Мать утопила тяжелобольного четырехлетнего сына на Херсонщине, - Нацполиция
По предварительной версии, преступление совершила мать из-за тяжелой болезни ребенка.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
Тело 4-летнего мальчика было обнаружено в воде у берега Северо-Крымского канала в Скадовском районе. По предварительной версии следствия, преступление совершила 36-летняя мать мальчика из-за его тяжелой болезни.
О трагедии стало известно от 41-летнего отца погибшего ребенка. Он сообщил, что живет в пгт Каланчак отдельно от бывшей жены, но каждый день видел женщину с сыном во дворе. Когда два дня подряд он не мог застать их дома и на телефонные звонки женщина не отвечала, мужчина обратился в полицию.
По месту жительства семьи выехали правоохранители. Во время осмотра домовладения полицейские обнаружили женщину в хозяйственном помещении. Она была в крайне подавленном состоянии. Мальчика нигде не было. По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом и недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.
Сейчас в деле назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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Мир простых выводов и решений он только у некоторых в головах, в жизни не все так очевидно и просто!!!
Мать не оправдываю. Это зверство и шок. Но корни этого ужаса не только в ней.
А "Заглядывал во двор иногда" и при этом вызвал полицию, когда 2 дня перестали появляться - это немного из другой категории
А ты чё спамишь? Не правится ПРАВДА? Или сам такой? Или тот "заботливый папик"- ты и есть?
Не стыдно?
Безисходность єто когда у бабьі от рождения мозгов нету.
Я ее конечно не оправдываю, действительно лучше бы в детский дом отдала, но и осуждать не возьмусь. Мы не знаем через, что она прошла и не нам ее судить.
Ще раз: вивчайте, як все впорядковане в дикої Природи, Природа ще нікого не підводила.
По есть при Пеце у нас был "как в Дании"?
Це несправедливо, від слова зовсім. Всім моралізаторам - нічого судити людину, якщо ви не побували в її шкірі. Дивитися кожен день, як страждає від болю твоє дитина і не могти нічого вдіяти - це не кожен витримає.
А ця держава опікує лиш ахметових, порошенок та зеленських.
Українці- сироти в Україні. Самі платять за ліки, за газ, за веселе життя всяким подонкам.
30 років одна быдлоылита