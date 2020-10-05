За тиждень 20 осіб загинули на пожежах і ще 9 - на воді, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 28.09 по 04.10 під час пожеж в Україні загинуло 20 осіб, на водних об'єктах - 9.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними ДСНС, від початку тижня зареєстровано 2 тис. 224 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 33 особи.

Ліквідовано 1 тис. 754 пожежі, врятовано на пожежах 21 особу і не допущено знищення вогнем 696 будинків і 46 од. техніки. Під час пожеж загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 14 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 275 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 786 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 9 осіб.

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