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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

4 жовтня на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Втрат серед захисників України немає.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь на провокаційні постріли противника не відкривали", - сказано в повідомленні.

Стрілецьку зброю російські найманці застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний гранатомет - неподалік Водяного.

"У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї", - зазначили в штабі.

Читайте також: Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак

Автор: 

обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Только вот интересно -- Почему тогда в Харькове приземлился борт с передка, эвакуировавший тяжелых раненных? Откуда тогда они?
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04.10.2020 18:41 Відповісти
+7
Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3042
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04.10.2020 19:58 Відповісти
+3
То порушення режиму тиші, чи вогонь по наших позиціях? Перефразую:це були св'яткові салюти, чи спроби нанести вогневе ураження нашим воїнам? І якщо спроби вогневого ураження, то яка була відповідь від чергових сил і засобів, щоб зберегти життя військовим? Тобто, чи діяли наші військові згідно статуту?
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04.10.2020 18:41 Відповісти
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Только вот интересно -- Почему тогда в Харькове приземлился борт с передка, эвакуировавший тяжелых раненных? Откуда тогда они?
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04.10.2020 18:41 Відповісти
Вам скажуть, що це важкохворі на коронавірус.
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04.10.2020 19:28 Відповісти
"потерь нет" і вже добре. А хто, де і за що має горіти давно відомо.
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04.10.2020 18:41 Відповісти
Здристни.
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04.10.2020 18:52 Відповісти
То порушення режиму тиші, чи вогонь по наших позиціях? Перефразую:це були св'яткові салюти, чи спроби нанести вогневе ураження нашим воїнам? І якщо спроби вогневого ураження, то яка була відповідь від чергових сил і засобів, щоб зберегти життя військовим? Тобто, чи діяли наші військові згідно статуту?
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04.10.2020 18:41 Відповісти
До кого питання?
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04.10.2020 18:48 Відповісти
До Прес-центр, звісно ж. І до органів прокуратури.
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04.10.2020 19:35 Відповісти
Агов !
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04.10.2020 20:01 Відповісти
?
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08.10.2020 06:17 Відповісти
Позорище...
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04.10.2020 19:06 Відповісти
В смислє?
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04.10.2020 19:10 Відповісти
В прямом.
Как бараны на бойне, лучше и не придумать.
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04.10.2020 19:11 Відповісти
Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3042
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04.10.2020 19:58 Відповісти
Ще одне з ними було створіння яке із шкіри вискакувало, щоб умостити зеленського у крісло президента.
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04.10.2020 20:25 Відповісти
Перемирия нет. Зе открывай огонь!
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04.10.2020 19:10 Відповісти
Все ждешь когда ЗЕ или Ермак откроет огонь в ответ прямо со своего президенского дворца? А почему наши солдаты не открывают огонь? Они больше боятся не получить премию чем быть убитым от вражеского снаряда или пули?
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04.10.2020 19:41 Відповісти
А як же мільони російських солдат, коли підуть у наступ, чи встигнемо надіти памперси?
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05.10.2020 05:25 Відповісти
кста о пожарах - Все Вы видели видео где орки поджигают траву на Донбассе. Многие видели поджигателей. И вот пришел ответ, как огонь быстро с передовой подобрался к Северодонецку. На деревьях остались множество полных пакетов с бензином, по 300-500грамм. Поэтому огонь и целенаправленно шёл на населённые пункты! (с)
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04.10.2020 19:25 Відповісти
ЧеПушило даже аквафреши ордынские поразвесил, и всё одно не берут в Орду.
Предатели даже там не нужны.
Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5581
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04.10.2020 19:51 Відповісти
МОЖЕТ ХВАТИТ ЖЕВАТЬ ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ?
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04.10.2020 19:56 Відповісти
А як зебіл відрізняє провокаційні постріли від справжніх на ураження?

Цікаво було б як би він заспівав наткнутий на провокаційний кілок.
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04.10.2020 20:26 Відповісти
стреляют, суки но войны нет
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04.10.2020 23:27 Відповісти
https://t.me/LastBP/737

Останній Блокпост 🛡, [03.10.20 21:18]
[ Фотография ]
Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".
@LastBP 🛡
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05.10.2020 01:40 Відповісти
 
 