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Новини
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Мати втопила тяжкохворого чотирирічного сина на Херсонщині, - Нацполіція

Мати втопила тяжкохворого чотирирічного сина на Херсонщині, - Нацполіція

За попередньою версією, злочин скоїла мати через важку хворобу дитини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло 4-річного хлопчика було виявлено у воді біля берега Північно-Кримського каналу в Скадовському районі. За попередньою версією слідства, злочин скоїла 36-річна мати хлопчика через його важку хворобу.

Про трагедію стало відомо від 41-річного батька загиблої дитини. Він повідомив, що мешкає у смт Каланчак окремо від колишньої дружини, але щодня бачив жінку з сином у дворі. Коли два дні поспіль він не міг застати їх вдома і на телефонні дзвінки жінка не відповідала, чоловік звернувся у поліцію.

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За місцем проживання родини виїхали правоохоронці. Під час огляду домоволодіння поліцейські виявили жінку у господарському приміщенні. Вона була у вкрай пригніченому стані. Хлопчика ніде не було. Зі слів жінки, її син від народження страждав на важку недугу і нещодавно його стан погіршився. Зневірившись у його одужанні, жінка разом з сином сіла в рейсовий автобус і поїхала у Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула у воду. Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратися з каналу. Пізніше тіло дитини виявили у воді біля берега.

Зараз у справі призначено низку експертиз, в тому числі і судово-психіатрична. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Автор: 

діти (5154) Нацполіція (15278) вбивство (3115) Херсонська область (5887)


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Топ коментарі
+17
А мне жаль эту женщину. И совершила она это от безысходности.
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05.10.2020 13:27 Відповісти
+14
А папашка умыл руки от жены и больного ребенка , с4от!
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05.10.2020 13:11 Відповісти
+6
Цензор, прекратите быть демотиватором. После прочтения колонки новостей складывается впечатление, что украинцы в свободное время вешают и топят своих детей и расчленяют жён.
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05.10.2020 13:20 Відповісти
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Ти гуманіст 80го левела! Як ти собі уявляєш сам процес? В тебе діти є? Ти розумієш яку херню ти підтримуєш?
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05.10.2020 13:19 Відповісти
Есть. Но если ты видишь что что ребенок тяжело болен и не излечимо ну например лишняя хромосома то лучше для него это прекратить страдания!
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05.10.2020 13:29 Відповісти
А почему ты за него решил, что он страдал настолько, что не хотел жить? Я вот думаю, что люди вроде тебя страдают от отсутствия эмпатии и таких нужно принудительно химически кастрировать.Но ведь правда хорошо, что у нас в стране есть законы, которые худо-бедно работают и люди не имеют права лишать здоровья или жизни других людей только по своему усмотрению?
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05.10.2020 13:54 Відповісти
Ну дивлячись на тебе, ти моральний інвалід, чи урод, вибирай сам. То по твоїй логіці, так як ти невиліковний, то тебе треба знищити.
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05.10.2020 15:21 Відповісти
А что тогда делать с нашими лишнехромосомными соседями?
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06.10.2020 08:44 Відповісти
А папашка умыл руки от жены и больного ребенка , с4от!
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05.10.2020 13:11 Відповісти
зеботьі читают только заголовки статей
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05.10.2020 13:31 Відповісти
а хрен докажешь то версия женщины неправдоподобна.. свидетелей нет... а на месте мужа был бы осторожным стоит ей "вспомнить" что ТРОЕ их пыталась покончить с собой...и не завидую я мужику... понять нельзя..а вот выслушать можно.. виноваты тут и отец который наблюдал со стороны.. почему бросил ребенка калеку.. тяжело ему а бабе да и мосх мог не выдержать такого и могла и суицид и сына просто все могло быть или было... государство умыло руки спец интернаты где таких обреченных доживало закрыли за ненадобностью у меня знакомая ребенку за 20 овощное рагу контакта вообще никакого она держится есть супруг который и сидело с ребенком а она работала но вместе то все равно тянули ребенка.. ребенку тому только в 20 лет наше государство наконец то подсказало и дало инвалидность а до этого типа никто не понимал... что он калека и это сломанный генный набор.. также столкнулся со случаем женщина имеет право на досрочную пенсию ребенок психически из за генного набора (так совпало) установили только когда ребенку было лет 16-18 а в правилах о выходе на пенсию мол до 8 лет должен иметь статус инвалида такой ребенок я на ПФУ наехал и спросил вас то рожали через.... а не как всех вы что из-деваетесь ребенок родился в 80 годах- когда еще генетика слово то не знали.. короче осознали и дозволили маме пойти на пенсию досрочно по выслуге и специальным условиям... а причина во втором случае врачи сказали так у вас дефект и у мужа дефект шанс 1 к 30 миллионам... но вы встретились и зачали ребенка половина ваша половина папы и 100% дефект у ребенка..а не встретились бы были бы у вас нормальыне семьи и детки...
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05.10.2020 13:42 Відповісти
Ну как минимум поддерживал отношения, а когда пропал ребенок забеспокоился.
Мир простых выводов и решений он только у некоторых в головах, в жизни не все так очевидно и просто!!!
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05.10.2020 13:39 Відповісти
Та ладно. Заглядывал во двор иногда. Вот и все "отношения". А материальная, психологическая, физическая сторона- на матери. 24/7. Видимо, потому и сбежал гаунюк. Не захотел брать на себя все тяготы....

