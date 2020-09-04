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Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР

Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР

Исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований - на 8 сентября.

Об этом в Facebook информирует юридическая компания "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

"Не прошло и трех дней с момента как нашего клиента - народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа" в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля об обстоятельствах уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Допрос назначен на 08.09.2020 года на 10.00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уголовное производство было открыто 25 августа 2020 года.

"Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", что, проанализировав декларацию Гео Лероса, предположила, что депутат уклонился от уплаты налогов. Представителем общественной организации оказался Одягайло Андрей Викторович - бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 - наш коллега адвокат", - уточнили юристы.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

Автор: 

ГБР (2979) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+30
Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 6331
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04.09.2020 15:52
+24
И так оно все как-то меленько... Как-то подленько... Не согласен, что у власти дворовая шпана. Нет! У власти "маменькины сынки" из "хороших советских семей" - с двойной моралью! Выскочили во двор, а там даже шпаны нет... И давай щеки надувать, и давай все свои комплексы в жизнь претворять! Гавнючки они мелко-подленькие...
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04.09.2020 16:02
+21
А почему Ермака не визивает ДБР на допрос?
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04.09.2020 16:00
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Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 6331
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04.09.2020 15:52 Ответить
а что неправильно?
хохлы - не люди.
дашь ведро говна - так все и съест, пока до дна не доберется.
одной ложки мало будет.
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04.09.2020 15:55 Ответить
В стране 73% хохлов. И то верно.
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04.09.2020 15:58 Ответить
В 90х было 90 %
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04.09.2020 16:31 Ответить
Взялись конкретно, за Бутусова, теперь за Лероса. Продажных кацапских сук волнует утечка информации. Им нужно добраться до инсайдеров-патриотов в СБУ и уничтожить, компрометирующие продажных тварей документы и доказательства государственной измены.
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04.09.2020 21:29 Ответить
Он не сепарок , а просто сказал правду но не хохлов , а совков.
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04.09.2020 16:33 Ответить
Ніколи не плутайте хохлів, які завжди перед кацапами навприсядки гопак танцювали і українців, які тим кацапам у страшних снах сняться. Українці - вояки УПА, зохли - "ястреьки" на службі у НКВД. Українці - Мазепа, Виговський, хохли - Іскра, Барабаш. Не плутайте.
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04.09.2020 16:58 Ответить
Ты, стервятник, на остатках того, что сделали совки жируешь, гнилятинкой от тебя так и тянет.
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04.09.2020 17:31 Ответить
О с клоаки кровавой брехливой завоняло фууууу отсталый гнилой лживый совок еще развонялся пшло вон на бутылку это жжж скрепено
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04.09.2020 22:15 Ответить
Известное дело "Дурень думкою багатіє"...
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04.09.2020 22:24 Ответить
ВЫ ПРОВЕРЬТЕ ПОДАВАЛО ЛИ ТО РАЗДЯГАЙЛО ОБРАЩЕНИЕ А ТО В ПОСЛЕДНИЕ 3.5 МЕСЯЦА Я имею удовольствие вот такого рода кто то украл мою личность и с мая месяца рассылает от моего имени с левых анонимных как ответило само же СБУ без подписей вставляя мою Ф.И.О и адрес и ЛИПОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ и мне идут вагонами дурочки я писал в Офис Прокурора мол я не пишу этих жалоб пишет аноним идиот или банда ОПГ а мне мол вы не подписали так мать вашу те что пошли также не подписанные.... а нет то оплаченные... кем то как я понял там замешаны люди друзья Зеленского.. отакои у этой Банды даже вменяемых писак не имеется я скандалист 25 лет отрубил адвокатом с 2012 года на пенсии по инвалидности а нет суки обрезанные сижу дома по карантину вообще не выхожу в августе вышел на 10 минут возле дома на скамейку пульс 130 давление пошел домой вот и вся типа прогулка... а меня достают как оказалось эти в ермолках придумали кидалово у нас адвокат борется с застройщиком другом Зеленского так вот во все инстанции эти собаки рассылают о имени адвоката который борется в судах что тпи я не пишу и не защищаю клиентов в суде по этому делу и принимают во внимание того падло писульки что опровергает факт участия адвоката реального.. выдуманным от его имени адвокатом мол я не я и хата не моя ну чисто Зеля в видосике...а смотрите Окружной знаменитый суд и судья Волчара что он на пленках говорит у меня есть свои нужные истцы которые подадут ко мне же любой!!! иск жалобы правосудие превратилось в унитаз... так что по Лерусу думаю все заявления может тот заявитель даже и не в курсе что он типа обращался куда то там...
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04.09.2020 16:22 Ответить
та видимо ОП принимает и из рашки и от МВФ...и вкладывает видимо где-то или в Италии или в Омане...
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04.09.2020 22:39 Ответить
А шо у Лероса больше нечего сжигать?

