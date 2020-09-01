"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що в парламенті збирають підписи за його виключення з фракції.

Про це Лерос повідомив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Арахамія дав вказівку на прохання президента зібрати підписи про виключення мене з фракції", - повідомив Лерос.

За його словами, підписи почали збирати через його виступи в Раді.

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"Особисто президент сказав надати список людей, які не підписали документ про моє виключення", - додав він.

Нардеп вважає, що "Зеленський перебуває в теплій ванні, не звик до будь-якої критики, тому будь-яка критика для нього болісна".

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".