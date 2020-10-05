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Пожежі на Луганщині: поліція відкрила 11 кримінальних проваджень
Правоохоронці за фактами пожеж у Луганській області відкрили 11 кримінальних проваджень.
Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що співробітники ДСНС продовжують гасити пожежі в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського, Кремінського та Станично-Луганського районів та на околицях міст Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне.
"Відкрито 11 кримінальних проваджень за статтею 270 КК України", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовна площа, яку охопив вогонь, за попередніми оцінками ДСНС, становить понад 22 тис. га.
Станом на ранок 5 жовтня відомо про 11 загиблих, 18 госпіталізованих і 567 евакуйованих людей. Дорожній рух на території області вже не перекривають.
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саша паламарчук
показати весь коментар05.10.2020 11:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолий К #427424
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Alex Smith #322835
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