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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2548) Офис Президента (1693) Лерос Гео (375)

Офис президента потребовал список тех, кто не подписал мое изгнание, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис президента потребовал список тех, кто не подписал мое изгнание, - Лерос

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил замам фракции, что нужно отдельно предоставить для Офиса президента список тех депутатов, которые не подпишут исключение Гео Лероса.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

"Я с большим уважением отношусь к тем, кто не проголосовал. Учитывая тот градус давления, который был вчера… Я сегодня общался с человеком, приближенным к Офису президента. Он мне говорит, цитирую: "Ты не понимаешь, что вчера происходило... Поверь моему жизненному опыту: то, что происходило вчера, и как давили депутатов – ты даже себе не можешь представить!"" - рассказал Лерос.

Читайте также: Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос

Он назвал имена коллег, которые не поддержали исключение.

"Я знаю, что против были Лиза Ясько, Виталик Безгин, Наталуха, Оксана Дмитриева, Бабак… Грищук Рома. Митя Гурин. Васылив Игорь. И Женя Петруняк. Это те, про кого я на сегодняшний день в курсе. Люди, которые не дали голосов", - сказал Лерос.

По его словам, ряд депутатов заявили, что это исключение должно происходить на фракции.

"Пускай придут президент, Лерос - и ответят друг другу на все накопившиеся вопросы. Нет, они за спиной дали указание в течение нескольких часов собрать голоса. У них же изначально не хватало голосов. Там было около 120 "за"", - рассказал нардеп.

Читайте также: Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

С полным текстом интервью Гео Лероса: "Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".
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Топ комментарии
+12
Какой мстительный карлик...
прав был Немцов когда советовал Ельцину подобрать себе в приемники чела высокого или выше среднего роста - как первый критерий...
В маленьких на должностях выходят наружу все их комплексы и черти..- все их обиды на жизнь и тд..
Начинают мстить человечеству....
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03.09.2020 17:10
+10
Вот они какие, кандидаты от "слуг урода" на местных выборах - ворьё и шваль подзаборная

Не смогли удержаться и не проанализировать несколько фамилий кандидатов в мэры от партии Зеленского.
Уж очень они у него замечательные.
Все точно по Довлатову - плохие, но замечательные. Шансы у большинства - стремятся к нулю, и их выдвижение - продукт договорняка с местными элитами.
Непонятно, правда, на какой результат рассчитывают в Офисе, делая фронтменами своих кампаний ноунеймов и выскочек (Кропивницкий, Николаев), блеклых (Харьков) или проворовавшихся (Винница) шутов, чиновников (Одесса, Тернополь) или смотрящих своих смотрящих (Черновцы).
Но, похоже, что других писателей у Владимира Ссаныча просто нет. И что-то в Офисе таки замышляют, о чем-то думают. Не могут же они вообще не думать. Хотя…
Однако, начнем наш обзор.
Итак, Винница, Сергей Борзов.
Экс-директор команды КВН «Винницкие перцы» и зять партнера Зеленского - Наума Борули. В 2015-2016 был и.о. главы ДУСи. Был уволен Порошенко после того, как Бигусы рассказали о том, что Борзов вывел из госсобственности и переписал на себя элитную служебную квартиру 190 кв.м на Печерске в Киеве за государственный счет. Живописная деталь: предварительно прописав туда не только себя с женой, но и четверых родственников, для увеличения «полагающейся по закону» площади. НАБУ возбудило дело (№ 52016000000000262), которое - правильно - ничем не закончилось.
И уже в июне 2019 этот веселый и находчивый перец был восстановлен Зеленским на посту главы ДУСи, а через год - назначен главой Винницкой ОГА.
Жена Борзова - Ирина, действующий депутат ВРУ от «Слуги народа». Семейные ценности.
На парламентских выборах-2019 клан Борули-Борзова подвинул клан Калетников на 14 округе - от «СН» пошла Ирина Борзова, а не глава областного Зе-штаба Лутковская. Дополнительную пикантность бэкграунду Борзова придает крымский ресторанный бизнес тестя и жены. Перерегистрированный после аннексии и выплачивающий налоги в бюджет РФ. Что подтверждают выписки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ - например, по таким компаниям как ООО "Профиль-Н" и ООО «Профи», записанные непосредственно на Борзову и Борулю.

