Правоохранительный комитет рекомендует Раде принять законопроект о возможности замены пожизненного заключения на более мягкое наказание
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принят за основу законопроект №4049 о выполнении решений Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и таким образом имплементировать решение ЕСПЧ, которые вступили в силу и их выполнение находится на контроле Совета министров Совета Европы и урегулировать вопросы, противоречащие практике ЕСПЧ.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он включает норму о возможности пересмотра положения о пожизненном лишении свободы. В частности, предусматривает механизм, когда лицо, приговоренное к пожизненному лишению свободы и отбывшее это наказание не менее, чем 10 лет, получает право обратиться с просьбой о замене пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. Законопроект устанавливает, что уголовное производство в суде первой инстанции в случаях рассмотрения вопроса о замене пожизненного лишения свободы осуществляется коллегиально судом в составе трех судей.
"Нам крайне важно выполнять решения Европейского суда не только потому, что они являются обязательными, что мы являемся членом Совета Европы и ратифицировали Европейскую конвенцию, но и потому, что мы несем регулярные материальные затраты на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ. Эти решения устанавливают общеобязательные правила и в результате их несоблюдения на нас подают соответствующие заявления о взыскании компенсаций. Европейский суд констатирует нарушения и такие выплаты осуществляются", - отметил министр юстиции Денис Малюська.
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так може сделать как в америке,плюсуя сроки по всем преступлениям,шоб бы ло не одно,а несколько пожизненных?
а то ,действительно,скучно так-больше одного все равно не получишь,хоть как старайся
Задолбали европейские толерасты. Пусть скажут спасибо, что не ввели смертную казнь для уюблюдков, как в США! А следовало бы!
та что- мементо мори, окружающие многоотсидевших..........(((
Пусть сами бандюки выбирают: или расстрел, или 178 лет в тюрьме, за совокупность преступлений...