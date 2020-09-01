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Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

Лероса виключили з фракції

Народного депутата Гео Лероса більшістю голосів виключили з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Про це партія повідомила у Фейсбуці і Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів прийнято рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України", - сказано в повідомленні.

Раніше у вівторок, 1 вересня Гео Лерос повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

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Автор: 

усунення (37) фракція (121) Слуга народу (2811) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+145
А осел оказался еще более гнилым чем казался ранее... мерзкое мстительное существо...
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01.09.2020 19:11
+91
Лерос правду сказал.
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01.09.2020 19:11
+89
Лероса виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7235
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01.09.2020 19:18
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Назвіть цифру тієї більшості фракції, яка проголосувала за виключення, а ще краще опублікуйте список, щоб поіменно знати слуг кремля - ворогів України.
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01.09.2020 22:09 Відповісти
Для дебилов он слишком порохобот.
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01.09.2020 22:10 Відповісти
В том что Лероса исключили из фракции нет никакой зрады. То есть конкретно в самом этом факте нет зрады вообще, потому что исключили его вполне обосновано: если депутат из фракции не поддерживает общий курс фракции, то что он там делает? Кто из вас готов держать в команде игрока, который не следует командной тактике и постоянно команду критикует. То есть, Лерос может быть прав в своей критике и разоблачениях, но если по совести, он сам должен был уйти из команды, которую не поддерживает.
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01.09.2020 22:17 Відповісти
если депутат из фракции не поддерживает общий курс фракции
?????

Гео Лерос:

Мені очевидно, що країна рухається у прірву, а у нас досі не з'явилось ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє.

Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою «зробимо їх разом», відрізняється від сумної реальності «Україна - це ти!».

Замість обіцяного «зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів», вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.

Обіцянки «жодних корочок» та «телефонного права» виявилось, що не стосуються керівництва офісу президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Ермак телефоном роздає вказівки проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!

Судова гілка влади таки стала «прислужником президента», навіть у рейдерському захопленні НАБУ.

Зеленський декларував:
«Здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин».
Сьогодні це звучить як знущання, коли офіс президента очолює пан Ермак - агент ГРУ російської федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду, щоб в будь-який момент їх можна було списати на маразм.

Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу.
Процитую Зеленського:
«органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес.
СБУ не буде займатися економічними злочинами.»
Виявляється буде, бо це вигідно!

На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренці.

Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від Роттердам +, стали мінусом в кишені кожного українця.

Перейдемо до «нульової толерантності до корупції» та те, що «викривач корупції перебуватиме під захистом».
В цій країні тільки Зеленський виявився толерантний до того, що керівник офісу президента - це головний корупціонер в державі та очолює інститут смотрящих часів Януковича, але саме бажання президента виявилось достатньо, щоб ОПГ ермака безкарно грабувало країну!
 Підкажіть, а де обіцяні «відкриті конкурси на державні посади»?
Натомість, люстрованих зашкварених махрових корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, податкову та всі інші корупційні годівниці, прикриваючись коронавірусом.

А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич, до влади прийшли люди клану Януковича, який тепер очолюєте ви, пане Президенте, я вас з цим вітаю!

Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних організацій.

 І я не буду перераховувати цілу купу задекларований реформ, які обіцяли виконати в програмі, бо очевидно, що ви так далекі від інтересів українців, як Ермак від боротьби з корупцією.

Але давайте чесно:
хто такий Єрмак без Зеленського?
Це ж насправді свідомий вибір президента, доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу.

Невже Ермак не погоджує з президентом «смотрящих»?
Чи Зеленський не знає які міністри прислуговують яким олігархам?

Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злились.

Саме ви своїми «мікробами та бактеріями» брехні заразили цілу країну, згаяли шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха.

Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії».

Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну.

У мене тільки одне питання до вас, пане Президенте:
вам не соромно?!


