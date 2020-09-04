Нардепа Лероса викликали на допит в ДБР

Виключеного з фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса викликали на допит в Державне бюро розслідувань - на 8 вересня.

Про це в Facebook інформує юридична компанія "Міллер",передає Цензор.НЕТ.

"Не минуло й трьох днів з моменту як нашого клієнта - народного депутата Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу" в парламенті, як його вже викликають на допит в Державне бюро розслідувань як свідка щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). Допит призначений на 08.09.2020 року на 10.00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це кримінальне провадження було відкрито 25 серпня 2020 року.

"Підставою стала постанова Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", що, проаналізувавши декларацію Гео Лероса, припустила, що депутат ухилився від сплати податків. Представником громадської організації виявився Одягайло Андрій Вікторович - колишній начальник відділення СВ Оболонського управління поліції, а з жовтня 2018 - наш колега-адвокат", - уточнили юристи.

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".