Россия почти втрое увеличила военное присутствие в оккупированном Крыму, - Джапарова
Российская Федерация почти втрое увеличила свое военное присутствие в Крыму за время оккупаци полуострова. Также РФ ведет активную политику колонизации полуострова.
Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она отметила, что Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия на полуострове.
"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, …а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ", - сказала Джапарова.
По словам заместительницы главы МИД, также на полуострове происходят нарушения прав человека.
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