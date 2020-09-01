Лероса исключили из фракции "Слуга народа"
Народного депутата Гео Лероса большинством голосов исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
Об этом партия сообщила в Фейсбуке и Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины", - сказано в сообщении.
Ранее во вторник, 1 сентября Гео Лерос сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
?????
Гео Лерос:
Мені очевидно, що країна рухається у прірву, а у нас досі не з'явилось ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє.
Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою «зробимо їх разом», відрізняється від сумної реальності «Україна - це ти!».
Замість обіцяного «зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів», вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.
Обіцянки «жодних корочок» та «телефонного права» виявилось, що не стосуються керівництва офісу президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Ермак телефоном роздає вказівки проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!
Судова гілка влади таки стала «прислужником президента», навіть у рейдерському захопленні НАБУ.
Зеленський декларував:
«Здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин».
Сьогодні це звучить як знущання, коли офіс президента очолює пан Ермак - агент ГРУ російської федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду, щоб в будь-який момент їх можна було списати на маразм.
Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу.
Процитую Зеленського:
«органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес.
СБУ не буде займатися економічними злочинами.»
Виявляється буде, бо це вигідно!
На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренці.
Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від Роттердам +, стали мінусом в кишені кожного українця.
Перейдемо до «нульової толерантності до корупції» та те, що «викривач корупції перебуватиме під захистом».
В цій країні тільки Зеленський виявився толерантний до того, що керівник офісу президента - це головний корупціонер в державі та очолює інститут смотрящих часів Януковича, але саме бажання президента виявилось достатньо, щоб ОПГ ермака безкарно грабувало країну!
Підкажіть, а де обіцяні «відкриті конкурси на державні посади»?
Натомість, люстрованих зашкварених махрових корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, податкову та всі інші корупційні годівниці, прикриваючись коронавірусом.
А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич, до влади прийшли люди клану Януковича, який тепер очолюєте ви, пане Президенте, я вас з цим вітаю!
Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних організацій.
І я не буду перераховувати цілу купу задекларований реформ, які обіцяли виконати в програмі, бо очевидно, що ви так далекі від інтересів українців, як Ермак від боротьби з корупцією.
Але давайте чесно:
хто такий Єрмак без Зеленського?
Це ж насправді свідомий вибір президента, доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу.
Невже Ермак не погоджує з президентом «смотрящих»?
Чи Зеленський не знає які міністри прислуговують яким олігархам?
Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злились.
Саме ви своїми «мікробами та бактеріями» брехні заразили цілу країну, згаяли шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха.
Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії».
Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну.
У мене тільки одне питання до вас, пане Президенте:
вам не соромно?!
https://videos.cnscdn.com/video/3/010920_ler.mp4
А сами за кого голосовали, за чистокровного?
«Заявление с трибуны Рады - чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику.
Если у Зеленского есть ко мне вопросы, пусть по-мужски приглашает на фракцию, а не под давлением собирает за спиной подписи, я готов доказать каждое слово! Можно и стадион. ДумайТе».
Тим гірше для слух