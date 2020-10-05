Пожежі на Луганщині: поліція відкрила 11 кримінальних проваджень

Правоохоронці за фактами пожеж у Луганській області відкрили 11 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що співробітники ДСНС продовжують гасити пожежі в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського, Кремінського та Станично-Луганського районів та на околицях міст Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне.

"Відкрито 11 кримінальних проваджень за статтею 270 КК України", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна площа, яку охопив вогонь, за попередніми оцінками ДСНС, становить понад 22 тис. га.

Станом на ранок 5 жовтня відомо про 11 загиблих, 18 госпіталізованих і 567 евакуйованих людей. Дорожній рух на території області вже не перекривають.

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