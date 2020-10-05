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Правоохранительный комитет рекомендует Раде принять законопроект о возможности замены пожизненного заключения на более мягкое наказание

Правоохранительный комитет рекомендует Раде принять законопроект о возможности замены пожизненного заключения на более мягкое наказание

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принят за основу законопроект №4049 о выполнении решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и таким образом имплементировать решение ЕСПЧ, которые вступили в силу и их выполнение находится на контроле Совета министров Совета Европы и урегулировать вопросы, противоречащие практике ЕСПЧ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он включает норму о возможности пересмотра положения о пожизненном лишении свободы. В частности, предусматривает механизм, когда лицо, приговоренное к пожизненному лишению свободы и отбывшее это наказание не менее, чем 10 лет, получает право обратиться с просьбой о замене пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. Законопроект устанавливает, что уголовное производство в суде первой инстанции в случаях рассмотрения вопроса о замене пожизненного лишения свободы осуществляется коллегиально судом в составе трех судей.

"Нам крайне важно выполнять решения Европейского суда не только потому, что они являются обязательными, что мы являемся членом Совета Европы и ратифицировали Европейскую конвенцию, но и потому, что мы несем регулярные материальные затраты на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ. Эти решения устанавливают общеобязательные правила и в результате их несоблюдения на нас подают соответствующие заявления о взыскании компенсаций. Европейский суд констатирует нарушения и такие выплаты осуществляются", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

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Автор: 

ВР (29286) комитет (561) пожизненное заключение (67)


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Топ комментарии
+11
Готовят себе , на всяк случай, возможность не сидеть пожизненно. Твари поганые
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05.10.2020 13:49 Ответить
+10
а шо такое ?зелени не нравится сидеть пожизненноя?
так може сделать как в америке,плюсуя сроки по всем преступлениям,шоб бы ло не одно,а несколько пожизненных?
а то ,действительно,скучно так-больше одного все равно не получишь,хоть как старайся
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05.10.2020 13:48 Ответить
+8
Непогано було б пом'якшити, замінивши смертним вироком.
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05.10.2020 14:06 Ответить
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За клопотанням Малюськи?
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05.10.2020 13:47 Ответить
а шо такое ?зелени не нравится сидеть пожизненноя?
так може сделать как в америке,плюсуя сроки по всем преступлениям,шоб бы ло не одно,а несколько пожизненных?
а то ,действительно,скучно так-больше одного все равно не получишь,хоть как старайся
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05.10.2020 13:48 Ответить
Готовят себе , на всяк случай, возможность не сидеть пожизненно. Твари поганые
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05.10.2020 13:49 Ответить
Так у них и так есть такая возможность - пуля в затылок и никаких отсидок.
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05.10.2020 13:56 Ответить
от платных камер к платным заменам сроков заключения.
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05.10.2020 13:50 Ответить
переименовать в дожизненное
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05.10.2020 13:53 Ответить
... в пожизненный карантин у себя дома))
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05.10.2020 13:58 Ответить
Вместо пожизненного за особо тяжкие преступления - путевку в Гагры и талоны на усиленное питание.
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05.10.2020 14:03 Ответить
Непогано було б пом'якшити, замінивши смертним вироком.
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05.10.2020 14:06 Ответить
В натуре дебилы.больше не чем занятся?
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05.10.2020 14:07 Ответить
я бы ещё советовал преступников после 10 лет тюрьмы награждать медалью "за 10 лет безупречной отсидки" и давать путёвку в реабилитационный центр с усиленным бесплатным питанием. не, ну а что? мыжеевропа.
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05.10.2020 14:09 Ответить
Вместо негуманного и нецивилизованного пожизненного вполне можно давать гуманное и цивилизованное сложение сроков за каждое преступление или каждого убитого как в США и Израиле. Ну, например 5 по 25 лет для серийного убийцы или 3 по 33 года для Коломойского за заговор против финансовой системы США, мошенничество и отмывание преступных средств. Плюс штраф.
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05.10.2020 14:10 Ответить
Утопить - довольно мягко!
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05.10.2020 14:10 Ответить
То есть это для того, чтобы серийный маньяк-убийца, отсидевший 10 лет, имел возможность выйти на свободу и продолжить убивать???

