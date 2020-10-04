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Новости Коронавирус и карантин
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Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции из-за COVID-19, - Минздрав

Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции из-за COVID-19, - Минздрав

По состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине коронавирус COVID-19 обнаружили у 1257 школьников и у 2158 учителей. Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в самоизоляцию попадают дети из классов, где есть подтвержденные случаи COVID-19.

"На самоизоляцию дети уходят на 14 дней, потом возвращаются. У нас четко регламентировано постановлением Кабинета Министров, нашими правилами: если в школе более 50% классов пошло на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", – отметил Степанов.

Министр также напомнил, что обеспечение школ антисептиками и масками находится в компетенции Министерства образования.

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карантин (16729) школа (3020) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Это все политичесаие манипуляции, верим Владимиру Александровичу!!!
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04.10.2020 14:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yhGtO8TSkJs&feature=youtu.be
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04.10.2020 15:29 Ответить
Вчителі зараз у великій групі ризику. Чи їм підвищили зарплатню (хоча б на час пандемії)? Чи безкоштовно роблять тестування хоча б раз на місяць чи у підозрілих випадках, чи видали засоби захисту??? В мене родичка вчитель - дали одну маску на весь час! ))) В класах по 35 дітей, який, як ви думаєте, ризик захворіти ? Чи будуть потім вчителів безкоштовно лікувати, якщо треба по 30000 у важких випадках? Фіг вам! Одні обіцянки.
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04.10.2020 17:15 Ответить
Наверное за Зелю голосовала
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05.10.2020 22:27 Ответить
Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции из-за COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1905
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04.10.2020 14:06 Ответить
зелена пліснява поїла все.
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04.10.2020 15:20 Ответить
Они работают на сатану, а не на Украину, все средства туда.
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04.10.2020 15:28 Ответить
Барановирусная муть взорвётся так что снесёт половину правящего класса как минимум.
Если не весь вообще под корень.
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04.10.2020 14:11 Ответить
поки вдома, горляки собі діти не переріжуть.
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04.10.2020 17:02 Ответить
 
 