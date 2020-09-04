Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР

Исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований - на 8 сентября.

Об этом в Facebook информирует юридическая компания "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

"Не прошло и трех дней с момента как нашего клиента - народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа" в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля об обстоятельствах уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Допрос назначен на 08.09.2020 года на 10.00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уголовное производство было открыто 25 августа 2020 года.

"Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", что, проанализировав декларацию Гео Лероса, предположила, что депутат уклонился от уплаты налогов. Представителем общественной организации оказался Одягайло Андрей Викторович - бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 - наш коллега адвокат", - уточнили юристы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления, - Лерос

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".