Ну так ЗЕленые ублюдки еще могут его жену или ребенка машиной сбить. Чего сразу ГБР...
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04.09.2020 15:55 Ответить
зеленая сигуранца началась.
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04.09.2020 15:56 Ответить
Ну все, враг будет гильотинирован на Софиевской площади!
Народный трибунал в составе Робеспьера, Сен Жюста и Де Мулена, Зеленского Портнова и ДеРьмака, принял решение.
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04.09.2020 15:56 Ответить
Насколько я помню, Зеленский Робеспьер отправился туда же, когда окончательно всех задолбал.
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04.09.2020 15:57 Ответить
Он совершил большую ошибку: во время заседания Конвента, заявил что то типа "среди очень много врагов".
При этом, имена врагов он собирался назвать на следующий день.
И многочисленные "враги", решили объединить усилия.
В тот же день, Робеспьер с особо преданными своими сторонниками был арестован.
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04.09.2020 16:02 Ответить
"среди нас очень много врагов"
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04.09.2020 16:02 Ответить
Під співи сердючки з потапою та танці трансвеститів))) оце дійство буде))
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04.09.2020 16:00 Ответить
Нардепа Лероса викликали на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 6794
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04.09.2020 16:29 Ответить
ооо а сколько на зелю можно будет открыть дел, если досидит до конца каденции...
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04.09.2020 15:56 Ответить
Они влсть не отдадут иначе все под суд.
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04.09.2020 20:37 Ответить
У власти мелкая дворовая шпана.
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04.09.2020 15:57 Ответить
Хуже
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04.09.2020 22:18 Ответить
Этот Лео Герус 100% виновен в нынешней ситуации в стране. То что он "прозрел", уже не поможет.
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04.09.2020 15:57 Ответить
вот что бывает товарсчи малоросы когда снимают депутатскую неприкосновенность..
Теперь злобный карлик может прессовать ваших избранников как ему хочется - в любое время..
Вы рады?
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04.09.2020 16:00 Ответить
А почему Ермака не визивает ДБР на допрос?
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04.09.2020 16:00 Ответить
Патому шта он - главний рєзідєнт. Можєт явкі і паролі спєрєпугу видасть. Не кажучи вже про аґентуру, зокрема свого зеленого підопічного.
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04.09.2020 17:02 Ответить
Потому что Ермак - друг Бубочки, а Лерос - аферист...
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04.09.2020 17:57 Ответить
Потому что допрашивать будет Ермак через своего человека
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04.09.2020 21:27 Ответить
И так оно все как-то меленько... Как-то подленько... Не согласен, что у власти дворовая шпана. Нет! У власти "маменькины сынки" из "хороших советских семей" - с двойной моралью! Выскочили во двор, а там даже шпаны нет... И давай щеки надувать, и давай все свои комплексы в жизнь претворять! Гавнючки они мелко-подленькие...
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04.09.2020 16:02 Ответить
Дуже влучно.
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04.09.2020 16:25 Ответить
Там у Верховній Раді взагалі етничні українці є? Тільки не треба писати за сивочолого гетьмана і його фракцію.
🤣
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04.09.2020 16:06 Ответить
украинцы к управлению своей страной не способные, поэтому даже в президенты выбрали себе жида..
им украинцам все какаяразница лишьбычеловекбылхорошим..
весь Мир, включая Израиль просто в ****..
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04.09.2020 16:13 Ответить
Не суди по себе. И не говори что ты за этого жида не голосовал.
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04.09.2020 20:23 Ответить
https://censor.net/user/473054 - касап з щойною реєстрацією, косить під націоналіста
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04.09.2020 16:09 Ответить
и про кого теперь муралы рисовать???
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04.09.2020 16:11 Ответить
Комплекс Наполеона - страшная штука.
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04.09.2020 16:11 Ответить
все в лучших традиция кагебни.
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04.09.2020 16:15 Ответить
*традицияx
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04.09.2020 16:16 Ответить
Це ще квіточки - ягодки будуть потім. Бийся головою в стіну - це ти і тобі подібні привели це Зелене Гавно у владу, жріть - не подавіться.
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04.09.2020 16:17 Ответить
Никчемное,мерзкое зелене ******,отравленное газом "Дурачок"
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04.09.2020 16:17 Ответить
о, знакомый сценарий, как предсказуемо..., еще один карманный орган (какое словосочетание ))), который умеет выполнять команды "фас" и "взять"...
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04.09.2020 16:18 Ответить
Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
і Мендель до цього не має жодного відношення....
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04.09.2020 16:23 Ответить
Мендель наоборот спасала президента как могла. Яд отсасывала,
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04.09.2020 16:56 Ответить
Сто б доказать свою любовь Сосі ти мендель с куя кро.. Тьху ти яд.
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04.09.2020 17:11 Ответить
сорі,Что б Доказать
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04.09.2020 17:13 Ответить
Плохо сосала, много яда осталось. Прийдется сосать и дальше.
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04.09.2020 20:26 Ответить
Советское быдло в 73 % парядак навидеть....
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04.09.2020 16:23 Ответить
Опубликуй тарифы, пожалуйста. Сколько у гетьмана платят за коммент, в котором упоминается "73% вечно недовольного дерьма"? У вас выше расценки, чем у кремлеботов, или все в одном офисе сидите? Я так вижу, вам даже не нужно орфографию знать, чтоб пизженные у народа бабки "зарабатывать"
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04.09.2020 20:26 Ответить
Нардепа Лероса викликали на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 4164
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04.09.2020 16:29 Ответить
Перефразую класичний "наркоманський" анекдот:
Висят слуги народа, особенно Зеленский Нардепа Лероса викликали на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 2536

