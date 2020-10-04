Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции из-за COVID-19, - Минздрав

По состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине коронавирус COVID-19 обнаружили у 1257 школьников и у 2158 учителей. Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в самоизоляцию попадают дети из классов, где есть подтвержденные случаи COVID-19.

"На самоизоляцию дети уходят на 14 дней, потом возвращаются. У нас четко регламентировано постановлением Кабинета Министров, нашими правилами: если в школе более 50% классов пошло на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", – отметил Степанов.

Министр также напомнил, что обеспечение школ антисептиками и масками находится в компетенции Министерства образования.

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