"Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися". ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Про це Лерос заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" Лерос пробігся передвиборчими обіцянками Зеленського, натякнувши, що вони не були виконані.
"Замість обіцяного "зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів", вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.
Обіцянки "жодних корочок" та "телефонного права" виявилося, що не стосуються керівництва Офісу Президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Єрмак телефоном роздає вказівки, проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!
Судова гілка влади таки стала "прислужником президента", навіть у рейдерському захопленні НАБУ", - заявив зокрема Лерос.
"Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу, - продовжив Лерос. - Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від "Роттердам+", стали мінусом в кишені кожного українця".
Лерос підкреслив, що Зеленський "не став воювати зі старою системою, а просто з нею злився".
"Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали "порожнім місцем в історії". Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну", - підсумував "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зелёные знамёна..... но спасибо что так.... лучше поздно чем никогда.........
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Вот с чем выйдут против нас - граждан Украины наши враги - зеленые мрази и боевики-титушки ОПЗЖ вместе с фриками Шария.
здобули...?!
Мені очевидно, що країна рухається у прірву, а у нас досі не з'явилось ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє.
Соромно, але єдиним «стратегічним» документом, який може пояснити куди і як Україна буде рухатись, доводиться вважати программу кандидата Зеленського на сайті ЦВК.
Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою «зробимо їх разом», відрізняється від сумної реальності «Україна - це ти!».
Замість обіцяного «зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів», вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.
Обіцянки «жодних корочок» та «телефонного права» виявилось, що не стосуються керівництва офісу президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Ермак телефоном роздає вказівки проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!
Судова гілка влади таки стала «прислужником президента», навіть у рейдерському захопленні НАБУ.
Зеленський декларував:
«Здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин».
Сьогодні це звучить як знущання, коли офіс президента очолює пан Ермак - агент ГРУ російської федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду, щоб в будь-який момент їх можна було списати на маразм.
Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу.
Процитую Зеленського:
«органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес.
СБУ не буде займатися економічними злочинами.»
Виявляється буде, бо це вигідно!
На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренці.
Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від Роттердам +, стали мінусом в кишені кожного українця.
Перейдемо до «нульової толерантності до корупції» та те, що «викривач корупції перебуватиме під захистом».
В цій країні тільки Зеленський виявився толерантний до того, що керівник офісу президента - це головний корупціонер в державі та очолює інститут смотрящих часів Януковича, але саме бажання президента виявилось достатньо, щоб ОПГ ермака безкарно грабувало країну!
Підкажіть, а де обіцяні «відкриті конкурси на державні посади»?
Натомість, люстрованих зашкварених махрових корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, податкову та всі інші корупційні годівниці, прикриваючись коронавірусом.
А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич, до влади прийшли люди клану Януковича, який тепер очолюєте ви, пане Президенте, я вас з цим вітаю!
Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних організацій.
І я не буду перераховувати цілу купу задекларований реформ, які обіцяли виконати в програмі, бо очевидно, що ви так далекі від інтересів українців, як Ермак від боротьби з корупцією.
Але давайте чесно:
хто такий Єрмак без Зеленського?
Це ж насправді свідомий вибір президента, доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу.
Невже Ермак не погоджує з президентом «смотрящих»?
Чи Зеленський не знає які міністри прислуговують яким олігархам?
Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злились.
Саме ви своїми «мікробами та бактеріями» брехні заразили цілу країну, згаяли шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха.
Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії».
Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну.
У мене тільки одне питання до вас, пане Президенте:
вам не соромно?!
ПОРОЖНЄ МІСЦЕ - найоб'єктивніша оцінка "найвеличнішого лідера **********".
Просто НОЛЬ !
Зеленский это популист, брехло, продажная марионетка олигархата и Слуга коррумпированых бандитских кланов=ОПГ. Посмотреть кем он себя окружил за год своей работы никчемной - окружил себя кланами Януковича» , коломойского, ахметова в парламенте и Кабмине . О какой там борьбе с коррупцией может идти речь и посадкам в тюрьмы... Зе сброд сами возглавили коррупцию и схемы и покрывают друг друга. Зелёные лицемерные враги Украины! Гнать надо на Ростов весь это сброд Слуг.. вместе с кремлевской партией Опзж.
УКРАИНОЙ управляют предатели, сторонники, ставленники и агенты Росии. крысы кремля Ермак, Демченко - это все российская агентура в украинской власти в ОП. Должны быть арестованы и посажены на НАРЫ!
Це більш ніж серйозно. Клоуну капець.
"мономеншість" ...квартальна...
Зелень профукивает все достижения Украины за последние 5 лет! Позор! С коррупцией никто не борится....все коррупцинеры на свободе и дальше паразитирует.
При Зеле, предатели и коррупционеры регионалы вернулись Богатырева, Портнов, и т.д...которых нужно судить и гнить в тюрьме. Обещал разобраться с предателем агентом кремля Медведчуком и его каналами, за базар нужно отвечать.
Не нравится, что сказал Лерос? Правда в глаза колит? Пускай слушает, не все хорошо в государстве.
Интересно, когда уже вылезут кремлеботины, типа лалала, топившая тут за зеБЕНИНОГО шута?! А танечка, где же, танечка, лившая помои тоннами на Пороха и гавкающая под каждым постом лалала))
Что-то мне это видится как создание специального такого сливного бачка, типа как жирика при раннем путине, - жириновскому позволялось критиковать путина, но в определенных рамках. Опять же, пипл затаривается попкорном и развлекается, ставки ставит, кто кого победит - а у жирика с путиным договорняк, симбиоз шута и царя.
Вот как бы тут не оказалось, что этого Деу Ланоса или как там его, специально создают такой образ, чтобы через него спускать излишки пара.