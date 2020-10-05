УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13305 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 614 29

Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19, - WSJ

Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19, - WSJ

Президент США Дональд Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19. Він чекав результатів більш ретельної перевірки, яка також виявила коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як повідомив співрозмовник видання, Трамп знав про свою хворобу з 1 жовтня, ще до появи в ефірі телеканалу Fox News.

Тоді в інтерв'ю журналісту Шону Хенніті він сказав, що здав тест, однак наголосив, що не знає результатів. Під час інтерв'ю президент також підтвердив діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс.

Тоді Трамп очікував появи результатів другої, ретельнішої й точнішої медичної перевірки. Зазначимо, правила для співробітників Білого дому передбачають, що друга, більш точна перевірка на коронавірус, робиться у разі виявлення зараження експрес-тестом.

Крім того, за словами джерела, Трамп у приватній бесіді просив одного зі своїх помічників, який знав про результати першого тесту, не розголошувати їх.

Читайте: Трампа лікують від коронавірусу експериментальним препаратом

Про зараження Дональда та Меланії Трамп стало відомо 2 жовтня ㅡ про це у соцмережі повідомив сам президент США. Наразі він перебуває у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, куди його госпіталізували раніше.

Особистий лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент почувається добре. За його словами, він перебуває у "гарному настрої" та готовий якнайшвидше покинути лікарню.

Дональд Трамп отримує різносторонню медичну допомогу, вільно дихає та ходить. Йому призначили лікування експериментальними препаратами на основі антитіл та "Ремдесивір".

Окрім дружини Меланії, в родині Трампа більше ніхто не має зараження COVID-19. Подружжя Трампів вирішило пройти тестування після того, як зараження виявили у помічниці президента Хоуп Хікс.

Автор: 

карантин (18172) Трамп Дональд (6137) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Боже, храни Америку и Украину от президентов идиотов!
показати весь коментар
05.10.2020 09:05 Відповісти
+5
Нарцис самовлюблённый...
показати весь коментар
05.10.2020 08:59 Відповісти
+5
тебе ,как и ***** трампуша нравится?ну вы сбоченцы
показати весь коментар
05.10.2020 09:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарцис самовлюблённый...
показати весь коментар
05.10.2020 08:59 Відповісти
Трампа вылечат.. там есть чем и есть кому лечить! А вот как нашим людям?
показати весь коментар
05.10.2020 09:01 Відповісти
если будут вести себя как трамп-тоже будут лечить...может быть вылечат.да и трампа тоже может быть.а вот то что он скрывая,заразил уже кучу людей и участвовал в дебатах...
показати весь коментар
05.10.2020 09:14 Відповісти
В Таиланде за сутки заболело 9 человек.Драпаем в Таиланд там медицина высший пилотаж...
показати весь коментар
05.10.2020 09:04 Відповісти
Ну якщо ми туда драпанемо, то з нашим бидлом, там буде така ж жопа як і у нас
показати весь коментар
05.10.2020 14:55 Відповісти
В Китае за это смертная казнь предусмотрена.
показати весь коментар
05.10.2020 09:04 Відповісти
шуруй в китай
показати весь коментар
05.10.2020 09:10 Відповісти
Не.. Я предлагаю Тармопона туда отправить...
показати весь коментар
05.10.2020 09:44 Відповісти
балаболка ты одноклеточная
показати весь коментар
05.10.2020 10:03 Відповісти
За что за это?
показати весь коментар
05.10.2020 12:10 Відповісти
Боже, храни Америку и Украину от президентов идиотов!
показати весь коментар
05.10.2020 09:05 Відповісти
ага, балабол байден не пройдёт
показати весь коментар
05.10.2020 09:10 Відповісти
***** в бункере тоже временно не заболеет короной.но может чего нить другое подхватить
показати весь коментар
05.10.2020 09:15 Відповісти
Нет бОльшего врага для Украины в Америке, чем шантажист и вор Байден!
Он уже не раз это доказал, шантажируя целую страну, но дебилам и врагам Украины хочется ещё. кацапы хотят повторить!
показати весь коментар
05.10.2020 13:00 Відповісти
Тож казали вже, що він хтів заразити свого конкурента на дебатах.
показати весь коментар
05.10.2020 09:08 Відповісти
Сейчас леваки и прочие обамодрочеры будут в оргазме истирать клавиатуры
показати весь коментар
05.10.2020 09:09 Відповісти
тебе ,как и ***** трампуша нравится?ну вы сбоченцы
показати весь коментар
05.10.2020 09:16 Відповісти
начались ботоблеяние, трам агент *****, инфа 100%, бла-бла-бла
показати весь коментар
05.10.2020 09:53 Відповісти
та видим,шо бла-бла-бла...чего хотел то?чо приходил?вотки нет.
показати весь коментар
05.10.2020 10:10 Відповісти
Смотрел видео с Камчатки...миллионы трупов морских обиталей...Это знак и очень плохой....
показати весь коментар
05.10.2020 09:10 Відповісти
Путин поможет другу и всей отсталой Америке "новой" вакциной... Вся Расея уже лечится...
показати весь коментар
05.10.2020 09:15 Відповісти
вcё верно сделал.
показати весь коментар
05.10.2020 09:29 Відповісти
В ЗМІ прочитав і іншу думку з приводу "коронавірус у Трампа". Там висловлюється припущення, що ніякого коронавірусу в нього нема. А це просто піар-хід, щоб привернути до себе більше уваги, щоб не сходити з язиків, щоб зібрати більше голосів на майбутніх виборах.
показати весь коментар
05.10.2020 10:10 Відповісти
Рудий клован у своєму репертуарі. Приховати, збрехати - це у клованів така звичка, за це дебіли їх і *******.
показати весь коментар
05.10.2020 10:20 Відповісти
В отставку за такое.
показати весь коментар
05.10.2020 11:03 Відповісти
Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19, - WSJ - Цензор.НЕТ 9156
показати весь коментар
05.10.2020 12:56 Відповісти
Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19, - WSJ - Цензор.НЕТ 3551
показати весь коментар
05.10.2020 22:49 Відповісти
 
 