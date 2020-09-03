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Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос заявляет, что президент Владимир Зеленский сильно изменился с начала каденции, что он прикрывает топ-коррупцию и хамит окружающим.

Об этом Лерос заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский мне враг, потому что мне враг каждый, кто работает против интересов нашего государства", - сказал Лерос.

По его словам, Зеленский сильно изменился с начала каденции.

"Президент больше не относится с уважением к людям, ведет себя по-хамски, превращается в худшую копию Януковича. Как высшее должностное лицо он прикрывает топ-коррупцию в своем окружении", - считает Лерос.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". ВИДЕО

Нардеп утверждает, что перед тем, как выйти на трибуну Верховной Рады с разоблачительной речью, пытался договориться о встрече с Зеленским, но добиться ее не удалось.

"Я понял, что если президент не готов отрезать эту опухоль, в какой-то момент эту опухоль будет уже невозможно оперировать. На сегодняшний день я вынужден признать, что эту опухоль уже невозможно оперировать. И господин президент несет личную ответственность за Ермака, за коррумпированное окружение", - говорит Лерос.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку

Кроме этого, он утверждает, что депутаты "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах от Рината Ахметова и обещает "довести это дело до конца".

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
Он враг нам всем.
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03.09.2020 00:14
+35
Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 8769
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03.09.2020 00:29
+30
Спасая Ермака и став на его сторону в конфликте благодаря молниеносному изгнанию Лероса, Зеленский взял на себя полную ответственность за действия главы своей канцелярии.
Вероятно, Зеленский не осознаёт, но любые факты против Ермака, в т.ч. касающиеся сотрудничества со спецслужбами РФ, сделают самого президента соучастником и ответчиком за преступления своего канцеляриста.
Упала первая костяшка домино.
За ней, по цепочке, посыпятся остальные.
Воруют зелёные пацаны , не по - детски 😡
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03.09.2020 00:34
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Страница 2 из 2
Не лень цитировать типичную мракобесную речевую конструкцию времён "молота ведьм" ?!
Всё шо Вы тут нацарапали , уже тысячу лет до Вас писали . А потом каждые 10 лет возникали новые любители копи-пейстить на заборе "ителлектуальные шедевры" в стиле трёх букофф Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 7683 ...
Что особенно забавно - каждая новая копия скучнее , чем "бердическое козачество" или ташкентские орденоносцы . Только вот Лёня Брежнев двух героев получил за то , что майор Цезарь Куников первым высадился на Малую Землю и первый же мину схлопотал как командир десанта . Брежнева тогда рядом не стояло ...
И Куников тот совсем не из Ташкента был !
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03.09.2020 14:06 Ответить
Порохоботи живуть у якійсь своїй паралельній реальності.
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03.09.2020 09:15 Ответить
Думаю, Леросу пряма дорога в обійми до Порошенка, тому, що розриває Україну. Про Ермака - його справа повинна вирішуватися украЇнськими спецслужбами, які "інформували" Лероса, і українською судовою системою.
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03.09.2020 04:52 Ответить
А думаешь ты жопой
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03.09.2020 08:58 Ответить
отлично . Порох значит разрывает а Зеля и Ермак значит скрепляют ? Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 8786 пора тебе чинить голову Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 5071
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03.09.2020 08:59 Ответить
Что-то "зелень" начинает не желтеть, а загнивать.
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03.09.2020 05:12 Ответить
стадии пожелтения (созревания) и опадания они перескочили. гниют прям на дереве.
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03.09.2020 08:51 Ответить
Не везёт украинскому народу или народу Украины с выборами и назначениями поводырей, которых содержит в сытости и позволяет грабить себя !!! Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 7401
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03.09.2020 06:05 Ответить
Сказал один армян.
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03.09.2020 06:07 Ответить
от порохоботов пучит)))))
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03.09.2020 06:27 Ответить
зєбіл... у членограя по 5 суперзашкварів на день... членограй і корабельні сосни з ранку до вечора сцут у очі всьому народу, а тобі виродок порохобрти спать не дають... пєрдак у тебе від них горить...
до речі - рік тому, цензор був столицею зєідіотів і тут взагалі коменти неможна було читати - всі були проти бариг і за клоуна. Пройшов рік після епохи бідності і бач воно як обернулось... тепер юродиву зєлінь тут від порохоботов пучить)))
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03.09.2020 06:53 Ответить
Как и Ющенко поц-Зе-дент пришел и обманул своих избирателей
Как и Говнюковичь-тупой жлоб
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03.09.2020 06:46 Ответить
як і любого жулька, зебіла, жопозешеника, нетака у тебе зовсім відсутній моск
порівняв юща з зє... бу-го-га ... чому таких юродивих українська земля носить хз
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03.09.2020 06:56 Ответить
как по мне это не совсем так: тогда боялись потерять государственность и больше голосовали против шапкосрыва, мне так казалось....
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03.09.2020 08:21 Ответить



Mira Miroslava.

