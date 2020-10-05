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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия почти втрое увеличила военное присутствие в оккупированном Крыму, - Джапарова

Россия почти втрое увеличила военное присутствие в оккупированном Крыму, - Джапарова

Российская Федерация почти втрое увеличила свое военное присутствие в Крыму за время оккупаци полуострова. Также РФ ведет активную политику колонизации полуострова.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия на полуострове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина пригласит Россию на Крымскую платформу, но сомневается, что Москва согласится, - Джапарова

"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, …а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ", - сказала Джапарова.

По словам заместительницы главы МИД, также на полуострове происходят нарушения прав человека.

Автор: 

армия РФ (19703) Крым (26427) россия (96216) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+4
..."хай мочу п"ють"...Геннадій Москаль...
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05.10.2020 13:16 Ответить
+3
Мы на это повлиять не можем, но у нас днепровская вода. Это главный козырь. И давно не было слышно про электрику для заводика фирташа, кто в курсе, продолжается "торговля на крови"?
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05.10.2020 13:00 Ответить
+2
А как же, все працюе...
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05.10.2020 13:10 Ответить
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Мы на это повлиять не можем, но у нас днепровская вода. Это главный козырь. И давно не было слышно про электрику для заводика фирташа, кто в курсе, продолжается "торговля на крови"?
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05.10.2020 13:00 Ответить
А как же, все працюе...
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05.10.2020 13:10 Ответить
А где Егорка Соболев и Семе Семенченко? Или это уже не "торговля на крови"?
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05.10.2020 13:24 Ответить
На пенсии, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает...
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05.10.2020 13:26 Ответить
Мало.Надо чтоб в каждом жилище была ядерная богба.... вдруг Эрдоган нападет
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05.10.2020 13:07 Ответить
...два "Томагавкі" по 12-му причалу...І не треба буде топити кораблі,як в 1854...
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05.10.2020 13:07 Ответить
Росія майже втричі збільшила військову присутність в окупованому Криму, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3359
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05.10.2020 13:09 Ответить
Дайте им воды, кацапам очень пить хоццаа...
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05.10.2020 13:09 Ответить
..."хай мочу п"ють"...Геннадій Москаль...
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05.10.2020 13:16 Ответить
Хай крисчани насолоджуються мацковським металобрухтом. Вони забули які мацкалі рукожопі? Давно нічого не вибухало? Не за горами не тільки камінці, але і якась ракета, чи міна, кацапи такі. Ху@ло залякую анурезчика своїм металобрухтом, щоб дав води. Вже випалили всі ліса, а воду не дають. Полізуть-порвемо, як бобік тряпку. І ніхто нас не зупинить, ніякі Хомчаки і Тарани. То спочатку ніхто не стріляв у моцкалей, бо всіх затуркали, що вони "браття", а зараз запобіжника немає - моцкаль ворог.
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05.10.2020 13:26 Ответить
Эрдоган освободит Крым без единого выстрела....
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05.10.2020 13:34 Ответить
 
 