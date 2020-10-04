Понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції через COVID-19, - МОЗ
Станом на неділю, 4 жовтня, в Україні коронавірус COVID-19 виявили у 1257 школярів і у 2158 вчителів. Понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на щоденному брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його словами, в самоізоляцію потрапляють діти з класів, де є підтверджені випадки COVID-19.
"На самоізоляцію діти йдуть на 14 днів, потім повертаються. У нас чітко регламентовано постановою Кабінету Міністрів, нашими правилами: якщо в школі понад 50% класів пішло на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить вся школа", - зазначив Степанов.
Міністр також нагадав, що забезпечення шкіл антисептиками і масками перебуває в компетенції Міністерства освіти.
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