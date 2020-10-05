За неделю 20 человек погибли на пожарах и еще 9 - на воде, - ГСЧС
В течение прошедшей недели с 28.09 по 04.10 во время пожаров в Украине погибли 20 человек, на водных объектах - 9.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
По данным ГСЧС с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 224 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 33 человека.
Ликвидировано 1 тыс. 754 пожаров, спасены на пожарах 21 человек и не допущено уничтожение огнем 696 зданий и 46 ед. техники. Во время пожаров погибли 20 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 14 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 275 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 786 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.
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