(в оригіналі - "висят кроссовки, особенно левый")
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04.09.2020 16:33 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1301849236540190720 1 ч

Дела доказанных коррупционеров из стаи Свинарчуков порошенка в судах мусолят годами, пока не истечет срок исковой давности и о них все не забудут. Но, если ты зрадойобишь власть внутренней оккупации, тебя закроют за неделю.
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04.09.2020 16:34 Ответить
Що сказати хотіло, чучело удмуртське. Тобі Порошенко настав в твої давно не стІрані штани, В яких до цього померло троє.Ти що серйозно так сильно притрушений, що тебе й досі не відпускає? ДаваЙ швиденько в палату, тебе медсестра шукає. Уколи не пропускаЙ. Да, виздоровлюй
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04.09.2020 17:21 Ответить
Ви шоколаду переїли чи в Вас притрушений мозок рошеном чи вата запоребрікова

Та ще вчить Українську (не стірані штани) випрані (виздоровлюй) видужуй кацапе по життю та ватник по поняттю закрив би ти свій писок
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04.09.2020 18:36 Ответить
тебе, кацапа неподмытая, сколько за мову доплачивают? Бухнуть хватает?
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04.09.2020 18:45 Ответить
о шоколадная ботоферма встрепенулась дурні Ви за рошенки продались а зе ферма за кокс дрочит вместо того чтоб страну спасать Вы срачь против друг друга разводите

