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"Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися". ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Про це Лерос заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Лерос пробігся передвиборчими обіцянками Зеленського, натякнувши, що вони не були виконані.

"Замість обіцяного "зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів", вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.

Обіцянки "жодних корочок" та "телефонного права" виявилося, що не стосуються керівництва Офісу Президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Єрмак телефоном роздає вказівки, проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!

Судова гілка влади таки стала "прислужником президента", навіть у рейдерському захопленні НАБУ", - заявив зокрема Лерос.

Дивіться також: Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу, - продовжив Лерос. - Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від "Роттердам+", стали мінусом в кишені кожного українця".

Лерос підкреслив, що Зеленський "не став воювати зі старою системою, а просто з нею злився".

"Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали "порожнім місцем в історії". Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну", - підсумував "слуга народу".

Автор: 

ВР (14945) Зеленський Володимир (23727) Слуга народу (2811) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+81
"Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились" - Цензор.НЕТ 3880

Коли в Україні Президентом був українець, який
не влаштовував Кацапію, його називали «жидом»,
«Вальцманом», алкашем.

Але коли преЗЕдентом став справжній ЖИДЬОНОК
Вова, та ще й наркоман (але який влаштовує кацапів),
то він - «українець» і «патріот».
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01.09.2020 13:55
+72
"Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились" - Цензор.НЕТ 555
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01.09.2020 13:53
+46
"Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися" - Цензор.НЕТ 1716
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01.09.2020 15:01
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конечно же есть вопрос и к Леросу - а на что надеялись правдорубы когда становились под
зелёные знамёна..... но спасибо что так.... лучше поздно чем никогда.........
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01.09.2020 17:22 Відповісти
Хорошо що він в табуні баранів і може з середини викривати банду зелених. А так би просто малював би.
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01.09.2020 17:52 Відповісти
Загубив себе, як талановитого, улюбленого та успішного діяча шоу бізнесу... Загубив долі своїх друзів-шоуменів та їх родин, з якими був разом у бізнесі.... Загубив повагу до себе і друзів і ворогів.. Загубив розуміння себе та долю своєї родини...Знайшов звання Президента -блазня, брехуна, запроданця та ляльки Коломойського...Може все це змінити та виправити??.... Увійде в історію України?...Беззаперечно...
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01.09.2020 18:11 Відповісти
Та вже влип.
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01.09.2020 20:42 Відповісти
На місцевіх виборах ми маємо заблокувати "зелене гівно" і не допустити проникнення ЗЕгенератів в місцеву владу. Голосуйте за українців-патріотів! Пам'ятайте! - зло завжди обєднується - "прокацаплені" хором підтримають все антиукраїнське.
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01.09.2020 18:51 Відповісти
Маруся Звіробій балотується?
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01.09.2020 19:05 Відповісти
Петя і ЗЕ ввели велику заставу за висування кандидата на всі вибори. От і маємо "бідних патріотів" і "заможних зрадників"... Виходить що "Бабло перемагає добро"?
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01.09.2020 19:14 Відповісти
В харьковской области обнаружен один из складов с оружием, принадлежащий партии ОПЗЖ, а именно ватнику-сепару Ширяеву.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Вот с чем выйдут против нас - граждан Украины наши враги - зеленые мрази и боевики-титушки ОПЗЖ вместе с фриками Шария.
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01.09.2020 18:53 Відповісти
Кого ты назвал "гражданами Украины"?
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02.09.2020 01:44 Відповісти
Громадяни України це ті, які мають один лише паспорт -- український.
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02.09.2020 07:37 Відповісти
гео дарагой, так ти ж цього і добивався. Реформ вам було мало, ну то їжте, шяс ше більше накинуть.
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01.09.2020 19:18 Відповісти
нічого нового не відкрив. Зеля це чергова людина цієї системи
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01.09.2020 19:42 Відповісти
Ну что зелень - коротышка, правда глаза колит, не нравится тебе это? А как думаешь, народу нравится твоя брехня предвыборная? Какая совесть может быть у клоуна, где должна быть совесть, там выросло то, чем ты по пианино стучал. Ни стыда ни срама у тебя никогда не было, и тем более никогда уже и не будет.
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01.09.2020 19:43 Відповісти
Это просто какойто позор ...
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01.09.2020 20:18 Відповісти
ну, так такая хорошая система, зачем с ней воевать, патриоты поделятся))
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01.09.2020 20:19 Відповісти
ЗЕ не первый! До него "сливались" все, что и вызывало Майданы. И каждый следующий радикальнее предыдущего. После последнего "цвета хаки" будет Майдан Линча.
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01.09.2020 20:33 Відповісти
Молодець. все по справі сказав!.Треба крутити це відео тиждень по всім каналам!
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01.09.2020 21:04 Відповісти
У ВР є справжні чоловіки! Молодець!
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01.09.2020 21:23 Відповісти
Були..и не стало...
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02.09.2020 00:17 Відповісти
У ВР є справжні чоловіки! Молодець!
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01.09.2020 21:24 Відповісти
ви нічого не наплутали...?! саме ригівська шобла...а Порох тут ні до чого...
здобули...?!
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02.09.2020 00:52 Відповісти
Ніхто нічого не переплутав.Чи може порохнява шобла коли була при владі, зламала мафіозну систему,а не злигалась з нею?
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02.09.2020 01:25 Відповісти
можливо ...але такого бардака не було...чи ви навпаки- відчули "пакращення"...?
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02.09.2020 01:29 Відповісти
Якщо людина не розуміє,що мафія при владі-це МАФІЯ,якщо навіть вона рядиться в вишиванку,то про що тоді говорити.Зелена пліснява є наслідком правління порошенківської мафії,ряженої у вишиванки. Хоч по суті зараз,це та сама мафія,тільки більш дурнувата та прокацапська. Поки Україна буде олігархічним анклавом,нічого не змінится.Клани будуть змінювати один одного,грабуючи країну, і в кінці кінців розвалять і знищать її остаточно.Цього хочете?Тоді повертайте петю до влади.Чи може він не олігарх?☺
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02.09.2020 08:05 Відповісти
Дуже влучно сказано
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02.09.2020 11:31 Відповісти
б-же мой, какой же ты зебил. Самое тоскливое, что ты даже не в состоянии понять, что не так в твоем нарративе.
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02.09.2020 23:07 Відповісти
Гео Лерос:

