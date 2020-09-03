Офіс президента зажадав список тих, хто не підписав моє вигнання, - Лерос
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив заступникам фракції, що потрібно окремо надати для Офісу президента список тих депутатів, які не підпишуть виключення Гео Лероса.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив виключений з фракції "Слуги народу" нардеп Гео Лерос.
"Я з великою повагою ставлюся до тих, хто не проголосував. З огляду на той градус тиску, який був вчора ... Я сьогодні спілкувався з людиною, наближеною до Офісу президента. Він мені каже, цитую:"Ти не розумієш, що вчора відбувалося ... Повір моєму життєвому досвіду: те, що відбувалося вчора, і як тиснули на депутатів - ти навіть собі не можеш уявити!"" - розповів Лерос.
Він назвав імена колег, які не підтримали виключення.
"Я знаю, що проти були Ліза Ясько, Віталік Безгін, Наталуха, Оксана Дмитрієва, Бабак ... Грищук Рома. Митя Гурін. Василів Ігор. І Женя Петруняк. Це ті, про кого я на сьогодні в курсі. Люди, які не дали голосів", - сказав Лерос.
За його словами, кілька депутатів заявили, що це виключення має відбуватися на фракції.
"Нехай прийдуть президент, Лерос - і дадуть відповідь один одному на все, що накопичилося. Ні, вони за спиною дали вказівку протягом декількох годин зібрати голоси. У них же з самого початку не вистачало голосів. Там було близько 120 "за"", - розповів нардеп.
З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
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Диды репрессировали.
прав был Немцов когда советовал Ельцину подобрать себе в приемники чела высокого или выше среднего роста - как первый критерий...
В маленьких на должностях выходят наружу все их комплексы и черти..- все их обиды на жизнь и тд..
Начинают мстить человечеству....
Не смогли удержаться и не проанализировать несколько фамилий кандидатов в мэры от партии Зеленского.
Уж очень они у него замечательные.
Все точно по Довлатову - плохие, но замечательные. Шансы у большинства - стремятся к нулю, и их выдвижение - продукт договорняка с местными элитами.
Непонятно, правда, на какой результат рассчитывают в Офисе, делая фронтменами своих кампаний ноунеймов и выскочек (Кропивницкий, Николаев), блеклых (Харьков) или проворовавшихся (Винница) шутов, чиновников (Одесса, Тернополь) или смотрящих своих смотрящих (Черновцы).
Но, похоже, что других писателей у Владимира Ссаныча просто нет. И что-то в Офисе таки замышляют, о чем-то думают. Не могут же они вообще не думать. Хотя…
Однако, начнем наш обзор.
Итак, Винница, Сергей Борзов.
Экс-директор команды КВН «Винницкие перцы» и зять партнера Зеленского - Наума Борули. В 2015-2016 был и.о. главы ДУСи. Был уволен Порошенко после того, как Бигусы рассказали о том, что Борзов вывел из госсобственности и переписал на себя элитную служебную квартиру 190 кв.м на Печерске в Киеве за государственный счет. Живописная деталь: предварительно прописав туда не только себя с женой, но и четверых родственников, для увеличения «полагающейся по закону» площади. НАБУ возбудило дело (№ 52016000000000262), которое - правильно - ничем не закончилось.
И уже в июне 2019 этот веселый и находчивый перец был восстановлен Зеленским на посту главы ДУСи, а через год - назначен главой Винницкой ОГА.
Жена Борзова - Ирина, действующий депутат ВРУ от «Слуги народа». Семейные ценности.
На парламентских выборах-2019 клан Борули-Борзова подвинул клан Калетников на 14 округе - от «СН» пошла Ирина Борзова, а не глава областного Зе-штаба Лутковская. Дополнительную пикантность бэкграунду Борзова придает крымский ресторанный бизнес тестя и жены. Перерегистрированный после аннексии и выплачивающий налоги в бюджет РФ. Что подтверждают выписки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ - например, по таким компаниям как ООО "Профиль-Н" и ООО «Профи», записанные непосредственно на Борзову и Борулю.
Ольга Ковалева-Алокили, Кропивницкий.
Малоизвестная персона, по-крайней мере до нынешнего лета публикаций о ней почти нет.
Зато с лета - биографическая «джинса» с упором на успехи в институте и основании таинственного «Хаб Кайдзен». О профильной деятельности - вскользь: «годами работала над созданием успешных отделений банков в Кировоградской области». Какие банки? Например, «Банк Москвы», его филиал кандидат в мэры создавала с нуля, проводя, по ее словам, «собеседования в автомобиле», что бы это ни означало.
Еще одно финучреждение - «Сбербанк РФ», управляющим филиалом которого Ковалева-Алокили была до 2018 года. По ее словам, «много думала», надо ли увольняться из госбанка страны-агрессора.
И решила не увольняться из любви к Кировоградщине - потому что если вдруг Кремль решит наказать украинский бизнес, забрав предприятия, то она их защитит. Хотя за последние 3 года украинскими судами принято около 1328 решений по делам "Сбербанка» и фактически все они - в пользу российского банка.
Просто напомним, что как раз в том году, когда Ольга еще работала, НБУ завершил проверки Сбербанка по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма. И оштрафовал россиян на 94,7 млн грн за повторное рисковые операции на 3 млрд грн. А именно - за выведение за границу средств от игорного бизнеса, обнал под видом закупок металлолома, выведение средств по фиктивным договорам и т.д.
Ну а, например, в 2014 году, во время «русской весны» СБУ и прокуратура обвиняли "Сбербанк России" в финансировании террористов наличкой на 45 млн грн.
