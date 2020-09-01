Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Гео Лероса більшістю голосів виключили з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Про це партія повідомила у Фейсбуці і Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів прийнято рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України", - сказано в повідомленні.

Раніше у вівторок, 1 вересня Гео Лерос повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

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