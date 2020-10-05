В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко
В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. Также вскоре презентуют новую структуру Нацполиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
После этого, он считает, подберут людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.
"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", - заявил он.
В то же время, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.
"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он.
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https://twitter.com/Katakana071 Patterson JV
чіво єто міні малка вмєстє,кобила нє образованая
Попрятались по кабинетам, выходят только дань с торговцев собрать