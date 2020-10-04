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Новини Місцеві вибори-2020
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Дубінський очолив список СН на виборах до Київоблради

Дубінський очолив список СН на виборах до Київоблради

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський очолив список своєї політсили на майбутніх виборах до Київської обласної ради. У списку є колеги Дубінського з "1+1".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЦВК.

Дубінський є першим кандидатом у списку з 84 осіб.

Серед претендентів на місця у Київоблраді є його колеги.

Зокрема, під номером 4 у списку кореспондент "1+1 Продакшн" Володимир Тимофійчук.

У переліку є і низка інших працівників "плюсів": журналіст Ігор Колтунов (9 номер), продюсерка Альона Шерепа, редактори Наталія Книга і Марія Кисельова, адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.

Читайте також: "Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Автор: 

Київська область (4094) місцеві вибори (1366) 1+1 (171) Слуга народу (2820) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+51
Какой номер у мамы?
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04.10.2020 16:30 Відповісти
+51
Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 4681
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04.10.2020 16:36 Відповісти
+39
Судя по бумагам на недвижимость и машины -- намного, намного большая.
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04.10.2020 16:36 Відповісти
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пока места продаются, будут покупатели
наше общество безнадежно болеет, и похлеще ковида
"гибель народу без Слова Божия" (с)
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04.10.2020 19:42 Відповісти
Даеш еще одну хабадскую синагогу.
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04.10.2020 20:53 Відповісти
каждому ! (с)
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05.10.2020 00:36 Відповісти
Мдя... В цій ситуації кого хочуть поховати "слуги"? Дубінського чи рейтинг?
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04.10.2020 21:19 Відповісти
https://twitter.com/ZampolitGistapo
https://twitter.com/ZampolitGistapo

Замполит гестапо

@ZampolitGistapo


Дубінський очолив список СН на виборах до Київоблради - Цензор.НЕТ 4884
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04.10.2020 22:16 Відповісти
жидівський слугоуродівський вилупок.
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05.10.2020 00:56 Відповісти
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