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"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції

Фото: Facebook

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що в парламенті збирають підписи за його виключення з фракції.

Про це Лерос повідомив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Арахамія дав вказівку на прохання президента зібрати підписи про виключення мене з фракції", - повідомив Лерос.

За його словами, підписи почали збирати через його виступи в Раді.

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"Особисто президент сказав надати список людей, які не підписали документ про моє виключення", - додав він.

Нардеп вважає, що "Зеленський перебуває в теплій ванні, не звик до будь-якої критики, тому будь-яка критика для нього болісна".

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) виключення з фракції (37) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+19
Зеленский , а ты оказывается , мелкое , мстительное животное
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01.09.2020 15:58
+18
"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції - Цензор.НЕТ 1164
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01.09.2020 16:02
+13
Это политика бро!
Арахамия по просьбе Зеленского дал указание собрать подписи об исключении меня из фракции, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9986
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01.09.2020 15:51
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А в нього пупок не розів'яжеться? Тим більш, що Зєля - звичайна прокладка для російських шпигунів єрмаків.
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01.09.2020 17:15 Відповісти
а кого то чеше? Май та й має.
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01.09.2020 17:23 Відповісти
Люди не протестують, бо не розуміють - що, де і як. Якщо "почнеться", то люди відразу прозріють. Сумно, що тоді може вже бути пізно прозрівати
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01.09.2020 17:30 Відповісти
И что ж ты за прокладку голосовал, не стыдно?
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01.09.2020 17:24 Відповісти
Не парся, я за шоколад не голосую в принципі і голосувати не буду. Для мене шо Слуги, шо Пєсики, шо рабіновичі однако, я за них не голосую. Я не такий гурман щоб розбиратися в смакових тонкощах лайна.
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01.09.2020 17:28 Відповісти
Тебя, кляча, никто и не спрашивал
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01.09.2020 17:31 Відповісти
Брешеш, як завжди. Однім посто вище питав.
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01.09.2020 17:32 Відповісти
А тебе, продажне лайно, хтось питавсь?
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01.09.2020 17:37 Відповісти
До речі, вище не вгомонилися від прольоту? Хто ж вам винний що, так хріново на виборах спрацювали? Я не винен що, ваша кампанія виявилася гіршою від кловунської.
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01.09.2020 17:32 Відповісти
Наш презик дождется не теплой ванны, а кровавой.
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01.09.2020 17:18 Відповісти
кров теж тепла.
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01.09.2020 17:24 Відповісти
и правильно. поделом.
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01.09.2020 17:19 Відповісти
Тепла ванна з гівном!
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01.09.2020 17:20 Відповісти
Всё-таки, Зе - самый ничтожный президент Украины. Хуже Овоща.
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01.09.2020 17:21 Відповісти
Бубочка обиделся и позвонил Баканову.
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01.09.2020 17:25 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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01.09.2020 17:32 Відповісти
Юлю в Качанівку !
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01.09.2020 17:39 Відповісти
Юля вже Десять років не у владі, чи пану повилазило? Пана зараз в країні все влаштовує?
Я не кажу, що Юлю треба у владу. Я питаю у пана(якщо він не є продажне лайно з ботоферми російського шпигуна Порошенка) - хто має бути нашим лідером?
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01.09.2020 17:55 Відповісти
вибирай, або на пенсію і нафіг з України, або в Качанівку досиджувати, а за той час нові строки добавлять
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01.09.2020 18:59 Відповісти
Тебе особисто я б за грати не садовив - просто втопив би в свинячому лайні. Як і номерного йолопа https://censor.net/ru/user/309657
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01.09.2020 19:02 Відповісти
сходи на якісь збоченські форуми, там шукай однодумців
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01.09.2020 19:08 Відповісти
Не треба зараз так про Юлю.
Вона захворіла, у неї КОВІД, так що їй зараз треба бажати тільки швидкого одужання, як би хто до неї не ставився.
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01.09.2020 17:57 Відповісти
поганого не можна, погоджуся, тому просто нічого, порожнє місце.
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01.09.2020 19:00 Відповісти
Іване, тобі вже за 50, а розуміння, що в мафіозно-кримінальному кагалі вибори профанація - нема.
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01.09.2020 18:51 Відповісти
Саме тому ЮВТ в такій державі ніколи не зможе стати президентом.
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01.09.2020 19:11 Відповісти
Стане Юля презом. Але тільки тоді, коли Україна буде остаточно розграбована і зруйнована. Тоді юлєфоби стануть нормальними, тільки запізно
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01.09.2020 23:03 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції - Цензор.НЕТ 3552
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01.09.2020 19:19 Відповісти
Якщо мікроба сидить в троні сцаря- ти бути їй БЕЗКОНКУРЕТНІЙ !ПРЕЗИДЕНТИ УСІ А ОТ МІКРОБА ПРЕЗИДЕНТ ОДИН!
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01.09.2020 18:49 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції - Цензор.НЕТ 7787
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01.09.2020 18:55 Відповісти
Лерос, то і пошли їх усіх нах
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01.09.2020 18:56 Відповісти
Комсомольскі замашки в буби нікуди не ділись...
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01.09.2020 19:51 Відповісти
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