https://videos.cnscdn.com/video/3/010920_ler.mp4
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01.09.2020 23:18 Відповісти
ти взагалі про який курс,--- задекларований у програмних буклетах чи про реальний
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01.09.2020 23:18 Відповісти
Любой, даже отсутствующий. Фракция - это команда, поэтому депутат или в команде, или нет. Не нравится в команде Зеленского - нужно выходить, не нравится в команде Порошенко - нужно выходить, не нравится в команде Тимошенко - ну так что ты там забыл, на выход. И это правильно.
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02.09.2020 01:25 Відповісти
список кондомов в студию!
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01.09.2020 22:39 Відповісти
То есть ЖИДКИ бужанские и дубинские, откровенно прокацапские и срущее на все Украинское - там всех устраивают???
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01.09.2020 22:39 Відповісти
ЖИДКИ
А сами за кого голосовали, за чистокровного?
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02.09.2020 11:49 Відповісти
парламентская демократия в действии. Кому из депутатов не нравится политика действующей власти, кто имеет свое альтернативное мнение, кто выносит ззакулисные договорняки на публику на ... с партии.
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01.09.2020 22:54 Відповісти
Как на расиси, избавляются от людей, там свинособаки остаются, здесь зЕбилы тоже лишнехромосомные, остаются!
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01.09.2020 22:56 Відповісти
Тримайся хлопче! Українці тобі вірять
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01.09.2020 23:07 Відповісти
Вся ця зелена наволоч з монобільшості не вартує і пів колеса з його автівки. Гарно сказав цьому ГРУшніку і його зеленій підніжці в пику.
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01.09.2020 23:11 Відповісти
Вы же бубочке уже верили, зачем же так необдумано откровенничать.
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02.09.2020 02:57 Відповісти
Російського шпигуна Порошенка - на довічне з конфіскацією!
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02.09.2020 07:44 Відповісти
хто про шо, а голий - про баню...
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02.09.2020 09:51 Відповісти
Кремлівського троля Суліму Івана на примусове лікування та довічну деактивацію на Цензорі.
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02.09.2020 10:08 Відповісти
Звісно, що тільки платні тролі з ботоферми російського шпигуна Порошенка мають вирішувати - кого лікувати, і кого деактивувати
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02.09.2020 11:14 Відповісти
Тільки платний троль з кремлівської ботоферми вже цілий рік вимагає дострокових, щоб тупорилий зелохторат обрав кума ху#ла мертвечука.
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02.09.2020 11:22 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/405192-dumajte_nardep_leros_brosil_vyzov_zelenskomu_po-muhski Лерос бросил вызов Зеленскому «по-мужски»
«Заявление с трибуны Рады - чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику.
Если у Зеленского есть ко мне вопросы, пусть по-мужски приглашает на фракцию, а не под давлением собирает за спиной подписи, я готов доказать каждое слово! Можно и стадион. ДумайТе».
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01.09.2020 23:11 Відповісти
Лероса виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9925
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01.09.2020 23:21 Відповісти
Зеленский назвал тех депутатов которые критикуют его , микробами.В итоге , здоровый микроб Лерос покинул инфицированое ЗЕвирусом тело.)
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01.09.2020 23:28 Відповісти
Лероса виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9858
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01.09.2020 23:31 Відповісти
Бубочка обиделась.
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02.09.2020 00:09 Відповісти
Вигнали єдиного хто там був порядним?
Тим гірше для слух
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02.09.2020 00:19 Відповісти
Слухі стрімко перетворюються на молодших ригів. Старші - ЗаЖОПовці
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02.09.2020 00:22 Відповісти
Криворожанское сцыкло
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02.09.2020 01:16 Відповісти
а чего его держать, если он в потужной фракции на получке...
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02.09.2020 01:51 Відповісти
Правда никому не нравится, а критика и подавно.
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02.09.2020 07:03 Відповісти
А навіщо він там потрібен? Каже правду та ще й заставляє думати, а на роялі коли грати?
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02.09.2020 08:13 Відповісти
клоун,президент,какашка ...кто бы мог подумать,сколь в имени твоём обилие такое.
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02.09.2020 08:30 Відповісти
Лерос красава,нормального исключили,а коррупционера и агента лубянки гетьмановича оставили.
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02.09.2020 09:07 Відповісти
Фракция Верховной Рады любой политической силы, прошедшей в парламент, является органом парламента, а не политсилы. Создать его могут депутаты, объединившиеся как по политической программе, та и ради конкретных целей. Но деятельность фракций регламентируются Регламентом Верховной Рады Украины, а не хотелками Банковой. Во всем мире фракции являются основой парламентов. У нас же фракция СН являнтся обычным сходняком мошенников на доверии. Такого голосования, как сбор подписей у депутатов, прижатых к стенке шантажем офиса преЗЕдента, в Регламенте не существует. Решения фракции принимаются на заседании фракции путем ГОЛОСОВАНИЯ после проведения ОБСУЖДЕНИЯ и оформляются соответствующим ПРОТОКОЛОМ. А Ермак брал за яйца каждого и заставлял подписать писульку, которую теперь выдают за решение фракции. Выстояли немногие, за это им респект, хотя там торчат седобородые ушки. Короче, высший законодательный орган страны превратили в притон, живущий по понятиям, а не по правилам. Я далеко не фанат Лероса, тем более, что так поступили не только с ним.
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02.09.2020 10:38 Відповісти
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