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Новини Силовики
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Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від "радянської" моделі, - Клименко

Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від

В Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень по країні. Також незабаром презентують нову структуру Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Після цього, він вважає, підберуть людей у достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.

"Поліцейські відділення і станції по всій Україні будуть мінімізовані", - заявив він.

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У той же час, базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів і середньої тяжкості.

"Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогодні", - повідомив він.

Автор: 

Нацполіція (15278) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) реформи (3211) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+9
Опять переставят койки в борделе ....
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05.10.2020 10:34 Відповісти
+7
а вот работник полиции .ищет Удачника для совместной удачи

В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко - Цензор.НЕТ 1559
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05.10.2020 10:40 Відповісти
+5
Вы уже убрали участковых и опорные пункты.
Попрятались по кабинетам, выходят только дань с торговцев собрать
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05.10.2020 10:40 Відповісти
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Опять переставят койки в борделе ....
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05.10.2020 10:34 Відповісти
патрульную службу надо подчинять городским властям. Полиция должна заниматься уголовными делами а не админпротоколы на курильщиков составлять.
Только Аваков не захочет ситуацию из рук выпускать...
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05.10.2020 10:51 Відповісти
Басню "лебедь, Щука и Рак" почитайте, реформаторы хреновы! У Вас любые реформы сводятся к тому, что как были самые "крутые" машины, самые "крутые" "хатынки" у районных, областных и выше : прокуроров, полицейских, таможенников, судей... ТАК В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ВСЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ "ЯК ВОНО БУЛО"... Кончайте иммитировать реформы!!! Лучше "объявите войну Швеции" и сдайтесь через 5 секунд после ее начала! Шведы порядок наведут - всех "толстосумых и толстомордых" прокуроров, полицейских, судей и т.д. РАЗГОНЯТ В 5 минут!!!
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05.10.2020 14:21 Відповісти
а вот работник полиции .ищет Удачника для совместной удачи

В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко - Цензор.НЕТ 1559
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05.10.2020 10:40 Відповісти
Сейчас везде таких полно((
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05.10.2020 10:44 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1311343210183131140 вот более детально,с коментами
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05.10.2020 10:46 Відповісти
Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від "радянської" моделі, - Клименко - Цензор.НЕТ 6789
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05.10.2020 11:24 Відповісти
ну если работая в большом мужском коллективе ищет " удачника " в интернетах то таки ой.
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05.10.2020 10:51 Відповісти
А если даже такая баба брезгует искать в том "большом мужском коллективе" , то таки точно ой
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05.10.2020 11:00 Відповісти
лижбы лижбы
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05.10.2020 12:19 Відповісти
Чтоб не пил, не курил и к тому же парнем был в 34-38 лет. Ты, что с дуба девочка упала ещё в детстве?
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05.10.2020 10:49 Відповісти
один из коментов

