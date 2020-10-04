Російські найманці тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

4 жовтня на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Втрат серед захисників України немає.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь на провокаційні постріли противника не відкривали", - сказано в повідомленні.

Стрілецьку зброю російські найманці застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний гранатомет - неподалік Водяного.

"У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї", - зазначили в штабі.

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