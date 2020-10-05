УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5690 відвідувачів онлайн
Новини
2 572 12

Глава Нацполіції Клименко про теракти в Україні: Вибухівку закладають щотижня

Глава Нацполіції Клименко про теракти в Україні: Вибухівку закладають щотижня

В Україні практично щодня зловмисники закладають вибухівку. Водночас сплеск терактів, який спостерігався в липні, не пов'язаний зі спецопераціями Національної поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави Нацполіції, ситуації з вибухівкою трапляються не тільки в Києві.

"У нас вибухівка закладається практично щотижня. Дуже часто це роблять люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Наприклад, той же полтавський терорист. Як і луцький терорист. Але в більшості випадків це просто злочинці, які хочуть або когось налякати або якісь свої злочинні наміри реалізувати", - сказав Клименко.

Також читайте: Найближчим часом буде презентована нова структура Нацполіції, що відрізняється від "радянської" моделі, - Клименко

Автор: 

вибухівка (475) Нацполіція (15278) теракт (1027) тероризм (2868) Клименко Ігор (493)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
https://censor.net/ru/user/420539. А Х**ло заявил Макрону, что Навальній сам себя отравил "Новичком".
показати весь коментар
05.10.2020 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://censor.net/ru/user/420539. А Х**ло заявил Макрону, что Навальній сам себя отравил "Новичком".
показати весь коментар
05.10.2020 11:23 Відповісти
У нас на тому тижні замінували відразу аж три суди.
показати весь коментар
05.10.2020 10:52 Відповісти
Я так и не понял, ежедневно или еженедельно?
В начале статьи:
"В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку".
Чуть ниже:
""У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно".
показати весь коментар
05.10.2020 10:52 Відповісти
Мне показалось или эти клоуны признали что вот те терористические акты были спец операция полиции, а именно постановочное шоу?
показати весь коментар
05.10.2020 10:53 Відповісти
https://censor.net/ua/user/334806. Это за поребриком "ФСБ взрывает Россию" а в Украине до такого не додумались.
показати весь коментар
05.10.2020 11:25 Відповісти
Оказывается Гондурас отдыхает?
показати весь коментар
05.10.2020 10:54 Відповісти
А вы не знали?!
Кстати, марсиане высадились на Луне и тут...Остапа понесло....
Надо ж показать работу ведомства
показати весь коментар
05.10.2020 10:57 Відповісти
Закладывайте алегархам бандитам ахметову медведчуку порношенко... Народ простой и так задолбаный с головы до пят
показати весь коментар
05.10.2020 11:04 Відповісти
Народу наверное пора становиться сложным, не? Или он даже не стремится?
показати весь коментар
05.10.2020 11:55 Відповісти
Пора чуваку в Вечерний Квартал перебираться ...
показати весь коментар
05.10.2020 12:00 Відповісти
 
 