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Новости Местные выборы-2020
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Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевоблсовет

Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевоблсовет

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский возглавил список своей политсилы на предстоящий выборах в Киевский областной совет. В списке есть коллеги Дубинского с "1+1".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЦИК.

Дубинский является первым кандидатом в списке из 84 человек.

Среди претендентов на места в Киевоблсовете есть его коллеги.

Так, под номером 4 в списке находится корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук.

В перечне есть и ряд других работников "плюсов": журналист Игорь Колтунов (9 номер), продюсер Алена Шерепа, редакторы Наталья Книга и Мария Киселева, администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дубинский по заказу Клименко дискредитировал Кличко во время Евромайдана: предлагал снять фейк о полетах в Москву, - СМИ

Автор: 

Киевская область (4199) местные выборы (2752) 1+1 (167) Слуга народа (2636) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+51
Какой номер у мамы?
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04.10.2020 16:30 Ответить
+51
Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 4681
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04.10.2020 16:36 Ответить
+39
Судя по бумагам на недвижимость и машины -- намного, намного большая.
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04.10.2020 16:36 Ответить
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пока места продаются, будут покупатели
наше общество безнадежно болеет, и похлеще ковида
"гибель народу без Слова Божия" (с)
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04.10.2020 19:42 Ответить
Даеш еще одну хабадскую синагогу.
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04.10.2020 20:53 Ответить
каждому ! (с)
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05.10.2020 00:36 Ответить
Мдя... В цій ситуації кого хочуть поховати "слуги"? Дубінського чи рейтинг?
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04.10.2020 21:19 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo
https://twitter.com/ZampolitGistapo

Замполит гестапо

@ZampolitGistapo


Дубінський очолив список СН на виборах до Київоблради - Цензор.НЕТ 4884
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04.10.2020 22:16 Ответить
жидівський слугоуродівський вилупок.
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05.10.2020 00:56 Ответить
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