Мені очевидно, що країна рухається у прірву, а у нас досі не з'явилось ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє.
Соромно, але єдиним «стратегічним» документом, який може пояснити куди і як Україна буде рухатись, доводиться вважати программу кандидата Зеленського на сайті ЦВК.

Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою «зробимо їх разом», відрізняється від сумної реальності «Україна - це ти!».

Замість обіцяного «зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів», вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.

Обіцянки «жодних корочок» та «телефонного права» виявилось, що не стосуються керівництва офісу президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Ермак телефоном роздає вказівки проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!

Судова гілка влади таки стала «прислужником президента», навіть у рейдерському захопленні НАБУ.

Зеленський декларував:
«Здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин».
Сьогодні це звучить як знущання, коли офіс президента очолює пан Ермак - агент ГРУ російської федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду, щоб в будь-який момент їх можна було списати на маразм.

Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу.
Процитую Зеленського:
«органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес.
СБУ не буде займатися економічними злочинами.»
Виявляється буде, бо це вигідно!

На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренці.

Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від Роттердам +, стали мінусом в кишені кожного українця.

Перейдемо до «нульової толерантності до корупції» та те, що «викривач корупції перебуватиме під захистом».
В цій країні тільки Зеленський виявився толерантний до того, що керівник офісу президента - це головний корупціонер в державі та очолює інститут смотрящих часів Януковича, але саме бажання президента виявилось достатньо, щоб ОПГ ермака безкарно грабувало країну!

Підкажіть, а де обіцяні «відкриті конкурси на державні посади»?
Натомість, люстрованих зашкварених махрових корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, податкову та всі інші корупційні годівниці, прикриваючись коронавірусом.

А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич, до влади прийшли люди клану Януковича, який тепер очолюєте ви, пане Президенте, я вас з цим вітаю!

Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних організацій.

І я не буду перераховувати цілу купу задекларований реформ, які обіцяли виконати в програмі, бо очевидно, що ви так далекі від інтересів українців, як Ермак від боротьби з корупцією.

Але давайте чесно:
хто такий Єрмак без Зеленського?
Це ж насправді свідомий вибір президента, доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу.

Невже Ермак не погоджує з президентом «смотрящих»?
Чи Зеленський не знає які міністри прислуговують яким олігархам?

Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злились.

Саме ви своїми «мікробами та бактеріями» брехні заразили цілу країну, згаяли шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха.

Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії».

Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну.

