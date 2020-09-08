Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос
Виключений із фракції "СН" Гео Лерос заявив, що кримінальні провадження, відкриті проти нього, сфабриковані.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виключений з фракції "СН" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"За вказівкою Володимира Зеленського зараз на допиті в ДБР. Нагадую, президент поставив завдання заступнику його офісу - Олегу Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця. Всі справи сфабриковані від однієї ГО, яку очолює адвокат групи Татарова. Вчора в кафе моєї знайомої приїхало вісім силовиків, які намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження за той час, коли я там перебував. Шановні народні депутати, ви є свідками того, як Україну перетворюють на деспотичний левіафан", - заявив Лерос.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".
4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.
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і устаті і він відбуде срок за свою участь у злочинному зє-угрупуванні
Игорь Коломойский получается золотым во многих смыслах и в разных странах. Вот, например, киприоты открыли список секретных золотых паспортов республики Кипр с «подозрительной натурализацией» и там есть несколько фамилий, получающие сомнительные доходы здесь, в Украине, но за инвестиции в экономику Кипра, купившие гражданство средиземноморской страны. И да, бабушка Беня в их числе, про него даже в деле о получении гражданства стоит пометка: «обвиняется в серии захватов, применении силы и вымогательствах».
Вот что еще пишут про Игоря Коломойского в кипрских официальных документах:
- предполагаемая причастность к убийствам;
- препятствование профессиональной деятельности журналистов;
- похищения;
- замораживание активов по всему миру в связи с подозрениями в хищениях;
- захваты и грабительские методы;
- лжесвидетельства в суде;
- уголовные дела в Великобритании.
Впечатляющий список, чего и говорить. Особо и комментировать не хочется. Киприоты сейчас возмущаются, мол, а зачем нам весь этот страх и ужас? Побаиваются даже, опасаются, спрашивают правительство: «Ну как можно было такому злодею паспортину нашу выдать?»
Ну а для нас кипрский паспорт Игоря Валерьевича это выход, я считаю. И счастливый билет в одну сторону. Напомню, ФБР против Коломойского завело несколько дел и рано или поздно потребует от Украины экстрадиции нашего золотка. Своих граждан выдавать как бы некамильфо, этож понятно со своими нужно разбираться самим.. Но киприота можно. Граждан Кипра нам ведь совсем ни капельки не жалко. Пусть едет. Хоть к ФБР, хоть к ФСБ. В Сомали тоже можно, как раз его стихия.
Автор Олександр Дедюхін
1. Получается, что Лерос гораздо бОльший коррупционер и уклонист от налогов, чем тот же Порошенко.
2. Раз Лерос, по словам Зеленского уголовник и надо его за 1 месяц посадить, то спрашивается, как мог тот же Зеленский приблизить Лероса к себе и сделать его личным советником?
Зеленский все знал и закрывал глаза или ничего не знал и назначил? А раз не знал, а должен был все узнать до назначения Лероса в свои личные советники, то тогда получается, что Зеленскому, как президенту, грош цена.
он психопат, нарцисс и патологический лжец.
В следующий раз люстрация должна быть более жесткой.
Дерьмо оно не любит плавать, оно обычно уё в первых рядах.