"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що в парламенті збирають підписи за його виключення з фракції.
Про це Лерос повідомив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"Арахамія дав вказівку на прохання президента зібрати підписи про виключення мене з фракції", - повідомив Лерос.
За його словами, підписи почали збирати через його виступи в Раді.
"Особисто президент сказав надати список людей, які не підписали документ про моє виключення", - додав він.
Нардеп вважає, що "Зеленський перебуває в теплій ванні, не звик до будь-якої критики, тому будь-яка критика для нього болісна".
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
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Я не кажу, що Юлю треба у владу. Я питаю у пана(якщо він не є продажне лайно з ботоферми російського шпигуна Порошенка) - хто має бути нашим лідером?
Вона захворіла, у неї КОВІД, так що їй зараз треба бажати тільки швидкого одужання, як би хто до неї не ставився.