Ольга Ковалева-Алокили, Кропивницкий.
Малоизвестная персона, по-крайней мере до нынешнего лета публикаций о ней почти нет.
Зато с лета - биографическая «джинса» с упором на успехи в институте и основании таинственного «Хаб Кайдзен». О профильной деятельности - вскользь: «годами работала над созданием успешных отделений банков в Кировоградской области». Какие банки? Например, «Банк Москвы», его филиал кандидат в мэры создавала с нуля, проводя, по ее словам, «собеседования в автомобиле», что бы это ни означало.
Еще одно финучреждение - «Сбербанк РФ», управляющим филиалом которого Ковалева-Алокили была до 2018 года. По ее словам, «много думала», надо ли увольняться из госбанка страны-агрессора.
И решила не увольняться из любви к Кировоградщине - потому что если вдруг Кремль решит наказать украинский бизнес, забрав предприятия, то она их защитит. Хотя за последние 3 года украинскими судами принято около 1328 решений по делам "Сбербанка» и фактически все они - в пользу российского банка.
Просто напомним, что как раз в том году, когда Ольга еще работала, НБУ завершил проверки Сбербанка по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма. И оштрафовал россиян на 94,7 млн грн за повторное рисковые операции на 3 млрд грн. А именно - за выведение за границу средств от игорного бизнеса, обнал под видом закупок металлолома, выведение средств по фиктивным договорам и т.д.
Ну а, например, в 2014 году, во время «русской весны» СБУ и прокуратура обвиняли "Сбербанк России" в финансировании террористов наличкой на 45 млн грн.
Еще один забавный штришок к портрету - Ковалева-Алокили успела поработать советником главы ОГА Балоня, взятого СБУ и НАБУ с поличным при получении взятки от главы Госпотребслужбы на 1,8 млн грн. Отличный выбор кандидатуры мэра.
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03.09.2020 17:11
+7
Татьяна Домбровская, Николаев.
Тут как раз полная узнаваемость. Если вбить в Гугл эту фамилию с именем и фамилией, то выпадет подсказка - «корабельная сосна». Напомним, в июне в Николаеве, во время пресс-конференции лидеры "Слуги народа" Корниенко и Арахамия, говоря о прекрасном, не заметили включенных микрофонов, и случайно поведали миру, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева «баба рабочая, как корабельная сосна». От которой Зеленский подскочит, выкурит все айкосы и закричит «бабада!». Затем последовали еще более яркие, чем сам повод, оправдания, в частности, Корниенко заявил, что говорил не об Аллахвердиевой, а о депутате Николаевского городского совета Татьяне Домбровской. Впрочем, Корниенко, похоже, таки оказался прав, и Зеленский закричал «бабада!» - но только уже в адрес Домбровской, которую выдвинули в мэры.
Но не только этим известна суровая женщина Домбровская в Николаеве. А еще и тем, что в 2016 вместе с мужем они избили ребенка, который якобы «обидел» сына Домбровских на батуте в развлекательном центре. Супружеская чета вылезла на этот самый батут, стала бить по лицу, толкать и дергать за одежду 14-летнего подростка, носиться за ним по батуту, что зафиксировали камеры наблюдения - в отличие от «обиды», якобы нанесенной сыну авторитетной бизнес-парочки. В дальнейшем записи «потерялись», но доступны в Интернете.
Муж Домбровской в этом же году погиб в аварии (как тут не поверить в карму), а ей в наследство досталась сеть «быстрых кредитов» «Ваша готівочка», магазины электроники и клининговая компания. Коллекторы Домбровской прославились не только запугиванием должников «готівочки» нанесением «особо тяжких», но и ноу-хау - обливанием входных дверей «веществом бурого цвета с характерным зловонным запахом», то есть - калом.
Когда таким способом были ****** двери детской поликлиники, коллекторов повязала Нацполиция и СБУ. Полагаем, что ненадолго - с такой-то крышей в Киеве и мэрии Николаева, подряды которой обслуживает клининговая компания Домбровской. Ну и конечно, как без любви к Путину. Домбровская в 2014 году публиковала в «Одноклассниках» картинки с Путиным на фоне березок и отмечала «классными» статусы об «украинских карателях, которые бомбят Донбасс».
Так что и здесь кадровый подход Ссаныча - точно в яблочко.