а потом удивляетесь а что мы так плохо живем
https://censor.net/ru/user/160742 твоя упоротость в обвинениях всех кацапами говорит о твоем латентном видении мир через ватные очки и ты по фрейду сам себя вскрываешь

это твой мир лизать зад фюреру и дрочить на него успехов так что успокойся
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04.09.2020 19:13 Ответить
Серёжа-а вы видимо в восторге от это летючей мыши...?! видимо у вас буйная фантазия-во сех смыслах...ну и немножко садомазо...в зелёном комбинезоне...
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04.09.2020 22:34 Ответить
В зеленом Шоколадном оранжевом синем оранжевом красном еще белый не руководил одни круги ворья и брехни

Вас имеют и грабят а Ві все предані одной партии шоколадной
єто как религия одни идут по своей воле других туда втаскивают но есть фанатики которім что не говори он и будут лбі разбивать себя калечить так и Ві из серии фанатов шорі надо иногда снимать ведь жизнь не только черно белая она имеет больше границ
все понятно по єтой всей правящей своре от Кравчука до ЗЕ клоуна и с каждім разом дерьмо все отборнее то сейчас єто шут на королевском троне которим играют все кто хочет и те даже кто и не хочет
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04.09.2020 23:39 Ответить
кто этого дебила выбирал в депутаты!!интеллект виден невооруженным глазом
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04.09.2020 16:39 Ответить
Да те же долбодятлы, что и президента.
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04.09.2020 17:03 Ответить
Нардепа Лероса викликали на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 3617
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04.09.2020 17:23 Ответить
А не много ли у ваньки Чернова текста о сосании? Порохоботы нынче уже у ***** опыт перенимают? Че там, через пару месяцев будут писи-каки и распятые мальчики в трусиках?
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04.09.2020 20:23 Ответить
А з якого фраса негромадянин України питання тут ставить? Лем, ти курво, підгорів пердаком з усією фамілією , та ся висрав туй ?
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04.09.2020 23:22 Ответить
Как банально пошло
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04.09.2020 17:33 Ответить
Удобно. Написал заявление на соседа, директора, шо тебя уволил, шо тебе кажется, шо декларации у них неправильно заполнены. И все! ГБР под козырек! Тут же уголовное деле, все путем...
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04.09.2020 18:01 Ответить
Ворог сидить при владі.
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04.09.2020 18:05 Ответить
Ничему придурка история не учит, а впрочем о чём это я, он нигде не учился в принципе.
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04.09.2020 18:20 Ответить
....он немножко недоразвитий и никто о него не будет пачкатся , что-то он своими зябрями 3,14-дит и всё мимо..
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04.09.2020 22:09 Ответить
Боюсь вы не совсем поняли, я говорил о Зеленском.
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04.09.2020 22:24 Ответить
хорошо, правильно.
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04.09.2020 20:06 Ответить
Выборочное правосудие - наше все. Не сомневаюсь в мутности Гео Лероса, но какого хера?
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04.09.2020 20:22 Ответить
Кстати (или нет?) отобрали лицензии в "Прямого" FM Не нравится зе , когда его не любят...
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04.09.2020 21:38 Ответить
Это радиочастоты, аудитория которого очень мала.
ну понятно, лишь бы укусить, хоть как-то.
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04.09.2020 22:39 Ответить
видимо пани Верещук берёт пример с Королевской-что-то типа -"у мене е мрия..."очередное шоу от создателей Квартал-95...думаю киевляне оценят по достоинству...
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04.09.2020 22:37 Ответить
Как примитивно...
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04.09.2020 22:53 Ответить
Мудрый нарид избрал мелкого мстительного говнюка.
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05.09.2020 03:03 Ответить
Лерос человек Богдана , по тому эта грызня в ВР говорит только об одном Богдан решил валить Осла Оманского и на днях мы или увидим хорошую порцию компры на тупорылого Клоуна или Клоун засунет свой язык в жопу и тихонько купит им машины с неплохими бонусами.
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05.09.2020 09:10 Ответить
да на..ср...ать нам на этого лероса
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05.09.2020 10:33 Ответить
 
 