Еще один забавный штришок к портрету - Ковалева-Алокили успела поработать советником главы ОГА Балоня, взятого СБУ и НАБУ с поличным при получении взятки от главы Госпотребслужбы на 1,8 млн грн. Отличный выбор кандидатуры мэра.
Тут как раз полная узнаваемость. Если вбить в Гугл эту фамилию с именем и фамилией, то выпадет подсказка - «корабельная сосна». Напомним, в июне в Николаеве, во время пресс-конференции лидеры "Слуги народа" Корниенко и Арахамия, говоря о прекрасном, не заметили включенных микрофонов, и случайно поведали миру, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева «баба рабочая, как корабельная сосна». От которой Зеленский подскочит, выкурит все айкосы и закричит «бабада!». Затем последовали еще более яркие, чем сам повод, оправдания, в частности, Корниенко заявил, что говорил не об Аллахвердиевой, а о депутате Николаевского городского совета Татьяне Домбровской. Впрочем, Корниенко, похоже, таки оказался прав, и Зеленский закричал «бабада!» - но только уже в адрес Домбровской, которую выдвинули в мэры.
Но не только этим известна суровая женщина Домбровская в Николаеве. А еще и тем, что в 2016 вместе с мужем они избили ребенка, который якобы «обидел» сына Домбровских на батуте в развлекательном центре. Супружеская чета вылезла на этот самый батут, стала бить по лицу, толкать и дергать за одежду 14-летнего подростка, носиться за ним по батуту, что зафиксировали камеры наблюдения - в отличие от «обиды», якобы нанесенной сыну авторитетной бизнес-парочки. В дальнейшем записи «потерялись», но доступны в Интернете.
Муж Домбровской в этом же году погиб в аварии (как тут не поверить в карму), а ей в наследство досталась сеть «быстрых кредитов» «Ваша готівочка», магазины электроники и клининговая компания. Коллекторы Домбровской прославились не только запугиванием должников «готівочки» нанесением «особо тяжких», но и ноу-хау - обливанием входных дверей «веществом бурого цвета с характерным зловонным запахом», то есть - калом.
Когда таким способом были ****** двери детской поликлиники, коллекторов повязала Нацполиция и СБУ. Полагаем, что ненадолго - с такой-то крышей в Киеве и мэрии Николаева, подряды которой обслуживает клининговая компания Домбровской. Ну и конечно, как без любви к Путину. Домбровская в 2014 году публиковала в «Одноклассниках» картинки с Путиным на фоне березок и отмечала «классными» статусы об «украинских карателях, которые бомбят Донбасс».
Так что и здесь кадровый подход Ссаныча - точно в яблочко.
«Современно, интеллигентно и 100% весело проведу Ваш незабываемый день! Организую любую шоу программу! Пишите, звоните! Работаю по всей Украине! Люблю людей и свою работу)) Капитан команды V.I.P Тернополь "Лига смеха", трехкратный победитель шоу "Рассмеши комика", автор и актер скетч шоу "Страна У". Цена от 25000 грн. Ведем также в дуэте с Таней Песик!».
Это не встроенная реклама «Страстей». Это объявление от кандидата в мэры Тернополя Виктора Гевко на сайте по организации свадебных торжеств.
Как видим, Виктор, в отличие от шефа на Банковой, вполне демократичен в ценах. Впрочем, во время кампании и после нее, прайс вырастет. Как это было у Зеленского, который уже в ходе избирательной кампании отработал на дне рождения Суркиса-младшего за 110 тыс долларов. Единственное, что непонятно - будет ли Гевко баллотироваться в мэры сам или с Татьяной Песик?
Какие мотивы у комика и свадебного тамады идти на муниципальную/государственную должность?
Эти мотивы исчерпывающе описывает в одном из своих интервью еще один комик, кандидат в мэры Одессы - Олег Филимонов.
К слову, человек открытых проукраинских взглядов, что не в тренде для команды «Зе» и особенно ее юго-восточной части. Но, тем не менее, зачем пожилому уже человеку, пик карьеры которого давно позади, участвовать в выборах?
В своем последнем комментарии Филимонов поясняет: «попросил Зеленский». Но это ответ на вопрос «почему», но не на «зачем». А объяснение «зачем», Филимонов дал еще 15 лет назад «Бульвару», говоря о причинах своего занятия бизнесом: «Видите ли, все зависит от того, хочешь ли ты жить хорошо и постоянно повышать уровень своей жизни».
В принципе, это основной мотив всех кандидатов от «СН».
И вполне логичный: если у одного клоуна получилось, то может, и другим фартанет? Но, увы, в одну реку нельзя войти дважды.
У команды Зеленского - тяжелый кадровый дефицит. Этим и объясняется состав "дрим-тим".
Зеленский мог бы отправить на выборы действующих депутатов ВРУ и глав ОГА, но за год власть так и не смогла вырастить не то что популярных в регионах людей, но даже элементарно узнаваемых. Мы уже писали о том, что, по данным опросов, больше половины населения, например, Харьковщины попросту не знают, что баллотирующийся в мэры Кучер - это глава области.
Власть не предложила регионам никакой содержательной повестки, и окончательно опозорилась в карантинных мерах.
Закономерным результатом станет тотальный проигрыш местных выборов.
«Страсти»
Юзік давив🤯?
Приїхав Зелений Віслюк на Харківщину - і відразу спалахнули масштабні пожежі.
Горить більше 500га найкрасивішого лісу області,евакуюють жителів П'ятихаток,горів супермаркет"Дігма" біля Озерянської церкви,вщент згоріло село Гороб'ївка,в харківській області зупинили потяги,в 15 психлікарні оголошено про спалах ковіду,в каналі«Дніпро-Донбас», Ізюмського району стався мор риби !
Достойные ученики Сталина.