Пожары на Луганщине: полиция открыла 11 уголовных производств

Правоохранители по фактам пожаров в Луганской области открыли 11 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС продолжают тушить пожары в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районах и окрестностях городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

"Открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь, которую охватил огонь, по предварительным оценкам ГСЧС, составляет более 22 тыс. Га.

По состоянию на утро 5 октября известно об 11 погибших, 18 госпитализированных и 567 эвакуированных людей. Дорожное движение на территории области уже не перекрывают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: Шесть из восьми основных очагов ликвидированы