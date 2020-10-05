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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: полиция открыла 11 уголовных производств

Пожары на Луганщине: полиция открыла 11 уголовных производств

Правоохранители по фактам пожаров в Луганской области открыли 11 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС продолжают тушить пожары в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районах и окрестностях городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

"Открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь, которую охватил огонь, по предварительным оценкам ГСЧС, составляет более 22 тыс. Га.

По состоянию на утро 5 октября известно об 11 погибших, 18 госпитализированных и 567 эвакуированных людей. Дорожное движение на территории области уже не перекрывают.

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пожар (5974) Нацполиция (16564)


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Проти зєлєнського також відкрили?
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05.10.2020 11:20 Ответить
А "повстанцев" вже затримали, які підпалювали? Чи знову діємо по тим версіяї, які озвучив найрозумніший за всі століття і звичайно найсвітліший?
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05.10.2020 11:22 Ответить
На кого ?))) На братьев и друзей лудших **********?))
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05.10.2020 11:25 Ответить
 
 