Глава Нацполиции Клименко о терактах в Украине: Взрывчатку закладывают еженедельно

В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку. При этом всплеск терактов, который наблюдался в июле, не связан со спецоперациями Национальной полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Нацполиции, ситуации со взрывчатками случаются не только в Киеве.

"У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист. Но в большинстве случаев это просто преступники, которые хотят или кого-то напугать или какие-то свои преступные намерения реализовать", - сказал Клименко.

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