Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
4 жовтня на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Втрат серед захисників України немає.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь на провокаційні постріли противника не відкривали", - сказано в повідомленні.
Стрілецьку зброю російські найманці застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний гранатомет - неподалік Водяного.
"У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї", - зазначили в штабі.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
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+7 Майкл Дорси
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+3 Rostyslav Komarnytsky
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Как бараны на бойне, лучше и не придумать.
Предатели даже там не нужны.
Цікаво було б як би він заспівав наткнутий на провокаційний кілок.
Останній Блокпост 🛡, [03.10.20 21:18]
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Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".
@LastBP 🛡