«Современно, интеллигентно и 100% весело проведу Ваш незабываемый день! Организую любую шоу программу! Пишите, звоните! Работаю по всей Украине! Люблю людей и свою работу)) Капитан команды V.I.P Тернополь "Лига смеха", трехкратный победитель шоу "Рассмеши комика", автор и актер скетч шоу "Страна У". Цена от 25000 грн. Ведем также в дуэте с Таней Песик!».
Это не встроенная реклама «Страстей». Это объявление от кандидата в мэры Тернополя Виктора Гевко на сайте по организации свадебных торжеств.
Как видим, Виктор, в отличие от шефа на Банковой, вполне демократичен в ценах. Впрочем, во время кампании и после нее, прайс вырастет. Как это было у Зеленского, который уже в ходе избирательной кампании отработал на дне рождения Суркиса-младшего за 110 тыс долларов. Единственное, что непонятно - будет ли Гевко баллотироваться в мэры сам или с Татьяной Песик?
Какие мотивы у комика и свадебного тамады идти на муниципальную/государственную должность?
Эти мотивы исчерпывающе описывает в одном из своих интервью еще один комик, кандидат в мэры Одессы - Олег Филимонов.
К слову, человек открытых проукраинских взглядов, что не в тренде для команды «Зе» и особенно ее юго-восточной части. Но, тем не менее, зачем пожилому уже человеку, пик карьеры которого давно позади, участвовать в выборах?
В своем последнем комментарии Филимонов поясняет: «попросил Зеленский». Но это ответ на вопрос «почему», но не на «зачем». А объяснение «зачем», Филимонов дал еще 15 лет назад «Бульвару», говоря о причинах своего занятия бизнесом: «Видите ли, все зависит от того, хочешь ли ты жить хорошо и постоянно повышать уровень своей жизни».
В принципе, это основной мотив всех кандидатов от «СН».
И вполне логичный: если у одного клоуна получилось, то может, и другим фартанет? Но, увы, в одну реку нельзя войти дважды.
У команды Зеленского - тяжелый кадровый дефицит. Этим и объясняется состав "дрим-тим".
Зеленский мог бы отправить на выборы действующих депутатов ВРУ и глав ОГА, но за год власть так и не смогла вырастить не то что популярных в регионах людей, но даже элементарно узнаваемых. Мы уже писали о том, что, по данным опросов, больше половины населения, например, Харьковщины попросту не знают, что баллотирующийся в мэры Кучер - это глава области.
Власть не предложила регионам никакой содержательной повестки, и окончательно опозорилась в карантинных мерах.
Закономерным результатом станет тотальный проигрыш местных выборов.
«Страсти»
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03.09.2020 17:13
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Нью 1933-1937.
Диды репрессировали.
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03.09.2020 17:08 Ответить
Офис президента потребовал список тех, кто не подписал мое изгнание, - Лерос - Цензор.НЕТ 7920
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03.09.2020 17:13 Ответить
ПНХ рома и твой кацапский отец народов...
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03.09.2020 17:42 Ответить
Тех, кто подписал.
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03.09.2020 21:54 Ответить
Гниды 💩🤢калоЗЕподмойные хотят устроить 37-й г
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03.09.2020 17:18 Ответить
а что вас удивляет месть пакости западло это И ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЕ НАРОДА РАБОВ ЕГИПТА чтящих субботу и носящих ермолки...бубочка Ермак и те кто возле ених по графе национальность может быть русска свиынота або малоросс котрый народывся на Украине або вообще помесь амебы со скунсом такие же принщипы исповедуют..мол бабло не пахнет а валсть вообще отбивает даже намеки какого разума совести чести и моральности...
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03.09.2020 17:10 Ответить
Какой мстительный карлик...
прав был Немцов когда советовал Ельцину подобрать себе в приемники чела высокого или выше среднего роста - как первый критерий...
В маленьких на должностях выходят наружу все их комплексы и черти..- все их обиды на жизнь и тд..
Начинают мстить человечеству....
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03.09.2020 17:10 Ответить
у нас в армии все такие карлики были - завистливые, мстительные, рвущиеся к власти с целью погашения чувства неполноценности...
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03.09.2020 17:24 Ответить
как глисты знакомо.... Офіс президента зажадав список тих, хто не підписав моє вигнання, - Лерос - Цензор.НЕТ 4120
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03.09.2020 17:51 Ответить
Клоп мал , да вонюч 😂
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03.09.2020 17:38 Ответить
Ну, Чивокуня був зовсім не маленького зросту, але ж гівнистий, що на трьох карликів хватило б.
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03.09.2020 20:03 Ответить
Списки "Враги урода".
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03.09.2020 17:10 Ответить
Вот они какие, кандидаты от "слуг урода" на местных выборах - ворьё и шваль подзаборная