@MiraMiraslava

·9 год

Зе нагородив Орденом «За заслуги»2ступеня ОлександраСеменовича Мамасуєва митрополита Феодора у Мукачеві і Ужгороді від РПЦ(уа) Мамасуєв-один з лідерів закарпатського сепаратизму,активний пропагандист"русского міра"Внутрішня політика влади зсувається в дуже неоднозначному напрямі
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03.09.2020 06:49 Ответить
это хреново, прикольно ты написала: рпц уа)), как там ведмедчук себя чувствует, труба качает??
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03.09.2020 08:18 Ответить
Казалось что хуже Говнюковича уже быть не может..
ан нет..нашелся "талант"
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03.09.2020 06:54 Ответить
Когда то вычитал,понравилось:
-Казалось,хуже уже быть не может,но как оказалось,даже это худшее могут у нас отнять.
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04.09.2020 15:44 Ответить
посмотрите на лицо лероса. нарцисс-социопат.
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03.09.2020 07:05 Ответить
Лучше глянь на свое ипало, слопатоед
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03.09.2020 09:01 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.

на вот, прочти само себе о себе "Лучше глянь на свое ипало, слопатоед"
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03.09.2020 19:44 Ответить
Он не "копия" Януковича - он просто еще мерзее любого предшественника. А так обычный дурак и подлец. Но при власти.
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03.09.2020 07:47 Ответить
та по твоему описанию напоминает не только якуновича....
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03.09.2020 08:13 Ответить
Что такое , в сущности, диктатор ?! Это добрый, душевный человек, которому не повезло с народом. Просто убивать надо такой недогадливый народ, который не понимает: какой диктатор добрый и душевный...
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03.09.2020 08:28 Ответить
"...Гео Лерос заявляє, що президент Володимир Зеленський дуже змінився від початку каденції,.." - нічого він не мінявся, Клоун як був гавном так гавном і остався. То ви, зебіли, наділи розові очки, повірили казкам зрежисованим в кацапщині і трансльованим Беніними та іншими малороськими каналами, і завели кремлівську агентуру у владу.
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03.09.2020 08:48 Ответить
"Президент больше не относится с уважением к людям, ведет себя по-хамски"Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 4758
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03.09.2020 08:52 Ответить
Зеленский, где ты эту чму нашёл?
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03.09.2020 09:08 Ответить
Ну не виходть у пороходрочерів зраду розігнати )))
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03.09.2020 09:18 Ответить
За гроші поросяти можна й не таке висрати. 🤣
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03.09.2020 09:29 Ответить
Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 8436
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03.09.2020 09:56 Ответить
Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 3826Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 6312
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03.09.2020 10:02 Ответить
До яника ему далеко,а вот на идиота потроха он чем то похож.
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03.09.2020 10:10 Ответить
Поживемо. Побачимо.
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03.09.2020 10:41 Ответить
Я бы на месте некоторых корифеев не спешил с выводами в отношении Зеленского. А внимательно проанализировал то стадо которым ему приходится иметь дело. Бараны, шакалы, шоколадники и прочая Чи хуа с хуа. Вот и попробуй такими порулить да ещё и успешно, как весь этот сброд вымагае. Думайте, а потом делайте выводы.
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03.09.2020 10:53 Ответить
А чего вы хотели от паяца, с пелёнок прятавшегося от ответственности за маму риммму, получившим фейковое образование под прикрытием ватного сепара папаши и всю свою сознательную жизнь отплясывавшего в саунах у голых папиков-упырей-казнокрадов???
Он чему то другому разве мог у них научиться???
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03.09.2020 10:57 Ответить
Не знаю, чьей больше вины в этом, 73% быдла, или самого клоуна, который знал, что он совершенный профан в политике, и не взирая на колоссальную ответственность, полез в кресло преза, соблазн слишком соблазнительный, а менталитет совковый.
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03.09.2020 10:59 Ответить
Выступление Лероса в Раде свидетельствует о весьма правильном реагировании В. Зеленского на различные ситуации в стране - умно и взвешено. Если Лерос по политическим убеждениям искренний революционер, а не обычный провокатор, то руководствуется известным лозунгом : " Мы до основанья все разрушим, а потом!".... Мы это "проходили". Разумный эволюционный путь. Его осуществляет Президент и его команда. СМИ на службе у 5 колонны с удовольствием афишируют очередные провокации. Наверное, Цензор и этот комментарий уберет, как другие по вагнеровцам, к свободе слова относясь избирательно, чего пока не может центральная власть, а надо.
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03.09.2020 12:05 Ответить
разумный эволюционный путь...



васёк, ЗеБилы и шмаркля- это не эволюция, это деградация и регресс.
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03.09.2020 12:20 Ответить
Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 5920
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03.09.2020 12:43 Ответить
А ещё он бывший клоун 95 квартала. Да, Лерос? Ведь так ты его вчера пригвоздил к месту?
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03.09.2020 13:36 Ответить
Уверен скандал Лероса с Зелей очередной цирк, чтоб отвлечь внимание от местных выборов
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03.09.2020 15:02 Ответить
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