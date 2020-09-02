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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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Зеленський (17522) Лерос Гео (380)

Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав жодних вказівок парламентській фракції "Слуга народу" про виключення з її складу народного депутата Гео Лероса.

Про це сказав Зеленський на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ.

На прохання відреагувати на заяву Лероса про те, що він був виключений із фракції за вказівкою президента, Зеленський відповів: "У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. Я достатньо відповів?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+123
"у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны" - ну как бы добавить и нечего.
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02.09.2020 13:51
+108
Самокритика это похвально Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны" - Цензор.НЕТ 8256
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02.09.2020 13:51
+92
у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?

Просто бесподобно сказано! Всем все окончательно ясно???
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02.09.2020 13:52
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как Зеленский раздает награды сепарам попам РПЦ на Закарпатье.

ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.

Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.

Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.


Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.

http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
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02.09.2020 20:03 Відповісти
Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?" Источник: https://censor.net/ru/n3217189

Чмо з цирку яке вже встигло зрадити Україну десятки разів і за це отримати грощі в оманських офшорах ще щось смердить про "взяточніков" Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 3784
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02.09.2020 20:13 Відповісти
Лерос красавчик,зеленский трус и ЧМО
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02.09.2020 20:27 Відповісти
ПРЕДАТЕЛЬ о предателях ...
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02.09.2020 20:38 Відповісти
хтось може пояснити - тут він говорив гнусаво, десь ні - ЧОМУ ? Це психолоічне має пояснення чи сматря шо употреблял ...
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03.09.2020 05:30 Відповісти
це питання до наркологів , вони у таких питаннях специ ... а психіатри йому діагноз поставили давно (читай Глузмана)
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03.09.2020 09:55 Відповісти
Ви мабуть саме це мали на увзі ))
Олег Леусенко -" ... люди ,які вживають наркотики говорять уривчасто, у них перехоплює горло, вони іноді несподівано починають говорити занадто голосно, що свідчить про недостатню координацію між дихальним апаратом і механізмом голосоутворення.
Пацієнти роблять в розмові великі паузи, що вказує на проблеми з короткостроковою пам'яттю.
Кокаїн пошкоджує слизову оболонку носа, через це повітря йде і голос робиться гугнявим. Характерною ознакою наркомана є закладенність носа, в результаті чого голос також робиться гугнявим.

Зовнішні ознаки наркозалежного:
Мінливість настрою: смішливість, балакучість, злостивість, агресивність;
Почервонілі або помутнілі очі або блиск в очах;
Схуднення або збільшення ваги;
Змінюється міміка, обличчя занадто живе або набуває незмінний вираз;
Пацієнт віддає перевагу темним кольорам в гардеробі;
Втома, наркоман потребує частого відпочинку;
Наркоман скритний, підозрілий, бреше всім і завжди;
Змінюється голос - стає гугнявим, хрипким, сиплим.

