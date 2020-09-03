Офіс президента зажадав список тих, хто не підписав моє вигнання, - Лерос

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив заступникам фракції, що потрібно окремо надати для Офісу президента список тих депутатів, які не підпишуть виключення Гео Лероса.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив виключений з фракції "Слуги народу" нардеп Гео Лерос.

"Я з великою повагою ставлюся до тих, хто не проголосував. З огляду на той градус тиску, який був вчора ... Я сьогодні спілкувався з людиною, наближеною до Офісу президента. Він мені каже, цитую:"Ти не розумієш, що вчора відбувалося ... Повір моєму життєвому досвіду: те, що відбувалося вчора, і як тиснули на депутатів - ти навіть собі не можеш уявити!"" - розповів Лерос.

Він назвав імена колег, які не підтримали виключення.

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"Я знаю, що проти були Ліза Ясько, Віталік Безгін, Наталуха, Оксана Дмитрієва, Бабак ... Грищук Рома. Митя Гурін. Василів Ігор. І Женя Петруняк. Це ті, про кого я на сьогодні в курсі. Люди, які не дали голосів", - сказав Лерос.

За його словами, кілька депутатів заявили, що це виключення має відбуватися на фракції.

"Нехай прийдуть президент, Лерос - і дадуть відповідь один одному на все, що накопичилося. Ні, вони за спиною дали вказівку протягом декількох годин зібрати голоси. У них же з самого початку не вистачало голосів. Там було близько 120 "за"", - розповів нардеп.

З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".