Мать не оправдываю. Это зверство и шок. Но корни этого ужаса не только в ней.
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05.10.2020 13:50 Відповісти
Когда один из родителей хочет "умыть руки от жены и больного ребенка", то он старается обходить их 10й дорогой и лишний раз не контактировать!
А "Заглядывал во двор иногда" и при этом вызвал полицию, когда 2 дня перестали появляться - это немного из другой категории
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05.10.2020 13:58 Відповісти
Это та же "категория". Бросить жену с больным ребенком, свесить на неё все тяготы забот о нём (финансовые, моральные, физические) и заменить заботы 24/7 о своей тяжелобольной кровиночке на "заглядывание во дворик" раз в два дня- "категория" та же. Скорее всего, потому и бросил, что не захотел нести это крест. И таких примеров- 99,9% в таких ситуациях.

А ты чё спамишь? Не правится ПРАВДА? Или сам такой? Или тот "заботливый папик"- ты и есть?

Не стыдно?
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05.10.2020 14:22 Відповісти
Государству плевать на то, как живут граждане, что значительное большинство еле сводит концы с концами.
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05.10.2020 14:01 Відповісти
В Скадовском районе в канале достаточно воды, чтобы утопиться, а на территории Крыма в нем даже жабе подмыться нечем. И это правильно!
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05.10.2020 13:15 Відповісти
Ну в некоторых городах, они аж плавают...пить я думаю им сейчас не хочется. Они ж думали, что дождь будет литься, исключительно в водохранилище, а он падла мимо - на голову!
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05.10.2020 13:41 Відповісти
Цензор, прекратите быть демотиватором. После прочтения колонки новостей складывается впечатление, что украинцы в свободное время вешают и топят своих детей и расчленяют жён.
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05.10.2020 13:20 Відповісти
Не только украинцы. Это реальность, в которой все мы живем.
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05.10.2020 13:25 Відповісти
в петербурге,например, сейчас расчлененка в тренде
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05.10.2020 13:38 Відповісти
Вы, когда к врачу идете, хотите услышать от него правдивый диагноз (чтобы вы смогли принять меры и кое что подкорректировать в вашей жизни) или хотите, чтобы он вас не расстраивал и скрыл правду?
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05.10.2020 13:44 Відповісти
Мда..
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05.10.2020 13:25 Відповісти
А мне жаль эту женщину. И совершила она это от безысходности.
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05.10.2020 13:27 Відповісти
Какая к черту безисходность - отобрала ребенка при разводе, а потом вместо того что бьі отдать ребенка отцу или в детский дом и оставить ему шанс она его утопила.
Безисходность єто когда у бабьі от рождения мозгов нету.
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05.10.2020 13:40 Відповісти
Вы так уверены, что прям таки "отобрала"? Отец наверно просто мечтал на себя тяжелобольного ребенка повесить... Скорей они из-за болезни ребенка в основном и развелись, а отец только вздохнул с облегчением.
Я ее конечно не оправдываю, действительно лучше бы в детский дом отдала, но и осуждать не возьмусь. Мы не знаем через, что она прошла и не нам ее судить.
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05.10.2020 14:22 Відповісти
все равно у нее нет такого права - лишать ребенка жизни, хоть она и его и родила - будет теперь сидеть в тюрьме
