Мати втопила тяжкохворого чотирирічного сина на Херсонщині, - Нацполіція
За попередньою версією, злочин скоїла мати через важку хворобу дитини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
Тіло 4-річного хлопчика було виявлено у воді біля берега Північно-Кримського каналу в Скадовському районі. За попередньою версією слідства, злочин скоїла 36-річна мати хлопчика через його важку хворобу.
Про трагедію стало відомо від 41-річного батька загиблої дитини. Він повідомив, що мешкає у смт Каланчак окремо від колишньої дружини, але щодня бачив жінку з сином у дворі. Коли два дні поспіль він не міг застати їх вдома і на телефонні дзвінки жінка не відповідала, чоловік звернувся у поліцію.
За місцем проживання родини виїхали правоохоронці. Під час огляду домоволодіння поліцейські виявили жінку у господарському приміщенні. Вона була у вкрай пригніченому стані. Хлопчика ніде не було. Зі слів жінки, її син від народження страждав на важку недугу і нещодавно його стан погіршився. Зневірившись у його одужанні, жінка разом з сином сіла в рейсовий автобус і поїхала у Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула у воду. Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратися з каналу. Пізніше тіло дитини виявили у воді біля берега.
Зараз у справі призначено низку експертиз, в тому числі і судово-психіатрична. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мир простых выводов и решений он только у некоторых в головах, в жизни не все так очевидно и просто!!!
Мать не оправдываю. Это зверство и шок. Но корни этого ужаса не только в ней.
А "Заглядывал во двор иногда" и при этом вызвал полицию, когда 2 дня перестали появляться - это немного из другой категории
А ты чё спамишь? Не правится ПРАВДА? Или сам такой? Или тот "заботливый папик"- ты и есть?
Не стыдно?
Безисходность єто когда у бабьі от рождения мозгов нету.
Я ее конечно не оправдываю, действительно лучше бы в детский дом отдала, но и осуждать не возьмусь. Мы не знаем через, что она прошла и не нам ее судить.
Ще раз: вивчайте, як все впорядковане в дикої Природи, Природа ще нікого не підводила.
По есть при Пеце у нас был "как в Дании"?
Це несправедливо, від слова зовсім. Всім моралізаторам - нічого судити людину, якщо ви не побували в її шкірі. Дивитися кожен день, як страждає від болю твоє дитина і не могти нічого вдіяти - це не кожен витримає.
А ця держава опікує лиш ахметових, порошенок та зеленських.
Українці- сироти в Україні. Самі платять за ліки, за газ, за веселе життя всяким подонкам.
30 років одна быдлоылита