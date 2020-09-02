Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав жодних вказівок парламентській фракції "Слуга народу" про виключення з її складу народного депутата Гео Лероса.
Про це сказав Зеленський на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ.
На прохання відреагувати на заяву Лероса про те, що він був виключений із фракції за вказівкою президента, Зеленський відповів: "У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. Я достатньо відповів?"
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.
Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.
Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.
http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
Чмо з цирку яке вже встигло зрадити Україну десятки разів і за це отримати грощі в оманських офшорах ще щось смердить про "взяточніков"
Олег Леусенко -" ... люди ,які вживають наркотики говорять уривчасто, у них перехоплює горло, вони іноді несподівано починають говорити занадто голосно, що свідчить про недостатню координацію між дихальним апаратом і механізмом голосоутворення.
Пацієнти роблять в розмові великі паузи, що вказує на проблеми з короткостроковою пам'яттю.
Кокаїн пошкоджує слизову оболонку носа, через це повітря йде і голос робиться гугнявим. Характерною ознакою наркомана є закладенність носа, в результаті чого голос також робиться гугнявим.
Зовнішні ознаки наркозалежного:
Мінливість настрою: смішливість, балакучість, злостивість, агресивність;
Почервонілі або помутнілі очі або блиск в очах;
Схуднення або збільшення ваги;
Змінюється міміка, обличчя занадто живе або набуває незмінний вираз;
Пацієнт віддає перевагу темним кольорам в гардеробі;
Втома, наркоман потребує частого відпочинку;
Наркоман скритний, підозрілий, бреше всім і завжди;
Змінюється голос - стає гугнявим, хрипким, сиплим.
Зазначу, зовнішні ознаки наркоманії виявляються тільки на другій стадії."
Главное, что б предателям Родины не было прощения!
ох і дятел....
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Вперше блазень сказав правду.
Мы подозревали год назад, что он неумен, но что так глуп! Он даже притвориться умным не в состоянии. Глупец во главе страны- катастрофа.
Якось аналогія сама напросилась ( що значить не чіпай журналіста НЕлоше!) - коронавірусні гроші розЗЕдерибанили, дітям у школі навіть не забезчують елементарні засоби карантинної гігієни - але ЗЕте ж ДОРОГИ БУДУЮТЬ!!!
ты под руплями живешь,,, я под долларами...
у украинцев есть все, шо бы и тебя и меня ненавидеть...
и если вас не затруднит - звертайтесь до мене як до двох....
Уже пару месяцев
"Пускай страну разворовывают и предают - реакции не будет" В.А. Зеленский, 6-й президент Украины.