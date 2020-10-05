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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп скрыл результат своего первого экспресс-теста на COVID-19, - WSJ

Трамп скрыл результат своего первого экспресс-теста на COVID-19, - WSJ

Президент США Дональд Трамп скрыл результат своего первого экспресс-теста на COVID-19. Он ждал результатов более тщательной проверки, которая также выявила коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил собеседник издания, Трамп знал о своей болезни с 1 октября, еще до появления в эфире телеканала Fox News.

Тогда в интервью журналисту Шону Хэннити он сказал, что сдал тест, однако подчеркнул, что не знает результатов. Во время интервью президент также подтвердил диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.

Тогда Трамп ожидал результатов второй, более тщательной и точной медицинской проверки. Отметим, правила для сотрудников Белого дома предполагают, что вторая, более точная проверка на коронавирус, делается при выявления заражения экспресс-тестом.

Кроме того, по словам источника, Трамп в частной беседе просил одного из своих помощников, который знал о результатах первого теста, не разглашать их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампа лечат от коронавируса экспериментальным препаратом

О заражении Дональда и Мелании Трамп стало известно 2 октября ㅡ об этом в соцсети сообщил сам президент США. Сейчас он находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, куда его госпитализировали ранее.

Личный врач Трампа Шон Конли заявил, что президент чувствует себя хорошо. По его словам, он находится в "хорошем настроении" и готов как можно быстрее покинуть больницу.

Дональд Трамп получает разностороннюю медицинскую помощь, свободно дышит и ходит. Ему назначили лечение экспериментальными препаратами на основе антител и "Ремдесивира".

Кроме жены Мелании, в семье Трампа больше никто не заражен COVID-19. Супруги Трамп решили пройти тестирование после того, как заражение было выявлено у помощницы президента Хоуп Хикс.

карантин (16729) Трамп Дональд (5676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Боже, храни Америку и Украину от президентов идиотов!
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05.10.2020 09:05 Ответить
+5
Нарцис самовлюблённый...
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05.10.2020 08:59 Ответить
+5
тебе ,как и ***** трампуша нравится?ну вы сбоченцы
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05.10.2020 09:16 Ответить
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Нарцис самовлюблённый...
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05.10.2020 08:59 Ответить
Трампа вылечат.. там есть чем и есть кому лечить! А вот как нашим людям?
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05.10.2020 09:01 Ответить
если будут вести себя как трамп-тоже будут лечить...может быть вылечат.да и трампа тоже может быть.а вот то что он скрывая,заразил уже кучу людей и участвовал в дебатах...
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05.10.2020 09:14 Ответить
В Таиланде за сутки заболело 9 человек.Драпаем в Таиланд там медицина высший пилотаж...
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05.10.2020 09:04 Ответить
Ну якщо ми туда драпанемо, то з нашим бидлом, там буде така ж жопа як і у нас
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05.10.2020 14:55 Ответить
В Китае за это смертная казнь предусмотрена.
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05.10.2020 09:04 Ответить
шуруй в китай
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05.10.2020 09:10 Ответить
Не.. Я предлагаю Тармопона туда отправить...
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05.10.2020 09:44 Ответить
балаболка ты одноклеточная
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05.10.2020 10:03 Ответить
За что за это?
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05.10.2020 12:10 Ответить
Боже, храни Америку и Украину от президентов идиотов!
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05.10.2020 09:05 Ответить
ага, балабол байден не пройдёт
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05.10.2020 09:10 Ответить
***** в бункере тоже временно не заболеет короной.но может чего нить другое подхватить
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05.10.2020 09:15 Ответить
Нет бОльшего врага для Украины в Америке, чем шантажист и вор Байден!
Он уже не раз это доказал, шантажируя целую страну, но дебилам и врагам Украины хочется ещё. кацапы хотят повторить!
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05.10.2020 13:00 Ответить
Тож казали вже, що він хтів заразити свого конкурента на дебатах.
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05.10.2020 09:08 Ответить
Сейчас леваки и прочие обамодрочеры будут в оргазме истирать клавиатуры
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05.10.2020 09:09 Ответить
тебе ,как и ***** трампуша нравится?ну вы сбоченцы
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05.10.2020 09:16 Ответить
начались ботоблеяние, трам агент *****, инфа 100%, бла-бла-бла
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05.10.2020 09:53 Ответить
та видим,шо бла-бла-бла...чего хотел то?чо приходил?вотки нет.
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05.10.2020 10:10 Ответить
Смотрел видео с Камчатки...миллионы трупов морских обиталей...Это знак и очень плохой....
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05.10.2020 09:10 Ответить
Путин поможет другу и всей отсталой Америке "новой" вакциной... Вся Расея уже лечится...
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05.10.2020 09:15 Ответить
вcё верно сделал.
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05.10.2020 09:29 Ответить
В ЗМІ прочитав і іншу думку з приводу "коронавірус у Трампа". Там висловлюється припущення, що ніякого коронавірусу в нього нема. А це просто піар-хід, щоб привернути до себе більше уваги, щоб не сходити з язиків, щоб зібрати більше голосів на майбутніх виборах.
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05.10.2020 10:10 Ответить
Рудий клован у своєму репертуарі. Приховати, збрехати - це у клованів така звичка, за це дебіли їх і *******.
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05.10.2020 10:20 Ответить
В отставку за такое.
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05.10.2020 11:03 Ответить
Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19, - WSJ - Цензор.НЕТ 9156
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05.10.2020 12:56 Ответить
Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19, - WSJ - Цензор.НЕТ 3551
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05.10.2020 22:49 Ответить
 
 