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Новости Пожары в Украине
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Чечеткин о пожарах на Луганщине: удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов

Чечеткин о пожарах на Луганщине: удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что пожары на Луганщине не уничтожили склады боеприпасов.

Об этом Чечеткин сообщил в ходе селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"На совещании Главе государства также доложили о состоянии тушения пожаров на Луганщине. Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

пожар (5976) Чечеткин Николай (111) Луганская область (6510)


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Перемога,блін Наступного разу,і щось мені підказує,що чекати не дуже довго
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05.10.2020 14:09 Ответить
А як розцінити це повідомлення: https://censor.net/ua/news/3222913/****************************************************************************************************
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05.10.2020 14:25 Ответить
чечёткин и хомчак ЦЕНЗОР не читают ,казлы
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05.10.2020 15:14 Ответить
странно
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05.10.2020 14:12 Ответить
Перевожу слова Чечеткина: Когда мы увидели, что пожары вплотную подходят к складам боеприпасов, то срочно начали делать то, на что "забивали" 6 лет: пропахивать антипожарную полосу по периметру складов.
По идее, Чечеткин тупо сдал пофигизм вояк. Но переживать не стоит, т.к. Зе - это глвнокомандующий ********. Он просто не в состоянии понять о чем речь.
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05.10.2020 14:27 Ответить
а шо складами было при свыне?
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05.10.2020 14:40 Ответить
Все уже украдено-сожжено,до нас.
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05.10.2020 15:17 Ответить
тоже интересуюсь, что же сделано при тебе, свинособака?
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05.10.2020 18:04 Ответить
И что там ДО СИХ ПОР делают склады боеприпасов? Ждут сепаров?
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05.10.2020 19:57 Ответить
 
 