Не смогли удержаться и не проанализировать несколько фамилий кандидатов в мэры от партии Зеленского.
Уж очень они у него замечательные.
Все точно по Довлатову - плохие, но замечательные. Шансы у большинства - стремятся к нулю, и их выдвижение - продукт договорняка с местными элитами.
Непонятно, правда, на какой результат рассчитывают в Офисе, делая фронтменами своих кампаний ноунеймов и выскочек (Кропивницкий, Николаев), блеклых (Харьков) или проворовавшихся (Винница) шутов, чиновников (Одесса, Тернополь) или смотрящих своих смотрящих (Черновцы).
Но, похоже, что других писателей у Владимира Ссаныча просто нет. И что-то в Офисе таки замышляют, о чем-то думают. Не могут же они вообще не думать. Хотя…
Однако, начнем наш обзор.
Итак, Винница, Сергей Борзов.
Экс-директор команды КВН «Винницкие перцы» и зять партнера Зеленского - Наума Борули. В 2015-2016 был и.о. главы ДУСи. Был уволен Порошенко после того, как Бигусы рассказали о том, что Борзов вывел из госсобственности и переписал на себя элитную служебную квартиру 190 кв.м на Печерске в Киеве за государственный счет. Живописная деталь: предварительно прописав туда не только себя с женой, но и четверых родственников, для увеличения «полагающейся по закону» площади. НАБУ возбудило дело (№ 52016000000000262), которое - правильно - ничем не закончилось.
И уже в июне 2019 этот веселый и находчивый перец был восстановлен Зеленским на посту главы ДУСи, а через год - назначен главой Винницкой ОГА.
Жена Борзова - Ирина, действующий депутат ВРУ от «Слуги народа». Семейные ценности.
На парламентских выборах-2019 клан Борули-Борзова подвинул клан Калетников на 14 округе - от «СН» пошла Ирина Борзова, а не глава областного Зе-штаба Лутковская. Дополнительную пикантность бэкграунду Борзова придает крымский ресторанный бизнес тестя и жены. Перерегистрированный после аннексии и выплачивающий налоги в бюджет РФ. Что подтверждают выписки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ - например, по таким компаниям как ООО "Профиль-Н" и ООО «Профи», записанные непосредственно на Борзову и Борулю.

