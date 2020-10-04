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Дубінський очолив список СН на виборах до Київоблради
Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський очолив список своєї політсили на майбутніх виборах до Київської обласної ради. У списку є колеги Дубінського з "1+1".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЦВК.
Дубінський є першим кандидатом у списку з 84 осіб.
Серед претендентів на місця у Київоблраді є його колеги.
Зокрема, під номером 4 у списку кореспондент "1+1 Продакшн" Володимир Тимофійчук.
У переліку є і низка інших працівників "плюсів": журналіст Ігор Колтунов (9 номер), продюсерка Альона Шерепа, редактори Наталія Книга і Марія Кисельова, адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.
Топ коментарі
+51 Люцифер
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+51 oleg1966
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+39 18c49ed2
показати весь коментар04.10.2020 16:36 Відповісти Посилання
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