Офис президента потребовал список тех, кто не подписал мое изгнание, - Лерос

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил замам фракции, что нужно отдельно предоставить для Офиса президента список тех депутатов, которые не подпишут исключение Гео Лероса.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

"Я с большим уважением отношусь к тем, кто не проголосовал. Учитывая тот градус давления, который был вчера… Я сегодня общался с человеком, приближенным к Офису президента. Он мне говорит, цитирую: "Ты не понимаешь, что вчера происходило... Поверь моему жизненному опыту: то, что происходило вчера, и как давили депутатов – ты даже себе не можешь представить!"" - рассказал Лерос.

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Он назвал имена коллег, которые не поддержали исключение.

"Я знаю, что против были Лиза Ясько, Виталик Безгин, Наталуха, Оксана Дмитриева, Бабак… Грищук Рома. Митя Гурин. Васылив Игорь. И Женя Петруняк. Это те, про кого я на сегодняшний день в курсе. Люди, которые не дали голосов", - сказал Лерос.

По его словам, ряд депутатов заявили, что это исключение должно происходить на фракции.

"Пускай придут президент, Лерос - и ответят друг другу на все накопившиеся вопросы. Нет, они за спиной дали указание в течение нескольких часов собрать голоса. У них же изначально не хватало голосов. Там было около 120 "за"", - рассказал нардеп.

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С полным текстом интервью Гео Лероса: "Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".