Ольга Ковалева-Алокили, Кропивницкий.
Малоизвестная персона, по-крайней мере до нынешнего лета публикаций о ней почти нет.
Зато с лета - биографическая «джинса» с упором на успехи в институте и основании таинственного «Хаб Кайдзен». О профильной деятельности - вскользь: «годами работала над созданием успешных отделений банков в Кировоградской области». Какие банки? Например, «Банк Москвы», его филиал кандидат в мэры создавала с нуля, проводя, по ее словам, «собеседования в автомобиле», что бы это ни означало.
Еще одно финучреждение - «Сбербанк РФ», управляющим филиалом которого Ковалева-Алокили была до 2018 года. По ее словам, «много думала», надо ли увольняться из госбанка страны-агрессора.
И решила не увольняться из любви к Кировоградщине - потому что если вдруг Кремль решит наказать украинский бизнес, забрав предприятия, то она их защитит. Хотя за последние 3 года украинскими судами принято около 1328 решений по делам "Сбербанка» и фактически все они - в пользу российского банка.
Просто напомним, что как раз в том году, когда Ольга еще работала, НБУ завершил проверки Сбербанка по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма. И оштрафовал россиян на 94,7 млн грн за повторное рисковые операции на 3 млрд грн. А именно - за выведение за границу средств от игорного бизнеса, обнал под видом закупок металлолома, выведение средств по фиктивным договорам и т.д.
Ну а, например, в 2014 году, во время «русской весны» СБУ и прокуратура обвиняли "Сбербанк России" в финансировании террористов наличкой на 45 млн грн.
Еще один забавный штришок к портрету - Ковалева-Алокили успела поработать советником главы ОГА Балоня, взятого СБУ и НАБУ с поличным при получении взятки от главы Госпотребслужбы на 1,8 млн грн. Отличный выбор кандидатуры мэра.
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03.09.2020 17:11 Ответить
Татьяна Домбровская, Николаев.
Тут как раз полная узнаваемость. Если вбить в Гугл эту фамилию с именем и фамилией, то выпадет подсказка - «корабельная сосна». Напомним, в июне в Николаеве, во время пресс-конференции лидеры "Слуги народа" Корниенко и Арахамия, говоря о прекрасном, не заметили включенных микрофонов, и случайно поведали миру, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева «баба рабочая, как корабельная сосна». От которой Зеленский подскочит, выкурит все айкосы и закричит «бабада!». Затем последовали еще более яркие, чем сам повод, оправдания, в частности, Корниенко заявил, что говорил не об Аллахвердиевой, а о депутате Николаевского городского совета Татьяне Домбровской. Впрочем, Корниенко, похоже, таки оказался прав, и Зеленский закричал «бабада!» - но только уже в адрес Домбровской, которую выдвинули в мэры.
Но не только этим известна суровая женщина Домбровская в Николаеве. А еще и тем, что в 2016 вместе с мужем они избили ребенка, который якобы «обидел» сына Домбровских на батуте в развлекательном центре. Супружеская чета вылезла на этот самый батут, стала бить по лицу, толкать и дергать за одежду 14-летнего подростка, носиться за ним по батуту, что зафиксировали камеры наблюдения - в отличие от «обиды», якобы нанесенной сыну авторитетной бизнес-парочки. В дальнейшем записи «потерялись», но доступны в Интернете.
Муж Домбровской в этом же году погиб в аварии (как тут не поверить в карму), а ей в наследство досталась сеть «быстрых кредитов» «Ваша готівочка», магазины электроники и клининговая компания. Коллекторы Домбровской прославились не только запугиванием должников «готівочки» нанесением «особо тяжких», но и ноу-хау - обливанием входных дверей «веществом бурого цвета с характерным зловонным запахом», то есть - калом.
Когда таким способом были ****** двери детской поликлиники, коллекторов повязала Нацполиция и СБУ. Полагаем, что ненадолго - с такой-то крышей в Киеве и мэрии Николаева, подряды которой обслуживает клининговая компания Домбровской. Ну и конечно, как без любви к Путину. Домбровская в 2014 году публиковала в «Одноклассниках» картинки с Путиным на фоне березок и отмечала «классными» статусы об «украинских карателях, которые бомбят Донбасс».
Так что и здесь кадровый подход Ссаныча - точно в яблочко.

