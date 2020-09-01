"Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися". ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Про це Лерос заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Лерос пробігся передвиборчими обіцянками Зеленського, натякнувши, що вони не були виконані.

"Замість обіцяного "зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів", вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.

Обіцянки "жодних корочок" та "телефонного права" виявилося, що не стосуються керівництва Офісу Президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Єрмак телефоном роздає вказівки, проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!

Судова гілка влади таки стала "прислужником президента", навіть у рейдерському захопленні НАБУ", - заявив зокрема Лерос.

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"Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу, - продовжив Лерос. - Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від "Роттердам+", стали мінусом в кишені кожного українця".

Лерос підкреслив, що Зеленський "не став воювати зі старою системою, а просто з нею злився".

"Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали "порожнім місцем в історії". Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну", - підсумував "слуга народу".