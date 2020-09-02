Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав жодних вказівок парламентській фракції "Слуга народу" про виключення з її складу народного депутата Гео Лероса.

Про це сказав Зеленський на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На прохання відреагувати на заяву Лероса про те, що він був виключений із фракції за вказівкою президента, Зеленський відповів: "У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. Я достатньо відповів?"

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.