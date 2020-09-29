Зеленский натравил на меня АРМА, нужно еще натравить Госкосмос, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос сообщил, что президент Зеленский "натравил" на него Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Гео Лерос.

"Зеленский сошел с ума! Натравил на меня даже Агенство по розыску имущества и активов, которое должно вернуть украденное имущество Януковича. Нужно еще на меня натравить национальное космическое агентство!" - подчеркнул нардеп.

Лерос напомнил, что ранее в Раде "дважды сбил постановление о назначении в комиссию по отбору руководителя АРМА покемонов Ермака".

"К тому же, разоблачил схему как смотрящий Зеленского по Киеву украл из АРМА имущество Клименко, обнародовал понятийное соглашение, где пошагово расписано как арестованное имущество беглеца министра Клименко должно было перейти в руки Комарницкого. И спойлер, все было реализовано согласно согласованному графику. Я заставил внести в ЕРДР сведения об этом преступлении, но они не будут расследовать дело против людей Зеленского. Президент дал команду рыть на меня где угодно и что угодно. Олег Татаров ему обещал выполнить "в лучшем виде", но действия этих клоунов вызывают лишь смех", - отметил нардеп.

"Вы помните о деле "вертолетных налоговиков" - руководителей фискалов, которые под руководством Александра Клименко (министра доходов и сборов времен Януковича) создали систему разворовывание бюджета через печально известные "налоговые площадки", тогда убытки насчитали 104 млрд грн. Одной из таких компаний была ООО "Компания по управлению активами" Эксельсиор ", имущество которого было арестовано с целью обеспечения специальной конфискации имущества", - рассказал нардеп.

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По данным Лероса, среди арестованного имущества ООО "КУА "Эксельсиор" имеются 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв.м и объект незавершенного строительства по этому же адресу, которое было передано в управление этого Нацагентства.

"Я опубликовал имеющиеся в моем распоряжении документы, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, которая действовала в интересах ООО "КУА "Эксельсиор" и Комарницким Денисом Сергеевичем. ... Несмотря на попытки прокуроров Генеральной прокуратуры Украины повторно наложить арест на имущество ООО "КУА "Эксельсиор" (дело 757/58473/19-К), любые решения об аресте объектов недвижимости именно в пгт. Козин сразу же отменялось другими судьями (дело 757/61109/19-К), что однозначно свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями", - подчеркнул Лерос.

"Комарницкий и Чепижко действуя исключительно в интересах преступной организации во главе с экс-министром доходов и сборов Украины совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста во избежание его возможной специальной конфискации по решению суда. Владимир Александрович, советую не рыть яму, вы сами в нее упадете", - подытожил нардеп.

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