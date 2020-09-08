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Зеленский (19029) выборочное преследование (48) Лерос Гео (378) Татаров Олег (366)

Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос

Зеленский поставил задачу Татарову

Исключенный из фракции "СН" Гео Лерос заявил, что уголовные производства. открытые в отношении него, являются сфабриковнными.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился. Уважаемые народные депутаты, вы являетесь свидетелями как Украину превращают в деспотический левиафан", - заявил Лерос.

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Зеленский поставил задачу Татарову посадить меня в течение следующего месяца, - Лерос 01

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.

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Топ комментарии
+53
Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос - Цензор.НЕТ 5105
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08.09.2020 12:19
+42
Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос - Цензор.НЕТ 9045
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08.09.2020 12:27
+40
так вот он какой, социальный лифт в действии...
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08.09.2020 12:22
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У Зєлі взагалі влади нема. Він актор який грає роль диктатора для того щоб населення не знало хто насправді формує диктатуру в країні.
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08.09.2020 14:18 Ответить
Кто это?
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08.09.2020 12:33 Ответить
Нихрена из статьи не понятно что ему вообще инкриминируют. Но то что последнее время на Цензоре его больше чем нужно - факт.
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08.09.2020 12:34 Ответить
Предатель должен сидеть в тюрьме!
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08.09.2020 12:36 Ответить
Ого, ******* входит во вкус.
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08.09.2020 12:34 Ответить
идиоту армяшке сам татаров рассказал?
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08.09.2020 12:38 Ответить
По работе спамов можно судить чьи работнички диванные во ну здесь сидят😀 Как на Порошенко так сразу спамят,а как на Президента Зеленского так и картинки висят и скидки и никто не убирает 😀 Это наводит на определённые мысли😀
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08.09.2020 12:39 Ответить
мысли?! у зеледурня? откуда? там сплошной навоз из г+г.
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08.09.2020 12:45 Ответить
Та кому ти потрібен. Одні гасла та тупі образи. Бовтається в ополонці
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08.09.2020 12:46 Ответить
Пусть не переживает. Эти "прохвесионалы", несмотря на подобные указания, второй год "содют" Порошенка. А вот, если бы на его месте был бы патриот....
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09.09.2020 07:55 Ответить
Глупый зеленский если идёт этим путём. Вообще это говорит о т ом, что зе говорящая голова, но не президент.
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08.09.2020 12:49 Ответить
посадят левроса чи не посадять - да какаяразніца мінє хуженібудіт
і устаті і він відбуде срок за свою участь у злочинному зє-угрупуванні
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08.09.2020 12:50 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3265357.html Кипр слил инфу о гражданстве Каломойского. И это - неспроста.

Игорь Коломойский получается золотым во многих смыслах и в разных странах. Вот, например, киприоты открыли список секретных золотых паспортов республики Кипр с «подозрительной натурализацией» и там есть несколько фамилий, получающие сомнительные доходы здесь, в Украине, но за инвестиции в экономику Кипра, купившие гражданство средиземноморской страны. И да, бабушка Беня в их числе, про него даже в деле о получении гражданства стоит пометка: «обвиняется в серии захватов, применении силы и вымогательствах».