Задолбали европейские толерасты. Пусть скажут спасибо, что не ввели смертную казнь для уюблюдков, как в США! А следовало бы!
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05.10.2020 14:13 Ответить
Право на збройний захист + Право на приховане носіння зброї + аналог американського Stay on your ground + 20 років примусової праці на будівництві будинків та доріг замість пожиттєвого пансіонату - і в добру путь.
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05.10.2020 14:14 Ответить
На некоторые виды преступлений нужно возвратить смертную казнь, чтобы долго не мучались.
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05.10.2020 14:16 Ответить
Максимальный срок заключения бессмысленен свыше 24 лет, за очень тяжкие преступления, а именно: доказанные (без доли сомнения) жестокие убийства (со зверствами или мучениями) или массовые убийства нужно казнить методом отсечения дурной башки от туловиша -гильотинироаанием (другие способы казни негуманны). Причем срок должен складываться (за разные преступления) не простым суммированием (как в США) и не поглощением меньшего срока большим (как в совке), а арифметическим рядом: сроки (от большего к меньшему по убыванию выстраиваются в арифметический ряд и делятся каждый на порядковый номер в ряду, полученная сумма, если все сроки за мелкие преступления не должна превышать 6 лет, если среди них есть преступления средней тяжести, то не более 12 лет, а если тяжелые, то максимальеый срок не должен превышать 24 года! И "европейские ценности" здесь абсолютно ни причем, только логика и здравый смысл. Хватит уже преследывать преступников второй мировой войны, срок давности никогда не должен превышать 24 года (ибо это уже совсем другие люди, не те что были раньше, они уже изменились).
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05.10.2020 14:17 Ответить
ну чо ты изгаляешься перед никем и ничем=- 9гр. в затылок без боли и муки самое то)))
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06.10.2020 00:06 Ответить
.. и затраты на содержание абсолютно ненужного обществу враждебного организма в течении 15-25 лет падают до 1-2 бакинских (стоимость 1шт. 9х19)
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06.10.2020 00:10 Ответить
кстати- как показывают исследования психиатров-классиков жанра, - человек после достижения возраста15-16 лет больше как личность не изменяется - только приспосабливается в зависимости от среды обитания...(((())))

та что- мементо мори, окружающие многоотсидевших..........(((
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06.10.2020 00:17 Ответить
цирк решил так пополнить ряды своих поклонников.
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05.10.2020 14:26 Ответить
я б взагалі запровадив за зраду розстріл або пожиттєве з позбавленням громадянства...
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05.10.2020 14:29 Ответить
більш гуманна і м'-яка хіба що евтаназія
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05.10.2020 14:47 Ответить
Жалко, Оноприенко не дожил.
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05.10.2020 14:51 Ответить
Я тоже, против пожизненной меры!
Пусть сами бандюки выбирают: или расстрел, или 178 лет в тюрьме, за совокупность преступлений...
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05.10.2020 14:54 Ответить
Пукача треба випустити, не здав замовника, поки їх Вофка рулить у владі? Голова Гонгадзе при зелених слугах олігархії вже не варта довічного. Т.Г. Шевченко писав - Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить.
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05.10.2020 15:17 Ответить
Пожизненное заменить на усыпление?
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05.10.2020 15:26 Ответить
Правильно! Нахрена пожиттєво? Це не гуманно. Пропоную обмежити максимальний термін покарання позбавленням волі на 500 років з правом на 250-300-му році відсидки подавати прохання на умовно-дострокове звільнення.
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05.10.2020 15:56 Ответить
кормить таких лет 300 сам буш..???
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06.10.2020 00:19 Ответить
Удушение подушкой, мягко.
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05.10.2020 16:18 Ответить
Та нах вообще какие- то сроки? Всех на свободу!!! и отменить все наказания лишающие свободы, пусть головорезы, насильники, убийцы детей и женщин, расчленявшие трупы, гуляют, наслаждаются жизнью, демократия так демократия! Покажем Западу какие мы крутые, какие мы супер демократичные, мы станем круче них! Давайте! Дерзайте! Уперед!
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05.10.2020 17:25 Ответить
Самая мягкая замена пожизненного заключения это разстрел. Жаль что мы к этому подкатились но это жизненная реальность.
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05.10.2020 17:34 Ответить
Ех, не дожив Онопрієнко до сьогоднішнього "свєтлава будущева", а то б аплодував стоячи !...
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05.10.2020 19:12 Ответить
 
 