Нардепа Лероса викликали на допит в ДБР
Виключеного з фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса викликали на допит в Державне бюро розслідувань - на 8 вересня.
Про це в Facebook інформує юридична компанія "Міллер",передає Цензор.НЕТ.
"Не минуло й трьох днів з моменту як нашого клієнта - народного депутата Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу" в парламенті, як його вже викликають на допит в Державне бюро розслідувань як свідка щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). Допит призначений на 08.09.2020 року на 10.00", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це кримінальне провадження було відкрито 25 серпня 2020 року.
"Підставою стала постанова Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", що, проаналізувавши декларацію Гео Лероса, припустила, що депутат ухилився від сплати податків. Представником громадської організації виявився Одягайло Андрій Вікторович - колишній начальник відділення СВ Оболонського управління поліції, а з жовтня 2018 - наш колега-адвокат", - уточнили юристи.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
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хохлы - не люди.
дашь ведро говна - так все и съест, пока до дна не доберется.
одной ложки мало будет.
Ну так ЗЕленые ублюдки еще могут его жену или ребенка машиной сбить. Чего сразу ГБР...
Народный трибунал в составе
Робеспьера, Сен Жюста и Де Мулена,Зеленского Портнова и ДеРьмака, принял решение. ЗеленскийРобеспьер отправился туда же, когда окончательно всех задолбал.
При этом, имена врагов он собирался назвать на следующий день.
И многочисленные "враги", решили объединить усилия.
В тот же день, Робеспьер с особо преданными своими сторонниками был арестован.
Теперь злобный карлик может прессовать ваших избранников как ему хочется - в любое время..
Вы рады?
🤣
им украинцам все какаяразница лишьбычеловекбылхорошим..
весь Мир, включая Израиль просто в ****..
і Мендель до цього не має жодного відношення....
Висят слуги народа, особенно Зеленский
(в оригіналі - "висят кроссовки, особенно левый")
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K0५EGAR
@Rage4oK
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Дела доказанных коррупционеров из стаи Свинарчуков порошенка в судах мусолят годами, пока не истечет срок исковой давности и о них все не забудут. Но, если ты зрадойобишь власть внутренней оккупации, тебя закроют за неделю.
Та ще вчить Українську (не стірані штани) випрані (виздоровлюй) видужуй кацапе по життю та ватник по поняттю закрив би ти свій писок
а потом удивляетесь а что мы так плохо живем
https://censor.net/ru/user/160742 твоя упоротость в обвинениях всех кацапами говорит о твоем латентном видении мир через ватные очки и ты по фрейду сам себя вскрываешь
это твой мир лизать зад фюреру и дрочить на него успехов так что успокойся
Вас имеют и грабят а Ві все предані одной партии шоколадной
єто как религия одни идут по своей воле других туда втаскивают но есть фанатики которім что не говори он и будут лбі разбивать себя калечить так и Ві из серии фанатов шорі надо иногда снимать ведь жизнь не только черно белая она имеет больше границ
все понятно по єтой всей правящей своре от Кравчука до ЗЕ клоуна и с каждім разом дерьмо все отборнее то сейчас єто шут на королевском троне которим играют все кто хочет и те даже кто и не хочет
ну понятно, лишь бы укусить, хоть как-то.