Зазначу, зовнішні ознаки наркоманії виявляються тільки на другій стадії."
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03.09.2020 10:50 Відповісти
Злодії кричать тримайте злодія...."повний квартал"...Насправді для Зеленського українці це лохи на яких він і його кампашка заробляють гроші...А Лерос росказав на чому заробляють,
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02.09.2020 20:49 Відповісти
Видно, что обиженный, причем так по-детски. Негатив даже не в состоянии конролировать перед журналистами, так Лерос его зацепил
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02.09.2020 21:02 Відповісти
"этой страны" -- эт понятно.
Главное, что б предателям Родины не было прощения!
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02.09.2020 21:03 Відповісти
почти полная аналогия . . . ЗЕлень отобрала у Лероса членство фо фракции, а шоколадный отобрал у Саакашвили украинский паспорт
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02.09.2020 21:04 Відповісти
а реакция Вассермана есть??
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02.09.2020 21:06 Відповісти
зебаран опять в говне по самые не балуй Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 2805
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02.09.2020 21:14 Відповісти
Ну все по Фрейду....
ох і дятел.... Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 4258
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02.09.2020 21:28 Відповісти
От г1вно, а продаж вищих державних посад братом Єрмака, а здача операції по вагнерівцям і..... це не зрада?
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02.09.2020 21:29 Відповісти
У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. Я достатньо відповів?"
--------------------
Вперше блазень сказав правду.
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02.09.2020 21:33 Відповісти
Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 8856 Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 7601
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02.09.2020 22:43 Відповісти
На самого себе , немає реакції?
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02.09.2020 21:38 Відповісти
Реакции или эрекции у него нет ? или того и другого ?
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02.09.2020 21:45 Відповісти
гнида
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02.09.2020 21:52 Відповісти
зеленая сопля пробивает дно каждый день, зашквар за зашкваром, на петю так и не смогли ничего найти, на зеленую соплю уже думаю на пару пожизненных есть
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02.09.2020 22:26 Відповісти
полшестого -он таким и останется в истории Украины...
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02.09.2020 22:44 Відповісти
«У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників...», - точніше не скажеш, тому то Єрмак продовжує «плідно» працювати на «благо» України. Привіт 73%!
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02.09.2020 22:28 Відповісти
Молодець. Заробив шмат соєвого лайна. Дивись не вдавись, продажний чмирь
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03.09.2020 00:05 Відповісти
шо знову за зє бабчинські прийшли?
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03.09.2020 00:39 Відповісти
напиши "Зеленський зрадник"
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03.09.2020 00:40 Відповісти
Когда же вас всех пересадят, гниды ФСБшные ?
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02.09.2020 22:40 Відповісти
видимо пан преЗедент возомнил себя вторым Лукашенко-типа без него Украина пропадёт...ага-счассс... Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 2663
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02.09.2020 22:42 Відповісти
очередной зашквар актёришки без суфлёра - у него "немає ніяких наказів" и напрочь отсутствует реакция на взяточников - т.е. этот дебил открыто говорит, что закрывает глаза на взяточников, ему типа пофиг кто там чо ворует.
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02.09.2020 22:56 Відповісти
о себе...
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02.09.2020 23:00 Відповісти
Он хоть иногда читает стенограммы своих выступлений? Хотя ,даже если и читает ( слушает?) увидеть свою дурь не в состоянии.
Мы подозревали год назад, что он неумен, но что так глуп! Он даже притвориться умным не в состоянии. Глупец во главе страны- катастрофа.
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02.09.2020 23:25 Відповісти
Капець. У Зєлі всі його гнилі нутрощі у нього на лобі намальовані. В дитинстві був балуваною дитиною і тому така реакція.
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02.09.2020 23:43 Відповісти
Все больше похож на Порошенко и его папередников. Ничего нового)
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02.09.2020 23:54 Відповісти
Так вони і є одна шобла.
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03.09.2020 00:06 Відповісти
Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 6848
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03.09.2020 00:09 Відповісти
В дискусії про виваженність подачі матеріалу журналістами, сьогодні Вересень продемонстрував , як можна журналісту подавати матеріал різносторонньо виважено -" Гітлер знищив 6 мільйонів євреїв , але ж іншого боку - він побудував стільки прекрасних доріг у Німеччині..."
Якось аналогія сама напросилась ( що значить не чіпай журналіста НЕлоше!) - коронавірусні гроші розЗЕдерибанили, дітям у школі навіть не забезчують елементарні засоби карантинної гігієни - але ЗЕте ж ДОРОГИ БУДУЮТЬ!!!
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03.09.2020 05:27 Відповісти
А ЗАПИТАТИ ЙОГО ТРЕБА !)
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03.09.2020 00:30 Відповісти
факт
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03.09.2020 00:38 Відповісти
Предатель докажи или сразу скатимся к расстрелам врагов народа тройкой..
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03.09.2020 01:01 Відповісти
Ну,все -нового Ляшка розпіарив?Тепер нічого Лео не лишається,як створювати свою партію ЛДПЛ.Це реально опозиція хочете ви цього,чи ні.
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03.09.2020 02:42 Відповісти
Пробив час "Ч" - Зєєв Зе має готуватися до свого природного (а може й не дуже) кінця.
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03.09.2020 04:46 Відповісти
НЕлох сказал-НЕлох сделал - ДОКАЖИ-ТЕ !!!
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03.09.2020 05:00 Відповісти
Леонид Данилович выстраивал 2 свои каденции Олигархат Украины не для того что Зеля э\то все угробил.Так не бывает,земляки блин... Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 8897 Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 8897
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03.09.2020 05:18 Відповісти
ну какие мы земляки?
ты под руплями живешь,,, я под долларами...
у украинцев есть все, шо бы и тебя и меня ненавидеть...
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03.09.2020 05:30 Відповісти
Зеля и Кучма Земляки... Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 1002Ты болван или баран?
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03.09.2020 06:09 Відповісти
Сенатор, вы единственный на етом сайте человек, кому я прощяю личные оскобления....

и если вас не затруднит - звертайтесь до мене як до двох....
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03.09.2020 06:17 Відповісти
вони просто одної етнічної приналежності; українці обирають лише представників політичної нації на своїх президентів; останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест
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03.09.2020 08:25 Відповісти
73 % за дураков и ЛОХов можно держать,ну год...неу два...ну три...а дальше? Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 6049
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03.09.2020 05:22 Відповісти
Я не встречаю его сторонников в Кременчуге ,
Уже пару месяцев
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03.09.2020 08:04 Відповісти
... тільки ерекція на Мендельвошку є . Зеленому віслючку більше нічого не треба . На країну йому нас.ати .
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03.09.2020 05:46 Відповісти
не хило заявлять, шо он не реагирует на взяточников и предателей... Как расценивать это признание, как явку с повинной?
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03.09.2020 05:50 Відповісти
Сказанное зеленой навозной мухой зе-зе может стать ее предвыборным слоганом в одном ряду с " Ні обіцянок , ні пробачень . "
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03.09.2020 05:52 Відповісти
доуправлялся...
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03.09.2020 05:56 Відповісти
всё верно сказал.
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03.09.2020 06:27 Відповісти
Золотые слова! Зеленский - взяточник и предатель страны. Сам признался, за язык никто не тянул.
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03.09.2020 08:15 Відповісти
Це просто відкритий виклик на батл Васі Рибнікову! Вова! Жгиисчьо!
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03.09.2020 08:24 Відповісти
Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 784
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03.09.2020 08:29 Відповісти
Причем, ещё на стадии оплодотворения папиком-биомассой...
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03.09.2020 10:09 Відповісти
Да Вова, ты достаточно ответил, более чем
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03.09.2020 09:40 Відповісти
Гео Лерос, псевдоним, настоящее погоняло - Курахенян Георг Багратович...
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03.09.2020 10:07 Відповісти
Никакой реакции на взяточников - фу тряпка
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03.09.2020 10:39 Відповісти
Цитаты не очень великих:
"Пускай страну разворовывают и предают - реакции не будет" В.А. Зеленский, 6-й президент Украины.
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03.09.2020 13:47 Відповісти
"у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны." - хоть раз правду откровенно сказал...
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04.09.2020 10:06 Відповісти
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