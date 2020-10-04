Российские наемники трижды открывали огонь, потерь нет, – штаб ООС

4 октября на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь на провокационные выстрелы противника не открывали", - сказано в сообщении.

Стрелковое оружие российские наемники применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет - неподалеку Водяного.

"В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский план мирного урегулирования лежит на столе, осталось получить ответ от наших визави, - Ермак