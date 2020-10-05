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Глава Нацполиции Клименко о терактах в Украине: Взрывчатку закладывают еженедельно

Глава Нацполиции Клименко о терактах в Украине: Взрывчатку закладывают еженедельно

В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку. При этом всплеск терактов, который наблюдался в июле, не связан со спецоперациями Национальной полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Нацполиции, ситуации со взрывчатками случаются не только в Киеве.

"У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист. Но в большинстве случаев это просто преступники, которые хотят или кого-то напугать или какие-то свои преступные намерения реализовать", - сказал Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет презентована новая структура Нацполиции, отличающаяся от "советской" модели, - Клименко

Автор: 

взрывчатка (847) Нацполиция (16564) теракт (2314) терроризм (18692) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+1
https://censor.net/ru/user/420539. А Х**ло заявил Макрону, что Навальній сам себя отравил "Новичком".
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05.10.2020 11:23 Ответить
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https://censor.net/ru/user/420539. А Х**ло заявил Макрону, что Навальній сам себя отравил "Новичком".
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05.10.2020 11:23 Ответить
У нас на тому тижні замінували відразу аж три суди.
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05.10.2020 10:52 Ответить
Я так и не понял, ежедневно или еженедельно?
В начале статьи:
"В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку".
Чуть ниже:
""У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно".
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05.10.2020 10:52 Ответить
Мне показалось или эти клоуны признали что вот те терористические акты были спец операция полиции, а именно постановочное шоу?
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05.10.2020 10:53 Ответить
https://censor.net/ua/user/334806. Это за поребриком "ФСБ взрывает Россию" а в Украине до такого не додумались.
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05.10.2020 11:25 Ответить
Оказывается Гондурас отдыхает?
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05.10.2020 10:54 Ответить
А вы не знали?!
Кстати, марсиане высадились на Луне и тут...Остапа понесло....
Надо ж показать работу ведомства
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05.10.2020 10:57 Ответить
Закладывайте алегархам бандитам ахметову медведчуку порношенко... Народ простой и так задолбаный с головы до пят
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05.10.2020 11:04 Ответить
Народу наверное пора становиться сложным, не? Или он даже не стремится?
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05.10.2020 11:55 Ответить
Пора чуваку в Вечерний Квартал перебираться ...
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05.10.2020 12:00 Ответить
 
 