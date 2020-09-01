Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Гео Лероса большинством голосов исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Об этом партия сообщила в Фейсбуке и Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник, 1 сентября Гео Лерос сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".