Росія майже втричі збільшила військову присутність в окупованому Криму, - Джапарова
Російська Федерація майже втричі збільшила свою військову присутність у Криму за час окупації півострова. Також РФ веде активну політику колонізації півострова.
Про це на брифінгу заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що Росія вкладає величезні кошти в модернізацію всіх компонентів військової присутності на півострові.
"Російська Федерація збільшує майже втричі свою військову присутність на Кримському півострові. Далі відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України, ... а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ", - сказала Джапарова.
За словами заступниці глави МЗС, також на півострові відбуваються порушення прав людини.
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