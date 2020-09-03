Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос заявляет, что президент Владимир Зеленский сильно изменился с начала каденции, что он прикрывает топ-коррупцию и хамит окружающим.

Об этом Лерос заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский мне враг, потому что мне враг каждый, кто работает против интересов нашего государства", - сказал Лерос.

По его словам, Зеленский сильно изменился с начала каденции.

"Президент больше не относится с уважением к людям, ведет себя по-хамски, превращается в худшую копию Януковича. Как высшее должностное лицо он прикрывает топ-коррупцию в своем окружении", - считает Лерос.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". ВИДЕО

Нардеп утверждает, что перед тем, как выйти на трибуну Верховной Рады с разоблачительной речью, пытался договориться о встрече с Зеленским, но добиться ее не удалось.

"Я понял, что если президент не готов отрезать эту опухоль, в какой-то момент эту опухоль будет уже невозможно оперировать. На сегодняшний день я вынужден признать, что эту опухоль уже невозможно оперировать. И господин президент несет личную ответственность за Ермака, за коррумпированное окружение", - говорит Лерос.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку

Кроме этого, он утверждает, что депутаты "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах от Рината Ахметова и обещает "довести это дело до конца".

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.