У мене тільки одне питання до вас, пане Президенте:
вам не соромно?!
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01.09.2020 21:40 Відповісти
Ви собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії», - Гео Лерос

ПОРОЖНЄ МІСЦЕ - найоб'єктивніша оцінка "найвеличнішого лідера **********".
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01.09.2020 21:44 Відповісти
як говорила одна пані в серіалі "свати"- нєдоразумєниє...
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02.09.2020 01:30 Відповісти
Это млять шикарно )) А так дышал , так дышал ))))
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01.09.2020 21:50 Відповісти
Так він "дьішал" з першого дня, але не проти "системи", а проти держави Україна. Відразу став руйнувати, брехати і грабувати. А вишенька на торті -- топтання по прапору на День незалежності, і підтанцьовування балагану на мові окупанта...
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02.09.2020 06:56 Відповісти
Нацарював на 100 рублів, треба тікати...
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01.09.2020 22:43 Відповісти
а інші будуть-"шоб и внукам хватило"...ото слуги наріду...
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02.09.2020 01:32 Відповісти
Полностью согласен.....
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01.09.2020 22:56 Відповісти
Нашелся один среди этих клоунов...и то не смог с ними вместе....Зе, видишь ли, нужны управляемые марионетки... Такие как он сам.
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01.09.2020 23:04 Відповісти
Такі, як верещук.
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02.09.2020 07:00 Відповісти
виявилось що є лише одна людина здатна на вчинок. сказати правду в лице. ні, не в лице. в свинособачі рила.
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01.09.2020 23:06 Відповісти
А ще вявилось, що партія Голос (свої політичні яйця у цей партійний кошик заклав Пінчук ) -абсолютно продажна аморфна констуркія , може там є виключення з ідеологією Вакарчука... ПОдивіться отсанню передачу Березовця на каналі Прямий з предстаником цієї партіїї, доречі бувший силовик...ЖАХ! Уся прокримлівськя ******* за режиму Лоха спалюється швидше, ніж у шапкокрадія... Памя таємо що пропонував свого часу Пінчук у західній пресі у своїх статтях, чому вже втік Кучма, як зайорзали щурі у команді "нєопитного но такого харошего клоуна-чєловєка - прЗЕдента"...
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01.09.2020 23:49 Відповісти
Зе - пустое место.
Просто НОЛЬ !
Зеленский это популист, брехло, продажная марионетка олигархата и Слуга коррумпированых бандитских кланов=ОПГ. Посмотреть кем он себя окружил за год своей работы никчемной - окружил себя кланами Януковича» , коломойского, ахметова в парламенте и Кабмине . О какой там борьбе с коррупцией может идти речь и посадкам в тюрьмы... Зе сброд сами возглавили коррупцию и схемы и покрывают друг друга. Зелёные лицемерные враги Украины! Гнать надо на Ростов весь это сброд Слуг.. вместе с кремлевской партией Опзж.

УКРАИНОЙ управляют предатели, сторонники, ставленники и агенты Росии. крысы кремля Ермак, Демченко - это все российская агентура в украинской власти в ОП. Должны быть арестованы и посажены на НАРЫ!
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01.09.2020 23:12 Відповісти
А кого на трон?Дай вгадаю!Невже знову шоколадного барона?☺
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02.09.2020 01:28 Відповісти
не угадал.Мимо.
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02.09.2020 03:42 Відповісти
А Порох попереджав перед виборами -- або ЄС, або Росія. Виходить, проголосували за неї. Тому і маємо, що маємо. І це ще квіточки...
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02.09.2020 07:06 Відповісти
ніхто ні в який ЕС ніколи не йшов.
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02.09.2020 08:05 Відповісти
О предательстве у ЗЕсцаря заявил Бутусов - начитался Комсомолки говорят ЗЕпредетали... Сейчас Лерос - депутат фракции, член партии ЗЕсцаря четко назвал основную работу Ермака .... Каким будет обвинение, разбирательство с заявами Лероса? Нацрада не властна контролировать чистоту речи на главной трибуне страны , выйдет ли ЗЕленое НЕлошистое и скажет - Я ПИШОВ У СРАКУ , СЛУГИ МОИ , кто со мной?
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01.09.2020 23:14 Відповісти
Хороший хлопчик, все вірно сказав, а головне, що це абсолютна правда, яку чомусь усі терплять.
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01.09.2020 23:42 Відповісти
та ЗЕсцарь нічаво нє знєт , а еще- ОН УСТАЛ... та он не опитєн! та он просто дурачок... і вааще ПРІ ЧЬОМ ТУТ ЗЄЛЄНСКІЙ ?
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01.09.2020 23:51 Відповісти
Хороший (в кавычках)... бо унюхал , шо зебелям трындец, пытается обелить себя, шобы как запасной вариант зебил-шоблы продолжить правое дело мальчишей плохишей. Павлик Морозов выискался...- все как-то наиграно.
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02.09.2020 02:42 Відповісти
Не "наиграно", а він просто грає, навіть за трибуною, завжди.
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02.09.2020 07:15 Відповісти
Звинувачення, які тягнуть на державну зраду. І прозвучали вони не з вуст опозиції, не з опозиційного телеканалу, а з вуст депутата президентської партії і з трибуни Верховної Ради.