Вот что еще пишут про Игоря Коломойского в кипрских официальных документах:
- предполагаемая причастность к убийствам;
- препятствование профессиональной деятельности журналистов;
- похищения;
- замораживание активов по всему миру в связи с подозрениями в хищениях;
- захваты и грабительские методы;
- лжесвидетельства в суде;
- уголовные дела в Великобритании.
Впечатляющий список, чего и говорить. Особо и комментировать не хочется. Киприоты сейчас возмущаются, мол, а зачем нам весь этот страх и ужас? Побаиваются даже, опасаются, спрашивают правительство: «Ну как можно было такому злодею паспортину нашу выдать?»
Ну а для нас кипрский паспорт Игоря Валерьевича это выход, я считаю. И счастливый билет в одну сторону. Напомню, ФБР против Коломойского завело несколько дел и рано или поздно потребует от Украины экстрадиции нашего золотка. Своих граждан выдавать как бы некамильфо, этож понятно со своими нужно разбираться самим.. Но киприота можно. Граждан Кипра нам ведь совсем ни капельки не жалко. Пусть едет. Хоть к ФБР, хоть к ФСБ. В Сомали тоже можно, как раз его стихия.
Автор Олександр Дедюхін
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08.09.2020 12:50 Ответить
Да ради Бога. Хай Беню забирают. Тока вот покуда он как тот неуловимый Джо. Нахер пока никому не сдался. Никто его не требует вроде как. Шума много, кругов на воде много, статей овердохрена, а воз и ныне там.
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08.09.2020 14:21 Ответить
Чего то этот Ланос с цепи сорвался.Дайте ему селедки!Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос - Цензор.НЕТ 4756
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08.09.2020 12:53 Ответить
Пример Лукашенко для Зе заразителен!
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08.09.2020 12:54 Ответить
Зараза к заразе не пристает.
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09.09.2020 07:56 Ответить
весна прийде, сидіти будемо - слуга народу.
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08.09.2020 12:54 Ответить
система своих "бывших" не сажает
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08.09.2020 13:28 Ответить
Лерос не понял, Зеленский просто хочет приставить ему инвестиционную няню
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08.09.2020 13:13 Ответить
Снова диктатура!
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08.09.2020 13:30 Ответить
Зеленский, Ермак и Кошевой - три наркомана. Нюхают кокос каждый день.
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08.09.2020 13:40 Ответить
Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос - Цензор.НЕТ 8847
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08.09.2020 13:54 Ответить
А кто он ваще? Чьих будет?? Просто для информации.
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08.09.2020 14:01 Ответить
Человек Богдана.
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08.09.2020 19:50 Ответить
Странно как-то.
1. Получается, что Лерос гораздо бОльший коррупционер и уклонист от налогов, чем тот же Порошенко.
2. Раз Лерос, по словам Зеленского уголовник и надо его за 1 месяц посадить, то спрашивается, как мог тот же Зеленский приблизить Лероса к себе и сделать его личным советником?
Зеленский все знал и закрывал глаза или ничего не знал и назначил? А раз не знал, а должен был все узнать до назначения Лероса в свои личные советники, то тогда получается, что Зеленскому, как президенту, грош цена.
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08.09.2020 14:40 Ответить
ОДНАКО попёрло Лероса, У него очередные галики преследования, по моему у этого человека параноЙя, он начинает заговариваться - то обвиняет Зеленского, что он обзывает народных депутатов, А после этого сам всячески оскорбляет открыто своих коллег народных депутатов, ГОВОРИТ много и не о чём. Пытается привлечь к своей персоне внимание, в результате ОН как ПОЛИТИК и ЧЕЛОВЕК не какой, ЕМУ на рынке вместе с бабушками семечками торговать.
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08.09.2020 15:12 Ответить
А Дубинского не попёрло?
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08.09.2020 16:49 Ответить
"не какой"? Где таких неучей набирают? Ну, никакущие просто.
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08.09.2020 16:50 Ответить
Ой як чарівно! Щури рвуть один одного на шматочки і це радує 👍👍
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08.09.2020 16:58 Ответить
у зебиляток пригорает, Гео даст вам абизянам зеленым просраться.
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08.09.2020 17:36 Ответить
Надоело - геть отсюда...
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08.09.2020 16:23 Ответить
Оно не может, оно на работе.
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08.09.2020 16:30 Ответить
Похоже зеля - попой об асфальт - старается , чтоб мы все поняли: Лерос чистую правду о нём сказал... Один лишь пустяковый вопрос: пока наш мальчик дуется на девочек и сводит счёты с обидчиками - кто бл* страной знаиматься будет ?! Или её уже путе сдали , только стесняются сказать ?
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08.09.2020 17:12 Ответить
У зебиляток ПОПКИ горят, Гео будут гнобить ЗеБубочка со служанками бабуси Бени доведут народ до лютой ненависти.
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08.09.2020 18:05 Ответить
Осел реальный идиот все таки , он уже Педро пытался посадить , в результате его рейтинг как на дрожжах рос , с первого раза не хрена до Ослов видимо не доходит , теперь еще в своей же фракции себе конкурента ............
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08.09.2020 19:55 Ответить
ребяты, у него "диссидента" диссоциальное и нарциссическое расстройство личности.
он психопат, нарцисс и патологический лжец.
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08.09.2020 20:50 Ответить
Пауки в банке. Еще бы в их число включить рыгооппозажистов. И никакой жалости.
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08.09.2020 21:11 Ответить
Зеленський-брехло!!!! Що, правда очі виїдає??? Тому всякі дєрьмаки кращі за тих, хто правду говорить??? Гидко дивитися на такого президента, який як дитина ображається на правду, замість того,щоб висновки робити!!!
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08.09.2020 21:32 Ответить
Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос - Цензор.НЕТ 2177
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08.09.2020 21:33 Ответить
відлік пішов, побачимо
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08.09.2020 22:38 Ответить
НАЗНАЧЬ ЦЕНЫ ЗА ГОЛОВЫ !!!
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09.09.2020 00:46 Ответить
Вот, что бывает, когда недобитые "рыги" поднимают голову.
В следующий раз люстрация должна быть более жесткой.
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09.09.2020 01:19 Ответить
Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос - Цензор.НЕТ 3024
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09.09.2020 01:21 Ответить
Зебобики давно свалили в Польщу. Одного такого мудазвона знал лично.
Дерьмо оно не любит плавать, оно обычно уё в первых рядах.
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09.09.2020 07:13 Ответить
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