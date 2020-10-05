Мати втопила тяжкохворого чотирирічного сина на Херсонщині, - Нацполіція

За попередньою версією, злочин скоїла мати через важку хворобу дитини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло 4-річного хлопчика було виявлено у воді біля берега Північно-Кримського каналу в Скадовському районі. За попередньою версією слідства, злочин скоїла 36-річна мати хлопчика через його важку хворобу.

Про трагедію стало відомо від 41-річного батька загиблої дитини. Він повідомив, що мешкає у смт Каланчак окремо від колишньої дружини, але щодня бачив жінку з сином у дворі. Коли два дні поспіль він не міг застати їх вдома і на телефонні дзвінки жінка не відповідала, чоловік звернувся у поліцію.

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За місцем проживання родини виїхали правоохоронці. Під час огляду домоволодіння поліцейські виявили жінку у господарському приміщенні. Вона була у вкрай пригніченому стані. Хлопчика ніде не було. Зі слів жінки, її син від народження страждав на важку недугу і нещодавно його стан погіршився. Зневірившись у його одужанні, жінка разом з сином сіла в рейсовий автобус і поїхала у Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула у воду. Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратися з каналу. Пізніше тіло дитини виявили у воді біля берега.

Зараз у справі призначено низку експертиз, в тому числі і судово-психіатрична. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.