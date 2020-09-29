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Новини
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Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос повідомив, що президент Зеленський "нацькував" на нього Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Гео Лерос.

"Зеленський з’їхав з глузду! Натравив на мене навіть Агенство з Розшуку Майна і Активів, яке мало б повернути вкрадене майно Януковича))) Треба ще на мене натравити національне космічне агенство!" - підкреслив нардеп.

Лерос нагадав, що раніше у Раді "двічі збив постанову про призначення в комісію по відбору керівника АРМА покемонів Єрмака".

"До того ж, викрив схему як смотрящий Зеленського за Києвом вкрав з АРМА майно Клименка, оприлюднив понятійну угоду, де покроково розписано як арештоване майно втікача міністра Клименко мало перейти в руки Комарницького. І спойлер, все було реалізовано згідно узгодженого графіку. Я змусив внести в ЄРДР відомості про цей злочин, але вони не будуть розслідувати справу проти людей Зеленського. Президент дав команду рити на мене де завгодно і що завгодно. Олег Татаров йому обіцяв виконати "у найкращому вигляді", але дії цих клоунів викликають лише сміх", - зазначив нардеп.

Читайте також: Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос

"Ви пам’ятаете справу "вертолітних податківців" - керівників фіскалів, які під керівництвом Олександра Клименка (міністра доходів і зборів часів Януковича) створили систему розкрадання бюджету через сумновідомі "податкові площадки", тоді збитки нарахували 104 млрд грн. Однією з таких компаній була ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", майно якої було арештовано з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна", - розповів нардеп.

За даними Лероса, серед арештованого майна ТОВ "КУА "Ексельсіор" наявні 5 (п’ять) земельних ділянок в елітному передмісті Києва, селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв.м та об’єкт незавершеного будівництва за цією ж адресою, яке було передано в управління цього Нацагентства.

"Я оприлюднив наявні в моєму розпорядженні документи, які однозначно свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ "КУА "Ексельсіор" та Комарницьким Денисом Сергійовичем... Незважаючи на намагання прокурорів Генеральної прокуратури України повторно накласти арешт на майно ТОВ "КУА "Ексельсіор" (справа 757/58473/19-к), будь-які рішення про арешт об’єктів нерухомості саме в смт. Козин відразу ж скасовувалось іншими суддями (справа 757/61109/19-к), що однозначно свідчить про вплив Комарницького та Чепіжко на прийняття рішення суддями", - наголосив Лерос.

"Комарницький та Чепіжко діючи виключно в інтересах злочинної організації на чолі з ексміністром доходів та зборів України вчинили дії, направлені на умисне виведення майна з-під арешту з метою уникнення його можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду. Володимире Олександровичу, раджу не рити яму, ви самі в неї впадете", - підсумував нардеп.

Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос 01
Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Клименко (283) АРМА (574) Комарницький (62) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+24
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 7218
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29.09.2020 16:37
+11
https://ukrvision.com.ua/girshe-ne-bude-rosiyani-vigrali-tender-na-remont-vijskovo%d1%97-texniki-dlya-zsu/ Гірше не буде: росіяни виграли тендер на ремонт військової техніки для ЗСУ

Зато если упадёт какой-то самолёт мы сразу будем знать, что виновата погода/пилот/Порошенко, а не что-то другое!
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29.09.2020 16:42
+10
Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 8555
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29.09.2020 17:07
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Разборки в цирке . Не смешно . Печально .
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29.09.2020 16:37 Відповісти
Вовочка своим поведением напоминает мне анекдот
И мыши плакали и кололись и давились.... глотая кактус....
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29.09.2020 17:08 Відповісти
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 7218
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29.09.2020 16:37 Відповісти
https://ukrvision.com.ua/girshe-ne-bude-rosiyani-vigrali-tender-na-remont-vijskovo%d1%97-texniki-dlya-zsu/ Гірше не буде: росіяни виграли тендер на ремонт військової техніки для ЗСУ

Зато если упадёт какой-то самолёт мы сразу будем знать, что виновата погода/пилот/Порошенко, а не что-то другое!
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29.09.2020 16:42 Відповісти
Клоун мстителен... бегать после президенства будет по судах не хуже Пети.
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29.09.2020 16:42 Відповісти
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 5540
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29.09.2020 16:45 Відповісти
ПЕТЯ ЗАСПОКОЙСЯ СВОЇХ НЕ САДЮТЬ.
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29.09.2020 18:41 Відповісти
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 3140
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29.09.2020 16:44 Відповісти
Это у него еще "новичка" пока нету, "папик" из кремля не прислал.
Тогда бы не натравил, а потравил Геу, или Гео, хер его знает как правильно склонять
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29.09.2020 16:50 Відповісти
"Новости" о Леросе по частоте публикаций на Цензоре уже обогнали "новости" о Порошенко. Петру пожалуй стоит обидеться.))
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29.09.2020 17:00 Відповісти
обидеться стОит зелеботам, которые вмиг слетаются на слово "Порошенко".
А за Лероса им столько не платят...
А по частоте публикаций на Цензоре, все же, лидируют новости о зашкварах зеленого цирка во главе с клоуном фсея фселенной.
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29.09.2020 17:12 Відповісти
Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 8555
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29.09.2020 17:07 Відповісти
причому, Арахамія настрашніша - вона виїдає мозок
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29.09.2020 20:10 Відповісти
Бедолашный део ланос, или как там его...
Его за "безвозмездное" правдолюбие вкрай уже зеля затравил, лично.
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29.09.2020 17:16 Відповісти
АРМА должно поисать 42 ляма выведенных "ГринЧем" из Привата в оффшоры..Украденное у клиентов банка (включая то,что вывел Папа Карло-5,6 ярдов) должно вернуться назад.Воров и самозванца-к ответу.
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29.09.2020 17:38 Відповісти
А чего этот представитель армянского народа не в Карабахе воюет?
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29.09.2020 19:02 Відповісти
этот чокнутый и тут Зе приплёл.
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29.09.2020 19:18 Відповісти
Гео розумна освідчена і чесна людина, випадково справжнє нове обличчя у брудній корумпованій українській політиці. Не дивно, що зелена кремлядська нечисть намагається його позбутися
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29.09.2020 22:18 Відповісти
Гео, расскажи,как ты целый этаж девятиэтажного дома достроил. Стал дом десятиэтажным.На зарплату. Оформление незаконных документов,конечно же бесплатно.Ну и про авто. Мерсы сгоревшие,ауди спорт еще не сгоревшие.
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29.09.2020 23:19 Відповісти
 
 