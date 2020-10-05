Глава Нацполиции Клименко о терактах в Украине: Взрывчатку закладывают еженедельно
В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку. При этом всплеск терактов, который наблюдался в июле, не связан со спецоперациями Национальной полиции.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы Нацполиции, ситуации со взрывчатками случаются не только в Киеве.
"У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист. Но в большинстве случаев это просто преступники, которые хотят или кого-то напугать или какие-то свои преступные намерения реализовать", - сказал Клименко.
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В начале статьи:
"В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку".
Чуть ниже:
""У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно".
Кстати, марсиане высадились на Луне и тут...Остапа понесло....
Надо ж показать работу ведомства