Це більш ніж серйозно. Клоуну капець.
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01.09.2020 23:43 Відповісти
він буде викручуватись до останнього...і тут важливим фактором є місцеві вибори у нас та президентські в США...ну і частково- чим закінчиться ситуація в Білорусі...
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02.09.2020 00:56 Відповісти
Вы с ней не слились, а С Л И П Л И С Ь.
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02.09.2020 00:25 Відповісти
Совокупились. И что досадно, без патентованого гоминтерном Лероса.
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02.09.2020 02:26 Відповісти
Злигалися. Неначе су ки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й донині гаса по нашій Україні...
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02.09.2020 07:20 Відповісти
Гео-респект! а ось слугам наріду-ГАНЬБА!!!
"мономеншість" ...квартальна...
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02.09.2020 00:54 Відповісти
Это моносексуализм какой-то. Рабиновичу можно, а селекционной гомосоросятине не дают, угнетают.
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02.09.2020 02:34 Відповісти
Хоть кому то хватает смелости называть вещи своими именами!!!

Зелень профукивает все достижения Украины за последние 5 лет! Позор! С коррупцией никто не борится....все коррупцинеры на свободе и дальше паразитирует.

При Зеле, предатели и коррупционеры регионалы вернулись Богатырева, Портнов, и т.д...которых нужно судить и гнить в тюрьме. Обещал разобраться с предателем агентом кремля Медведчуком и его каналами, за базар нужно отвечать.
Не нравится, что сказал Лерос? Правда в глаза колит? Пускай слушает, не все хорошо в государстве.
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02.09.2020 02:37 Відповісти
поздно пить боржоми, да и глупо.Где была голова , когда в зебилью тусовку примкнул.
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02.09.2020 02:37 Відповісти
Він тоді валив Пороха разом з усіма ворогами нашої армії, мови і віри, тобто, проти незалежної від Москви держави. А тепер йому чомусь не до смаку кацапські порядки.
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02.09.2020 07:28 Відповісти
Що,поросячі-Лерос відчехвостив чергового баригу і ваша карта бита?Не переживайте-таких ляшків перед виборами ще вилізе з десяток-тексти вже готові.
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02.09.2020 04:21 Відповісти
Тролль зебилоида или методичка кремлядская?
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02.09.2020 10:23 Відповісти
уважуха.за правду спасибо.
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02.09.2020 06:57 Відповісти
в Україні хто правду каже, той бандит і ворог. Круто. Скільки ж країн із наявних 150 живуть у лоні брехні?? ну, може 5 , ну 7-8....а інші 140 нормальні!
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02.09.2020 08:04 Відповісти
а теперь, на секундочку вспомним, зеленоупоротые боты, Гео Лерос- БЫВШИЙ СОВЕТНИК ЗЕ, значит ЗНАЕТ ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ И БОЛЬШЕ чем остальные. И если он говорит о таком масштабнейшем сливе страны и реформ- это так и есть.
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02.09.2020 08:25 Відповісти
зеленое гимно слилось с коричневым старым дерьмом, а мог остаться в истории талантливым комиком...
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02.09.2020 10:05 Відповісти
Ауууу, зебилоиды, шо скажите?)
Интересно, когда уже вылезут кремлеботины, типа лалала, топившая тут за зеБЕНИНОГО шута?! А танечка, где же, танечка, лившая помои тоннами на Пороха и гавкающая под каждым постом лалала))
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02.09.2020 10:21 Відповісти
согласен.спорить даже не надо.туда как попал моментальная амнезия.
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02.09.2020 14:03 Відповісти
кто такой этот гео? откуда он выскочил, как чертик из табакерки? Сам факт того, что он был слугой урода, уже достаточно хорошо его характеризует.
Что-то мне это видится как создание специального такого сливного бачка, типа как жирика при раннем путине, - жириновскому позволялось критиковать путина, но в определенных рамках. Опять же, пипл затаривается попкорном и развлекается, ставки ставит, кто кого победит - а у жирика с путиным договорняк, симбиоз шута и царя.
Вот как бы тут не оказалось, что этого Деу Ланоса или как там его, специально создают такой образ, чтобы через него спускать излишки пара.
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02.09.2020 23:23 Відповісти
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