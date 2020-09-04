Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР
Исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований - на 8 сентября.
Об этом в Facebook информирует юридическая компания "Миллер", передает Цензор.НЕТ.
"Не прошло и трех дней с момента как нашего клиента - народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа" в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля об обстоятельствах уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Допрос назначен на 08.09.2020 года на 10.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уголовное производство было открыто 25 августа 2020 года.
"Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", что, проанализировав декларацию Гео Лероса, предположила, что депутат уклонился от уплаты налогов. Представителем общественной организации оказался Одягайло Андрей Викторович - бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 - наш коллега адвокат", - уточнили юристы.
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хохлы - не люди.
дашь ведро говна - так все и съест, пока до дна не доберется.
одной ложки мало будет.
Ну так ЗЕленые ублюдки еще могут его жену или ребенка машиной сбить. Чего сразу ГБР...
Народный трибунал в составе
Робеспьера, Сен Жюста и Де Мулена,Зеленского Портнова и ДеРьмака, принял решение. ЗеленскийРобеспьер отправился туда же, когда окончательно всех задолбал.
При этом, имена врагов он собирался назвать на следующий день.
И многочисленные "враги", решили объединить усилия.
В тот же день, Робеспьер с особо преданными своими сторонниками был арестован.
Теперь злобный карлик может прессовать ваших избранников как ему хочется - в любое время..
Вы рады?
🤣
им украинцам все какаяразница лишьбычеловекбылхорошим..
весь Мир, включая Израиль просто в ****..
і Мендель до цього не має жодного відношення....
Висят слуги народа, особенно Зеленский
(в оригіналі - "висят кроссовки, особенно левый")
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1301849236540190720 1 ч
Дела доказанных коррупционеров из стаи Свинарчуков порошенка в судах мусолят годами, пока не истечет срок исковой давности и о них все не забудут. Но, если ты зрадойобишь власть внутренней оккупации, тебя закроют за неделю.
Та ще вчить Українську (не стірані штани) випрані (виздоровлюй) видужуй кацапе по життю та ватник по поняттю закрив би ти свій писок
а потом удивляетесь а что мы так плохо живем
https://censor.net/ru/user/160742 твоя упоротость в обвинениях всех кацапами говорит о твоем латентном видении мир через ватные очки и ты по фрейду сам себя вскрываешь
это твой мир лизать зад фюреру и дрочить на него успехов так что успокойся
Вас имеют и грабят а Ві все предані одной партии шоколадной
єто как религия одни идут по своей воле других туда втаскивают но есть фанатики которім что не говори он и будут лбі разбивать себя калечить так и Ві из серии фанатов шорі надо иногда снимать ведь жизнь не только черно белая она имеет больше границ
все понятно по єтой всей правящей своре от Кравчука до ЗЕ клоуна и с каждім разом дерьмо все отборнее то сейчас єто шут на королевском троне которим играют все кто хочет и те даже кто и не хочет
ну понятно, лишь бы укусить, хоть как-то.