https://twitter.com/Katakana071

https://twitter.com/Katakana071 Patterson JV

чіво єто міні малка вмєстє,кобила нє образованая
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05.10.2020 10:51 Відповісти
)))))))))
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05.10.2020 10:56 Відповісти
Зебілка знає, що у поліцію йдуть лише садисти та психопати, тому шукає на стороні свого «удачніка». Як то кажуть: дурна-дурна, а хитра.
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05.10.2020 11:10 Відповісти
в попытке это прочитать мой мозг подавился и потерял с полсотни клеток.
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05.10.2020 11:11 Відповісти
вчора був безробітний,а завтра може бути депутатом від гравця на піаніно.
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05.10.2020 13:47 Відповісти
Вы уже убрали участковых и опорные пункты.
Попрятались по кабинетам, выходят только дань с торговцев собрать
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05.10.2020 10:40 Відповісти
обновим обновлённую полицию! Обесчаем обесчать....
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05.10.2020 10:42 Відповісти
Чергові рехворматори нарехвормують.
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05.10.2020 10:43 Відповісти
А работать эта новая структура будет?
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05.10.2020 10:46 Відповісти
будет...единственный вопрос-на кого
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05.10.2020 10:47 Відповісти
А минимизацию преступности не презентовали?
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05.10.2020 10:48 Відповісти
"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он. после того,как убрали Згуладзе,которая проводила реформы,успешно работающие во многих странах ,в Украину вернулись "советские реформаторы" и восстановили советскую реформу,
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05.10.2020 10:55 Відповісти
В Советское время не было полиции, откуда советская модель?
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05.10.2020 11:04 Відповісти
В смысле эта "новая полиция" уже сломалась несите новую.
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05.10.2020 11:09 Відповісти
А шо у нас і досі «савєцкая модель»?
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05.10.2020 11:13 Відповісти
Головне, що "структура Національної поліції буде мімінізована", мабуть ще по разу прийдеться скорочувати слідчих та карний розшук, бо раніше на вимогу криміналітету розформовували УБОЗ, потім на вимогу олігархату та решту злодіїв ліквідовували підрозділи по боротьбі з економічними злочинами, а слідчих та карний розшук ще не повністю знищили, а лише на 70%, головне щоб зруйнувати, а ще старі бази та оперативні матеріали з бандюками 90-х, бо вони досі заважають окремих політиканам "спокійно" почувати себе в парламенті, ще не померли усі, хто їх памятає та дошкуляє. Цікаво, а куди Ви подінете суперпрофі, які засіли на генеральських посадах в МВС, зокрема: дівчат та жіночок Катрусю, Настю, Тетяну, а ще такого собі міністерського блогера Антона, може вони з мімінізацією будуть розкривати злочини разом із харківським ракетчиком?
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05.10.2020 11:27 Відповісти
Навіть уявити страшно, що це буде.
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05.10.2020 11:43 Відповісти
Вони згодні на будь-яку рехворму, яка не зачепить їх особисті інтереси.
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05.10.2020 11:58 Відповісти
Шо опять? Та задолбали уже. Зачем уменьшать? Где делись участковые????? Где пешие патрули? Полиция должна быть в шаговой доступности. На улицах бардак - зависающие наркоманы, цигане- аферисты, гопники, в транспорте полно карманников, обдолбанные и пьяные в сиську водятлы убивают людей на тротуарах и переходах... А они что-то уменьшать опять будут. Разведут побольше кабинетных крыс из числа "своих", а реально на помощь кто гражданину придёт если он будет кричать "помогите"????
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05.10.2020 14:20 Відповісти
Феерично! Осталось только минимизировать. У нас сейчас на город с населением 50 тыс. и район с населением тоже примерно 50 тыс. (вся эта красота размерами примерно 90 на 40 км. с дорогами не очень похожими на европейские автобаны) заступают 3 (ТРИ) наряда полиции по 2 человека и 1 (ОДНА) следственно-оперативная группа. Причем не 3 наряда и 1 СОГ на город и 3 наряда и 1 СОГ на район, а всего на город и район 3 наряда и 1 СОГ. Бывает, что заступают 2 наряда полиции и 1 СОГ. СОГ нередко ждут по 5-6 часов, наряду тоже бывает только ехать час полтора (крайняя точка 75 км. по реально убитому направлению) и это если они свободны, что бывает редко (вызовов то поступает достаточно много). Вот интересно, после минимизации будут заступать 2 наряда и 1 СОГ на 2 района, или на 3?
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05.10.2020 14:26 Відповісти
Верните Хатию Деканоидзе, она справится, при ней действительно была полиция, а теперь сборище "козлов" и "барыг" из бывших ментов.
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05.10.2020 16:11 Відповісти
"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", вместо них на вахту заступят боевые отряды Кивы. Страна отдана на откуп рашистам во власти и рыговскому подполью.
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05.10.2020 16:20 Відповісти
Я так понимаю, реформа полиции всё?
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05.10.2020 23:23 Відповісти
 
 