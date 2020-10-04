Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевоблсовет

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский возглавил список своей политсилы на предстоящий выборах в Киевский областной совет. В списке есть коллеги Дубинского с "1+1".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЦИК.

Дубинский является первым кандидатом в списке из 84 человек.

Среди претендентов на места в Киевоблсовете есть его коллеги.

Так, под номером 4 в списке находится корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук.

В перечне есть и ряд других работников "плюсов": журналист Игорь Колтунов (9 номер), продюсер Алена Шерепа, редакторы Наталья Книга и Мария Киселева, администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа.

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