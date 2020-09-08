Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос

Исключенный из фракции "СН" Гео Лерос заявил, что уголовные производства. открытые в отношении него, являются сфабриковнными.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился. Уважаемые народные депутаты, вы являетесь свидетелями как Украину превращают в деспотический левиафан", - заявил Лерос.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.