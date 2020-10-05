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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія майже втричі збільшила військову присутність в окупованому Криму, - Джапарова

Росія майже втричі збільшила військову присутність в окупованому Криму, - Джапарова

Російська Федерація майже втричі збільшила свою військову присутність у Криму за час окупації півострова. Також РФ веде активну політику колонізації півострова.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що Росія вкладає величезні кошти в модернізацію всіх компонентів військової присутності на півострові.

"Російська Федерація збільшує майже втричі свою військову присутність на Кримському півострові. Далі відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України, ... а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ", - сказала Джапарова.

Також читайте: Україна запросить Росію на Кримську платформу, але сумнівається, що Москва його прийме, - Джапарова

За словами заступниці глави МЗС, також на півострові відбуваються порушення прав людини.

Автор: 

армія рф (17854) Крим (14192) росія (66104) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+4
..."хай мочу п"ють"...Геннадій Москаль...
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05.10.2020 13:16 Відповісти
+3
Мы на это повлиять не можем, но у нас днепровская вода. Это главный козырь. И давно не было слышно про электрику для заводика фирташа, кто в курсе, продолжается "торговля на крови"?
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05.10.2020 13:00 Відповісти
+2
А как же, все працюе...
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05.10.2020 13:10 Відповісти
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Мы на это повлиять не можем, но у нас днепровская вода. Это главный козырь. И давно не было слышно про электрику для заводика фирташа, кто в курсе, продолжается "торговля на крови"?
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05.10.2020 13:00 Відповісти
А как же, все працюе...
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05.10.2020 13:10 Відповісти
А где Егорка Соболев и Семе Семенченко? Или это уже не "торговля на крови"?
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05.10.2020 13:24 Відповісти
На пенсии, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает...
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05.10.2020 13:26 Відповісти
Мало.Надо чтоб в каждом жилище была ядерная богба.... вдруг Эрдоган нападет
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05.10.2020 13:07 Відповісти
...два "Томагавкі" по 12-му причалу...І не треба буде топити кораблі,як в 1854...
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05.10.2020 13:07 Відповісти
Росія майже втричі збільшила військову присутність в окупованому Криму, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3359
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05.10.2020 13:09 Відповісти
Дайте им воды, кацапам очень пить хоццаа...
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05.10.2020 13:09 Відповісти
..."хай мочу п"ють"...Геннадій Москаль...
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05.10.2020 13:16 Відповісти
Хай крисчани насолоджуються мацковським металобрухтом. Вони забули які мацкалі рукожопі? Давно нічого не вибухало? Не за горами не тільки камінці, але і якась ракета, чи міна, кацапи такі. Ху@ло залякую анурезчика своїм металобрухтом, щоб дав води. Вже випалили всі ліса, а воду не дають. Полізуть-порвемо, як бобік тряпку. І ніхто нас не зупинить, ніякі Хомчаки і Тарани. То спочатку ніхто не стріляв у моцкалей, бо всіх затуркали, що вони "браття", а зараз запобіжника немає - моцкаль ворог.
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05.10.2020 13:26 Відповісти
Эрдоган освободит Крым без единого выстрела....
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05.10.2020 13:34 Відповісти
 
 