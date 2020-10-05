Правоохранительный комитет рекомендует Раде принять законопроект о возможности замены пожизненного заключения на более мягкое наказание

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принят за основу законопроект №4049 о выполнении решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и таким образом имплементировать решение ЕСПЧ, которые вступили в силу и их выполнение находится на контроле Совета министров Совета Европы и урегулировать вопросы, противоречащие практике ЕСПЧ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он включает норму о возможности пересмотра положения о пожизненном лишении свободы. В частности, предусматривает механизм, когда лицо, приговоренное к пожизненному лишению свободы и отбывшее это наказание не менее, чем 10 лет, получает право обратиться с просьбой о замене пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. Законопроект устанавливает, что уголовное производство в суде первой инстанции в случаях рассмотрения вопроса о замене пожизненного лишения свободы осуществляется коллегиально судом в составе трех судей.

"Нам крайне важно выполнять решения Европейского суда не только потому, что они являются обязательными, что мы являемся членом Совета Европы и ратифицировали Европейскую конвенцию, но и потому, что мы несем регулярные материальные затраты на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ. Эти решения устанавливают общеобязательные правила и в результате их несоблюдения на нас подают соответствующие заявления о взыскании компенсаций. Европейский суд констатирует нарушения и такие выплаты осуществляются", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

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