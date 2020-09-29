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Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос сообщил, что президент Зеленский "натравил" на него Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Гео Лерос.

"Зеленский сошел с ума! Натравил на меня даже Агенство по розыску имущества и активов, которое должно вернуть украденное имущество Януковича. Нужно еще на меня натравить национальное космическое агентство!" - подчеркнул нардеп.

Лерос напомнил, что ранее в Раде "дважды сбил постановление о назначении в комиссию по отбору руководителя АРМА покемонов Ермака".

"К тому же, разоблачил схему как смотрящий Зеленского по Киеву украл из АРМА имущество Клименко, обнародовал понятийное соглашение, где пошагово расписано как арестованное имущество беглеца министра Клименко должно было перейти в руки Комарницкого. И спойлер, все было реализовано согласно согласованному графику. Я заставил внести в ЕРДР сведения об этом преступлении, но они не будут расследовать дело против людей Зеленского. Президент дал команду рыть на меня где угодно и что угодно. Олег Татаров ему обещал выполнить "в лучшем виде", но действия этих клоунов вызывают лишь смех", - отметил нардеп.

"Вы помните о деле "вертолетных налоговиков" - руководителей фискалов, которые под руководством Александра Клименко (министра доходов и сборов времен Януковича) создали систему разворовывание бюджета через печально известные "налоговые площадки", тогда убытки насчитали 104 млрд грн. Одной из таких компаний была ООО "Компания по управлению активами" Эксельсиор ", имущество которого было арестовано с целью обеспечения специальной конфискации имущества", - рассказал нардеп.

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По данным Лероса, среди арестованного имущества ООО "КУА "Эксельсиор" имеются 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв.м и объект незавершенного строительства по этому же адресу, которое было передано в управление этого Нацагентства.

"Я опубликовал имеющиеся в моем распоряжении документы, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, которая действовала в интересах ООО "КУА "Эксельсиор" и Комарницким Денисом Сергеевичем. ... Несмотря на попытки прокуроров Генеральной прокуратуры Украины повторно наложить арест на имущество ООО "КУА "Эксельсиор" (дело 757/58473/19-К), любые решения об аресте объектов недвижимости именно в пгт. Козин сразу же отменялось другими судьями (дело 757/61109/19-К), что однозначно свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями", - подчеркнул Лерос.

"Комарницкий и Чепижко действуя исключительно в интересах преступной организации во главе с экс-министром доходов и сборов Украины совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста во избежание его возможной специальной конфискации по решению суда. Владимир Александрович, советую не рыть яму, вы сами в нее упадете", - подытожил нардеп.

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Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос 01
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Клименко (365) АРМА (103) Комарницкий Денис (44) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+24
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 7218
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29.09.2020 16:37
+11
https://ukrvision.com.ua/girshe-ne-bude-rosiyani-vigrali-tender-na-remont-vijskovo%d1%97-texniki-dlya-zsu/ Гірше не буде: росіяни виграли тендер на ремонт військової техніки для ЗСУ

Зато если упадёт какой-то самолёт мы сразу будем знать, что виновата погода/пилот/Порошенко, а не что-то другое!
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29.09.2020 16:42
+10
Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 8555
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29.09.2020 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Разборки в цирке . Не смешно . Печально .
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29.09.2020 16:37 Ответить
Вовочка своим поведением напоминает мне анекдот
И мыши плакали и кололись и давились.... глотая кактус....
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29.09.2020 17:08 Ответить
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 7218
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29.09.2020 16:37 Ответить
https://ukrvision.com.ua/girshe-ne-bude-rosiyani-vigrali-tender-na-remont-vijskovo%d1%97-texniki-dlya-zsu/ Гірше не буде: росіяни виграли тендер на ремонт військової техніки для ЗСУ

Зато если упадёт какой-то самолёт мы сразу будем знать, что виновата погода/пилот/Порошенко, а не что-то другое!
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29.09.2020 16:42 Ответить
Клоун мстителен... бегать после президенства будет по судах не хуже Пети.
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29.09.2020 16:42 Ответить
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 5540
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29.09.2020 16:45 Ответить
ПЕТЯ ЗАСПОКОЙСЯ СВОЇХ НЕ САДЮТЬ.
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29.09.2020 18:41 Ответить
Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 3140
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29.09.2020 16:44 Ответить
Это у него еще "новичка" пока нету, "папик" из кремля не прислал.
Тогда бы не натравил, а потравил Геу, или Гео, хер его знает как правильно склонять
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29.09.2020 16:50 Ответить
"Новости" о Леросе по частоте публикаций на Цензоре уже обогнали "новости" о Порошенко. Петру пожалуй стоит обидеться.))
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29.09.2020 17:00 Ответить
обидеться стОит зелеботам, которые вмиг слетаются на слово "Порошенко".
А за Лероса им столько не платят...
А по частоте публикаций на Цензоре, все же, лидируют новости о зашкварах зеленого цирка во главе с клоуном фсея фселенной.
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29.09.2020 17:12 Ответить
Зеленський нацькував на мене АРМА, треба ще нацькувати Держкосмос, - Лерос - Цензор.НЕТ 8555
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29.09.2020 17:07 Ответить
причому, Арахамія настрашніша - вона виїдає мозок
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29.09.2020 20:10 Ответить
Бедолашный део ланос, или как там его...
Его за "безвозмездное" правдолюбие вкрай уже зеля затравил, лично.
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29.09.2020 17:16 Ответить
АРМА должно поисать 42 ляма выведенных "ГринЧем" из Привата в оффшоры..Украденное у клиентов банка (включая то,что вывел Папа Карло-5,6 ярдов) должно вернуться назад.Воров и самозванца-к ответу.
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29.09.2020 17:38 Ответить
А чего этот представитель армянского народа не в Карабахе воюет?
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29.09.2020 19:02 Ответить
этот чокнутый и тут Зе приплёл.
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29.09.2020 19:18 Ответить
Гео розумна освідчена і чесна людина, випадково справжнє нове обличчя у брудній корумпованій українській політиці. Не дивно, що зелена кремлядська нечисть намагається його позбутися
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29.09.2020 22:18 Ответить
Гео, расскажи,как ты целый этаж девятиэтажного дома достроил. Стал дом десятиэтажным.На зарплату. Оформление незаконных документов,конечно же бесплатно.Ну и про авто. Мерсы сгоревшие,ауди спорт еще не сгоревшие.
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29.09.2020 23:19 Ответить
 
 