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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції через COVID-19, - МОЗ

Понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції через COVID-19, - МОЗ

Станом на неділю, 4 жовтня, в Україні коронавірус COVID-19 виявили у 1257 школярів і у 2158 вчителів. Понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на щоденному брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, в самоізоляцію потрапляють діти з класів, де є підтверджені випадки COVID-19.

"На самоізоляцію діти йдуть на 14 днів, потім повертаються. У нас чітко регламентовано постановою Кабінету Міністрів, нашими правилами: якщо в школі понад 50% класів пішло на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить вся школа", - зазначив Степанов.

Міністр також нагадав, що забезпечення шкіл антисептиками і масками перебуває в компетенції Міністерства освіти.

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Это все политичесаие манипуляции, верим Владимиру Александровичу!!!
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04.10.2020 14:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yhGtO8TSkJs&feature=youtu.be
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04.10.2020 15:29 Відповісти
Вчителі зараз у великій групі ризику. Чи їм підвищили зарплатню (хоча б на час пандемії)? Чи безкоштовно роблять тестування хоча б раз на місяць чи у підозрілих випадках, чи видали засоби захисту??? В мене родичка вчитель - дали одну маску на весь час! ))) В класах по 35 дітей, який, як ви думаєте, ризик захворіти ? Чи будуть потім вчителів безкоштовно лікувати, якщо треба по 30000 у важких випадках? Фіг вам! Одні обіцянки.
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04.10.2020 17:15 Відповісти
Наверное за Зелю голосовала
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05.10.2020 22:27 Відповісти
Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции из-за COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1905
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04.10.2020 14:06 Відповісти
зелена пліснява поїла все.
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04.10.2020 15:20 Відповісти
Они работают на сатану, а не на Украину, все средства туда.
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04.10.2020 15:28 Відповісти
Барановирусная муть взорвётся так что снесёт половину правящего класса как минимум.
Если не весь вообще под корень.
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04.10.2020 14:11 Відповісти
поки вдома, горляки собі діти не переріжуть.
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04.10.2020 17:02 Відповісти
 
 