому обіцяв виконати "у найкращому вигляді", але дії цих клоунів викликають лише сміх", - зазначив нардеп.

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"Ви пам’ятаете справу "вертолітних податківців" - керівників фіскалів, які під керівництвом Олександра Клименка (міністра доходів і зборів часів Януковича) створили систему розкрадання бюджету через сумновідомі "податкові площадки", тоді збитки нарахували 104 млрд грн. Однією з таких компаній була ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", майно якої було арештовано з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна", - розповів нардеп.

За даними Лероса, серед арештованого майна ТОВ "КУА "Ексельсіор" наявні 5 (п’ять) земельних ділянок в елітному передмісті Києва, селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв.м та об’єкт незавершеного будівництва за цією ж адресою, яке було передано в управління цього Нацагентства.

"Я оприлюднив наявні в моєму розпорядженні документи, які однозначно свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ "КУА "Ексельсіор" та Комарницьким Денисом Сергійовичем... Незважаючи на намагання прокурорів Генеральної прокуратури України повторно накласти арешт на майно ТОВ "КУА "Ексельсіор" (справа 757/58473/19-к), будь-які рішення про арешт об’єктів нерухомості саме в смт. Козин відразу ж скасовувалось іншими суддями (справа 757/61109/19-к), що однозначно свідчить про вплив Комарницького та Чепіжко на прийняття рішення суддями", - наголосив Лерос.

"Комарницький та Чепіжко діючи виключно в інтересах злочинної організації на чолі з ексміністром доходів та зборів України вчинили дії, направлені на умисне виведення майна з-під арешту з метою уникнення його можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду. Володимире Олександровичу, раджу не рити яму, ви самі в неї впадете", - підсумував нардеп.



