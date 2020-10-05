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Новости Газовая война
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Транзит "Газпрома" через Украину с начала года достиг 40 млрд куб. м и сейчас идет по максимуму, - Оператор ГТС

Транзит

Объем транзита российского газа через газотранспортную систему 4 октября достиг 40 млрд куб. м с начала года, сообщил "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м. Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год", – указала компания в своем сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ОГТСУ подчеркнул, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и украинским потребителям.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

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Он напомнил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.

Автор: 

Газ (10237) Газпром (3185) ГТС (994) Транзит газа (371) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+11
Так это же "торговля на крови". Да, зебилы? Где Егорка и Семен?
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05.10.2020 10:42 Ответить
+8
Вони вам нічого не скажуть. Їхні язики зара в дупі коломойського.
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05.10.2020 10:45 Ответить
+4
Пусть Витренко это напишет - ему больше веры
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05.10.2020 10:42 Ответить
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Пусть Витренко это напишет - ему больше веры
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05.10.2020 10:42 Ответить
Так это же "торговля на крови". Да, зебилы? Где Егорка и Семен?
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05.10.2020 10:42 Ответить
Вони вам нічого не скажуть. Їхні язики зара в дупі коломойського.
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05.10.2020 10:45 Ответить
Мі палітікой не інтересуемся ... (С) ЗеФілітіки
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05.10.2020 10:47 Ответить
Они там всегда и были
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05.10.2020 12:01 Ответить
Порохосеруни справді на стільки тупі, що не розуміють, що транзит - ЦЕ ДОБРЕ?! Чи вам не казали думати перед тим, як розгоняти зраду?
Може порошенко мріяв припинити транзит через нашу ГТС і підтримувати будівництво труби "північний потік-2"?
Поясніть, до чого ваші образливі випади?
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05.10.2020 13:16 Ответить
Заслані казачки.
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05.10.2020 10:53 Ответить
Так что все таки какаяразница?
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05.10.2020 10:56 Ответить
Есть маленький нюансик. Украина за этот транзит получает деньги, и немалые, которые в том числе идут на обеспечение украинской армии. А не помогает своими деньгами обеспечивать сытую жизнь коллаборационистам на оккупированной территории.
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05.10.2020 11:36 Ответить
Неужели деньги от продажи конфет рошен в рашке тоже шли на обеспечение украинской армии?
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05.10.2020 12:02 Ответить
Кацапы кстати в свое время кипешивали по этому поводу, требуя запретить продукцию рошен на рашке.
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05.10.2020 12:46 Ответить
А писали раньше, что Европа почти полностью отказалась от расейского газа, кому после этого верить.
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05.10.2020 10:48 Ответить
Так отказалась 40 кубов это процентов 30% от довоенных поставок!
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05.10.2020 11:10 Ответить
Neotkazalos,no mnogo zakupajetsia i zyzenogo gaza.Vot dopustim mi sravnenijem s 2019 godam dva raza bolse zakupili takogo gaza.Gde to 75% zakupili takogo,bolsinstve iz norvegiji i ameriki.Jest truba i gazproma no kak vydno kupili gde vygodnej desevle
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05.10.2020 11:17 Ответить
Tut 5 kompaniji zakupajet gaz s terminala 3 nasi i 2 Estonskije.Odna tolko gosudarstvenaja drugyje casnyje kotorim glavnoje jest cena gaza.Tak sto vybor byl ne v polzu gazproma a norvezski zyzeni gaz
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05.10.2020 11:34 Ответить
Металлолом говорите."Северному потоку 2"-привет.
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05.10.2020 10:48 Ответить
Холодает. Птицы полетели в южные края. Людям тоже хочется тепла.
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05.10.2020 10:52 Ответить
Как там ваш "легитимный"?
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05.10.2020 11:01 Ответить
это зрада или перемога?
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05.10.2020 11:02 Ответить
Так это у тебя ЗЕбила надо спросить это торговля на крови или нет!?
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05.10.2020 11:11 Ответить
Они Порошенко пять лет обзывали "вальцманом", а презиком выбрали чистокровного еврея.
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05.10.2020 11:15 Ответить
Так а какая разница?
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05.10.2020 12:00 Ответить
если я зебил, то ты просто дебил
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05.10.2020 11:48 Ответить
Согласно решению Стокгольмского Арбитража Украина обязана транзитовать газ в Европу в определенном объеме.Решение Арбитража окончательное и обжалованию не подлежит.
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05.10.2020 11:03 Ответить
Крысы Кремля уже заплатили Украине 3 миллиарда долларов штраф....Путлер всех победил...
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05.10.2020 11:05 Ответить
Крысы Мавзолейные,а почему так мало качаете?Раньше было 110 ярдов кубов.А счас всего 48?Газу нету?
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05.10.2020 11:08 Ответить
От ягеля хреново пердится!
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05.10.2020 11:12 Ответить
А где деньги за транзит???
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05.10.2020 11:11 Ответить
Зеля весь транзит потратил на Коломойского и Фирташа...
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05.10.2020 11:12 Ответить
Европейские газосховища забиты газом па самый Эверест.... Меркель каже,на шо мені стільки гівна...
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05.10.2020 11:19 Ответить
Во гордость у зебилов,как параше помогают доллары с евро зарабатывать.
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05.10.2020 11:22 Ответить
Предлагаешь Меркелихе дать повод продавить северный поток 2?
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05.10.2020 12:04 Ответить
Предлагаю не помогать окупантам,а убивать их,но не при зебилах.
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05.10.2020 23:07 Ответить
Зима будет теплой,средняя температура по Европе минус 3-4 градуса....Путлер опять Европу раздел на бабло...
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05.10.2020 11:23 Ответить
Увеличить объёмы выше максимума что бы она наконец бабахнула?
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05.10.2020 12:13 Ответить
 
 