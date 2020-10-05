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Новости Силовики
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В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко

В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от

В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. Также вскоре презентуют новую структуру Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

После этого, он считает, подберут людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.

"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", - заявил он.

В то же время, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.

"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Клименко о причинах трагедии в Кагарлыке: В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Нацполиция (16564) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) реформы (3953) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+9
Опять переставят койки в борделе ....
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05.10.2020 10:34 Ответить
+7
а вот работник полиции .ищет Удачника для совместной удачи

В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко - Цензор.НЕТ 1559
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05.10.2020 10:40 Ответить
+5
Вы уже убрали участковых и опорные пункты.
Попрятались по кабинетам, выходят только дань с торговцев собрать
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05.10.2020 10:40 Ответить
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Опять переставят койки в борделе ....
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05.10.2020 10:34 Ответить
патрульную службу надо подчинять городским властям. Полиция должна заниматься уголовными делами а не админпротоколы на курильщиков составлять.
Только Аваков не захочет ситуацию из рук выпускать...
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05.10.2020 10:51 Ответить
Басню "лебедь, Щука и Рак" почитайте, реформаторы хреновы! У Вас любые реформы сводятся к тому, что как были самые "крутые" машины, самые "крутые" "хатынки" у районных, областных и выше : прокуроров, полицейских, таможенников, судей... ТАК В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ВСЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ "ЯК ВОНО БУЛО"... Кончайте иммитировать реформы!!! Лучше "объявите войну Швеции" и сдайтесь через 5 секунд после ее начала! Шведы порядок наведут - всех "толстосумых и толстомордых" прокуроров, полицейских, судей и т.д. РАЗГОНЯТ В 5 минут!!!
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05.10.2020 14:21 Ответить
а вот работник полиции .ищет Удачника для совместной удачи

В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко - Цензор.НЕТ 1559
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05.10.2020 10:40 Ответить
Сейчас везде таких полно((
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05.10.2020 10:44 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1311343210183131140 вот более детально,с коментами
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05.10.2020 10:46 Ответить
Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від "радянської" моделі, - Клименко - Цензор.НЕТ 6789
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05.10.2020 11:24 Ответить
ну если работая в большом мужском коллективе ищет " удачника " в интернетах то таки ой.
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05.10.2020 10:51 Ответить
А если даже такая баба брезгует искать в том "большом мужском коллективе" , то таки точно ой
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05.10.2020 11:00 Ответить
лижбы лижбы
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05.10.2020 12:19 Ответить
Чтоб не пил, не курил и к тому же парнем был в 34-38 лет. Ты, что с дуба девочка упала ещё в детстве?
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05.10.2020 10:49 Ответить
один из коментов

https://twitter.com/Katakana071

https://twitter.com/Katakana071 Patterson JV

чіво єто міні малка вмєстє,кобила нє образованая
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05.10.2020 10:51 Ответить
)))))))))
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05.10.2020 10:56 Ответить
Зебілка знає, що у поліцію йдуть лише садисти та психопати, тому шукає на стороні свого «удачніка». Як то кажуть: дурна-дурна, а хитра.
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05.10.2020 11:10 Ответить
в попытке это прочитать мой мозг подавился и потерял с полсотни клеток.
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05.10.2020 11:11 Ответить
вчора був безробітний,а завтра може бути депутатом від гравця на піаніно.
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05.10.2020 13:47 Ответить
Вы уже убрали участковых и опорные пункты.
Попрятались по кабинетам, выходят только дань с торговцев собрать
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05.10.2020 10:40 Ответить
обновим обновлённую полицию! Обесчаем обесчать....
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05.10.2020 10:42 Ответить
Чергові рехворматори нарехвормують.
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05.10.2020 10:43 Ответить
А работать эта новая структура будет?
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05.10.2020 10:46 Ответить
будет...единственный вопрос-на кого
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05.10.2020 10:47 Ответить
А минимизацию преступности не презентовали?
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05.10.2020 10:48 Ответить
"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он. после того,как убрали Згуладзе,которая проводила реформы,успешно работающие во многих странах ,в Украину вернулись "советские реформаторы" и восстановили советскую реформу,
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05.10.2020 10:55 Ответить
В Советское время не было полиции, откуда советская модель?
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05.10.2020 11:04 Ответить
В смысле эта "новая полиция" уже сломалась несите новую.
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05.10.2020 11:09 Ответить
А шо у нас і досі «савєцкая модель»?
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05.10.2020 11:13 Ответить
Головне, що "структура Національної поліції буде мімінізована", мабуть ще по разу прийдеться скорочувати слідчих та карний розшук, бо раніше на вимогу криміналітету розформовували УБОЗ, потім на вимогу олігархату та решту злодіїв ліквідовували підрозділи по боротьбі з економічними злочинами, а слідчих та карний розшук ще не повністю знищили, а лише на 70%, головне щоб зруйнувати, а ще старі бази та оперативні матеріали з бандюками 90-х, бо вони досі заважають окремих політиканам "спокійно" почувати себе в парламенті, ще не померли усі, хто їх памятає та дошкуляє. Цікаво, а куди Ви подінете суперпрофі, які засіли на генеральських посадах в МВС, зокрема: дівчат та жіночок Катрусю, Настю, Тетяну, а ще такого собі міністерського блогера Антона, може вони з мімінізацією будуть розкривати злочини разом із харківським ракетчиком?
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05.10.2020 11:27 Ответить
Навіть уявити страшно, що це буде.
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05.10.2020 11:43 Ответить
Вони згодні на будь-яку рехворму, яка не зачепить їх особисті інтереси.
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05.10.2020 11:58 Ответить
Шо опять? Та задолбали уже. Зачем уменьшать? Где делись участковые????? Где пешие патрули? Полиция должна быть в шаговой доступности. На улицах бардак - зависающие наркоманы, цигане- аферисты, гопники, в транспорте полно карманников, обдолбанные и пьяные в сиську водятлы убивают людей на тротуарах и переходах... А они что-то уменьшать опять будут. Разведут побольше кабинетных крыс из числа "своих", а реально на помощь кто гражданину придёт если он будет кричать "помогите"????
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05.10.2020 14:20 Ответить
Феерично! Осталось только минимизировать. У нас сейчас на город с населением 50 тыс. и район с населением тоже примерно 50 тыс. (вся эта красота размерами примерно 90 на 40 км. с дорогами не очень похожими на европейские автобаны) заступают 3 (ТРИ) наряда полиции по 2 человека и 1 (ОДНА) следственно-оперативная группа. Причем не 3 наряда и 1 СОГ на город и 3 наряда и 1 СОГ на район, а всего на город и район 3 наряда и 1 СОГ. Бывает, что заступают 2 наряда полиции и 1 СОГ. СОГ нередко ждут по 5-6 часов, наряду тоже бывает только ехать час полтора (крайняя точка 75 км. по реально убитому направлению) и это если они свободны, что бывает редко (вызовов то поступает достаточно много). Вот интересно, после минимизации будут заступать 2 наряда и 1 СОГ на 2 района, или на 3?
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05.10.2020 14:26 Ответить
Верните Хатию Деканоидзе, она справится, при ней действительно была полиция, а теперь сборище "козлов" и "барыг" из бывших ментов.
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05.10.2020 16:11 Ответить
"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", вместо них на вахту заступят боевые отряды Кивы. Страна отдана на откуп рашистам во власти и рыговскому подполью.
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05.10.2020 16:20 Ответить
Я так понимаю, реформа полиции всё?
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05.10.2020 23:23 Ответить
 
 