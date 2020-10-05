Глава Нацполіції Клименко про теракти в Україні: Вибухівку закладають щотижня
В Україні практично щодня зловмисники закладають вибухівку. Водночас сплеск терактів, який спостерігався в липні, не пов'язаний зі спецопераціями Національної поліції.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави Нацполіції, ситуації з вибухівкою трапляються не тільки в Києві.
"У нас вибухівка закладається практично щотижня. Дуже часто це роблять люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Наприклад, той же полтавський терорист. Як і луцький терорист. Але в більшості випадків це просто злочинці, які хочуть або когось налякати або якісь свої злочинні наміри реалізувати", - сказав Клименко.
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В начале статьи:
"В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку".
Чуть ниже:
""У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно".
Кстати, марсиане высадились на Луне и тут...Остапа понесло....
Надо ж показать работу ведомства