В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко

В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. Также вскоре презентуют новую структуру Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

После этого, он считает, подберут людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.

"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", - заявил он.

В то же время, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.

"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он.

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