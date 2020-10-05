Мать утопила тяжелобольного четырехлетнего сына на Херсонщине, - Нацполиция

По предварительной версии, преступление совершила мать из-за тяжелой болезни ребенка.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Тело 4-летнего мальчика было обнаружено в воде у берега Северо-Крымского канала в Скадовском районе. По предварительной версии следствия, преступление совершила 36-летняя мать мальчика из-за его тяжелой болезни.

О трагедии стало известно от 41-летнего отца погибшего ребенка. Он сообщил, что живет в пгт Каланчак отдельно от бывшей жены, но каждый день видел женщину с сыном во дворе. Когда два дня подряд он не мог застать их дома и на телефонные звонки женщина не отвечала, мужчина обратился в полицию.

По месту жительства семьи выехали правоохранители. Во время осмотра домовладения полицейские обнаружили женщину в хозяйственном помещении. Она была в крайне подавленном состоянии. Мальчика нигде не было. По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом и недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.

Сейчас в деле назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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