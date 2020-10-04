Российские наемники трижды открывали огонь, потерь нет, – штаб ООС
4 октября на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь на провокационные выстрелы противника не открывали", - сказано в сообщении.
Стрелковое оружие российские наемники применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет - неподалеку Водяного.
"В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.
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Как бараны на бойне, лучше и не придумать.
Предатели даже там не нужны.
Цікаво було б як би він заспівав наткнутий на провокаційний кілок.
Останній Блокпост 🛡, [03.10.20 21:18]
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Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".
@LastBP 🛡