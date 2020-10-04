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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники трижды открывали огонь, потерь нет, – штаб ООС

Российские наемники трижды открывали огонь, потерь нет, – штаб ООС

4 октября на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь на провокационные выстрелы противника не открывали", - сказано в сообщении.

Стрелковое оружие российские наемники применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет - неподалеку Водяного.

"В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский план мирного урегулирования лежит на столе, осталось получить ответ от наших визави, - Ермак

Автор: 

обстрел (27885) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Только вот интересно -- Почему тогда в Харькове приземлился борт с передка, эвакуировавший тяжелых раненных? Откуда тогда они?
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04.10.2020 18:41 Ответить
+7
Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3042
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04.10.2020 19:58 Ответить
+3
То порушення режиму тиші, чи вогонь по наших позиціях? Перефразую:це були св'яткові салюти, чи спроби нанести вогневе ураження нашим воїнам? І якщо спроби вогневого ураження, то яка була відповідь від чергових сил і засобів, щоб зберегти життя військовим? Тобто, чи діяли наші військові згідно статуту?
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04.10.2020 18:41 Ответить
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Только вот интересно -- Почему тогда в Харькове приземлился борт с передка, эвакуировавший тяжелых раненных? Откуда тогда они?
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04.10.2020 18:41 Ответить
Вам скажуть, що це важкохворі на коронавірус.
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04.10.2020 19:28 Ответить
"потерь нет" і вже добре. А хто, де і за що має горіти давно відомо.
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04.10.2020 18:41 Ответить
Здристни.
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04.10.2020 18:52 Ответить
То порушення режиму тиші, чи вогонь по наших позиціях? Перефразую:це були св'яткові салюти, чи спроби нанести вогневе ураження нашим воїнам? І якщо спроби вогневого ураження, то яка була відповідь від чергових сил і засобів, щоб зберегти життя військовим? Тобто, чи діяли наші військові згідно статуту?
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04.10.2020 18:41 Ответить
До кого питання?
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04.10.2020 18:48 Ответить
До Прес-центр, звісно ж. І до органів прокуратури.
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04.10.2020 19:35 Ответить
Агов !
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04.10.2020 20:01 Ответить
?
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08.10.2020 06:17 Ответить
Позорище...
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04.10.2020 19:06 Ответить
В смислє?
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04.10.2020 19:10 Ответить
В прямом.
Как бараны на бойне, лучше и не придумать.
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04.10.2020 19:11 Ответить
Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3042
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04.10.2020 19:58 Ответить
Ще одне з ними було створіння яке із шкіри вискакувало, щоб умостити зеленського у крісло президента.
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04.10.2020 20:25 Ответить
Перемирия нет. Зе открывай огонь!
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04.10.2020 19:10 Ответить
Все ждешь когда ЗЕ или Ермак откроет огонь в ответ прямо со своего президенского дворца? А почему наши солдаты не открывают огонь? Они больше боятся не получить премию чем быть убитым от вражеского снаряда или пули?
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04.10.2020 19:41 Ответить
А як же мільони російських солдат, коли підуть у наступ, чи встигнемо надіти памперси?
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05.10.2020 05:25 Ответить
кста о пожарах - Все Вы видели видео где орки поджигают траву на Донбассе. Многие видели поджигателей. И вот пришел ответ, как огонь быстро с передовой подобрался к Северодонецку. На деревьях остались множество полных пакетов с бензином, по 300-500грамм. Поэтому огонь и целенаправленно шёл на населённые пункты! (с)
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04.10.2020 19:25 Ответить
ЧеПушило даже аквафреши ордынские поразвесил, и всё одно не берут в Орду.
Предатели даже там не нужны.
Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5581
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04.10.2020 19:51 Ответить
МОЖЕТ ХВАТИТ ЖЕВАТЬ ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ?
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04.10.2020 19:56 Ответить
А як зебіл відрізняє провокаційні постріли від справжніх на ураження?

Цікаво було б як би він заспівав наткнутий на провокаційний кілок.
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04.10.2020 20:26 Ответить
стреляют, суки но войны нет
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04.10.2020 23:27 Ответить
https://t.me/LastBP/737

Останній Блокпост 🛡, [03.10.20 21:18]
[ Фотография ]
Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".
@LastBP 🛡
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05.10.2020 01:40 Ответить
 
 