«Современно, интеллигентно и 100% весело проведу Ваш незабываемый день! Организую любую шоу программу! Пишите, звоните! Работаю по всей Украине! Люблю людей и свою работу)) Капитан команды V.I.P Тернополь "Лига смеха", трехкратный победитель шоу "Рассмеши комика", автор и актер скетч шоу "Страна У". Цена от 25000 грн. Ведем также в дуэте с Таней Песик!».
Это не встроенная реклама «Страстей». Это объявление от кандидата в мэры Тернополя Виктора Гевко на сайте по организации свадебных торжеств.
Как видим, Виктор, в отличие от шефа на Банковой, вполне демократичен в ценах. Впрочем, во время кампании и после нее, прайс вырастет. Как это было у Зеленского, который уже в ходе избирательной кампании отработал на дне рождения Суркиса-младшего за 110 тыс долларов. Единственное, что непонятно - будет ли Гевко баллотироваться в мэры сам или с Татьяной Песик?
Какие мотивы у комика и свадебного тамады идти на муниципальную/государственную должность?
Эти мотивы исчерпывающе описывает в одном из своих интервью еще один комик, кандидат в мэры Одессы - Олег Филимонов.
К слову, человек открытых проукраинских взглядов, что не в тренде для команды «Зе» и особенно ее юго-восточной части. Но, тем не менее, зачем пожилому уже человеку, пик карьеры которого давно позади, участвовать в выборах?
В своем последнем комментарии Филимонов поясняет: «попросил Зеленский». Но это ответ на вопрос «почему», но не на «зачем». А объяснение «зачем», Филимонов дал еще 15 лет назад «Бульвару», говоря о причинах своего занятия бизнесом: «Видите ли, все зависит от того, хочешь ли ты жить хорошо и постоянно повышать уровень своей жизни».
В принципе, это основной мотив всех кандидатов от «СН».
И вполне логичный: если у одного клоуна получилось, то может, и другим фартанет? Но, увы, в одну реку нельзя войти дважды.
У команды Зеленского - тяжелый кадровый дефицит. Этим и объясняется состав "дрим-тим".
Зеленский мог бы отправить на выборы действующих депутатов ВРУ и глав ОГА, но за год власть так и не смогла вырастить не то что популярных в регионах людей, но даже элементарно узнаваемых. Мы уже писали о том, что, по данным опросов, больше половины населения, например, Харьковщины попросту не знают, что баллотирующийся в мэры Кучер - это глава области.
Власть не предложила регионам никакой содержательной повестки, и окончательно опозорилась в карантинных мерах.
Закономерным результатом станет тотальный проигрыш местных выборов.
«Страсти»
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03.09.2020 17:13 Ответить
Что-то овощем запахло . Осень ?
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03.09.2020 17:11 Ответить
тем хуже для клоуна
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03.09.2020 17:22 Ответить
Это враги церкви и короны!
Офис президента потребовал список тех, кто не подписал мое изгнание, - Лерос - Цензор.НЕТ 8193
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03.09.2020 17:11 Ответить
будут травить Новачком
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03.09.2020 17:18 Ответить
Хуже. Будут травить тупые шутки 95 квартала.
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03.09.2020 17:21 Ответить
пока машины жгут и избивают
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03.09.2020 17:22 Ответить
200 подписалось , а 54 еще не потеряны
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03.09.2020 17:19 Ответить
Зе наркоманда трішки сцить.
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03.09.2020 17:22 Ответить
это хорошо
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03.09.2020 17:23 Ответить
дайте ему список фракции ЕС
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03.09.2020 17:27 Ответить
Интересно, оно само до такого додумалось, или, как всегда, Дерьмак подсказал?
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03.09.2020 17:31 Ответить
"...то, что происходило вчера, и как давили депутатов - ты даже себе не можешь представить!..."

Юзік давив🤯?
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03.09.2020 17:38 Ответить
Шариков вспомнился -- мы их давили давили ...
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03.09.2020 17:53 Ответить
І тут ЗЕлене лайно нагадило...
Приїхав Зелений Віслюк на Харківщину - і відразу спалахнули масштабні пожежі.
Горить більше 500га найкрасивішого лісу області,евакуюють жителів П'ятихаток,горів супермаркет"Дігма" біля Озерянської церкви,вщент згоріло село Гороб'ївка,в харківській області зупинили потяги,в 15 психлікарні оголошено про спалах ковіду,в каналі«Дніпро-Донбас», Ізюмського району стався мор риби !
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03.09.2020 17:39 Ответить
Привыкший критиковать, критику не воспринимает?
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03.09.2020 18:35 Ответить
Офіс президента зажадав список тих, хто не підписав моє вигнання, - Лерос - Цензор.НЕТ 7222
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03.09.2020 19:02 Ответить
Де гарантія що Зеленський і його люди не будуть фальсифікувати вибори як і диктатор Лукашенко?
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03.09.2020 20:53 Ответить
"Слуга народа" репрессирует не только оппонентов, но и соратников.
Достойные ученики Сталина.
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03.09.2020 21:57 Ответить
лерос - типичный нарцисс, социопат и патологический лжец.
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04.09.2020 06:29 Ответить
 
 