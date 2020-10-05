Трамп скрыл результат своего первого экспресс-теста на COVID-19, - WSJ

Президент США Дональд Трамп скрыл результат своего первого экспресс-теста на COVID-19. Он ждал результатов более тщательной проверки, которая также выявила коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил собеседник издания, Трамп знал о своей болезни с 1 октября, еще до появления в эфире телеканала Fox News.

Тогда в интервью журналисту Шону Хэннити он сказал, что сдал тест, однако подчеркнул, что не знает результатов. Во время интервью президент также подтвердил диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.

Тогда Трамп ожидал результатов второй, более тщательной и точной медицинской проверки. Отметим, правила для сотрудников Белого дома предполагают, что вторая, более точная проверка на коронавирус, делается при выявления заражения экспресс-тестом.

Кроме того, по словам источника, Трамп в частной беседе просил одного из своих помощников, который знал о результатах первого теста, не разглашать их.

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О заражении Дональда и Мелании Трамп стало известно 2 октября ㅡ об этом в соцсети сообщил сам президент США. Сейчас он находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, куда его госпитализировали ранее.

Личный врач Трампа Шон Конли заявил, что президент чувствует себя хорошо. По его словам, он находится в "хорошем настроении" и готов как можно быстрее покинуть больницу.

Дональд Трамп получает разностороннюю медицинскую помощь, свободно дышит и ходит. Ему назначили лечение экспериментальными препаратами на основе антител и "Ремдесивира".

Кроме жены Мелании, в семье Трампа больше никто не заражен COVID-19. Супруги Трамп решили пройти тестирование после того, как заражение было выявлено у помощницы президента Хоуп Хикс.