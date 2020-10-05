Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від "радянської" моделі, - Клименко

В Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень по країні. Також незабаром презентують нову структуру Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Після цього, він вважає, підберуть людей у достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.

"Поліцейські відділення і станції по всій Україні будуть мінімізовані", - заявив він.

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У той же час, базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів і середньої тяжкості.

"Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогодні", - повідомив він.