Глава Нацполіції Клименко про теракти в Україні: Вибухівку закладають щотижня

В Україні практично щодня зловмисники закладають вибухівку. Водночас сплеск терактів, який спостерігався в липні, не пов'язаний зі спецопераціями Національної поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави Нацполіції, ситуації з вибухівкою трапляються не тільки в Києві.

"У нас вибухівка закладається практично щотижня. Дуже часто це роблять люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Наприклад, той же полтавський терорист. Як і луцький терорист. Але в більшості випадків це просто злочинці, які хочуть або когось налякати або якісь свої злочинні наміри реалізувати", - сказав Клименко.

Також читайте: Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від "радянської" моделі, - Клименко