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05.10.2020 14:02 Відповісти
Сидеть то будит,но виновато наше государство. Где ей в колхозе взять денег на лечение ,а государству по барабану.
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18.02.2021 01:24 Відповісти
Тому, що треба звертати увагу на те, як Природа вирішує проблему з хворими. Якщо дитина слабка на розум, то її мусили приспати лікарі ще в ранішньому віці. Але у нас "гуманне" суспільство. Принагідно нагадаю, що за президенства Адельгейма (в миру більше знаний, як Ющенко) та прем'єрші Капітелман (знаної, як Тимошенко), скасували утримання хворих з тяжкими розладами психіки, тобто, шизофренії, в лікарнях і відпустили по домівках на утримання їх родичами. Впродовж наступних трьох років по всій Україні була незліченна кількість групових сімейних вбивств здійснених цими тяжкохворими шизофреніками.
Ще раз: вивчайте, як все впорядковане в дикої Природи, Природа ще нікого не підводила.
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05.10.2020 13:29 Відповісти
Откуда у тебя столько мусора в мозгах?
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05.10.2020 13:57 Відповісти
Ти , напевне один з перших, кого відпустили додому.
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05.10.2020 13:58 Відповісти
Потому, что нет помощи.В Дании , например, государство полностью берёт на себя уход за ребёнком, и сиделки и такси для таких детей, и всё бесплатно.А вы дальше голосуйте за цирк.
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05.10.2020 13:30 Відповісти
По есть при Пеце у нас был "как в Дании"?
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05.10.2020 13:52 Відповісти
Мати втопила тяжкохворого чотирирічного сина на Херсонщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 444 https://censor.net/ru/user/472961

По есть при Пеце у нас был "как в Дании"?
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05.10.2020 14:21 Відповісти
для свыно-холуев, пэцьо - прынц датский
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05.10.2020 14:26 Відповісти
То есть при Пеце у нас было "как в Дании"?
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05.10.2020 15:09 Відповісти
Мда, пока мы будем видеть объявления - "помогите собрать на лечение", а зелень будет пилить фонд ковида на себя, любимых, таких историй будет дохрена.
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05.10.2020 13:40 Відповісти
ЗЕлені мерзотники довели країну до тотального суіциду...
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05.10.2020 13:50 Відповісти
Звісно, тримання під вартою для жінки, яка й так тяжке горе мала це саме то. А для хабарників, які обкрадають державний бюджет і тому немає коштів на допомогу в лікуванні і утриманні сім'ям, які мають важкохворих дітей, - особисте зобов'язання або смішна застава.
Це несправедливо, від слова зовсім. Всім моралізаторам - нічого судити людину, якщо ви не побували в її шкірі. Дивитися кожен день, як страждає від болю твоє дитина і не могти нічого вдіяти - це не кожен витримає.
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05.10.2020 13:53 Відповісти
У нормальних державах таких дітей опікує держава за державний кошт.
А ця держава опікує лиш ахметових, порошенок та зеленських.
Українці- сироти в Україні. Самі платять за ліки, за газ, за веселе життя всяким подонкам.
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05.10.2020 14:10 Відповісти
нема, " кому за Україну соромно"
30 років одна быдлоылита
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05.10.2020 14:30 Відповісти
 
 