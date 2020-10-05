Чечеткин о пожарах на Луганщине: удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов
Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что пожары на Луганщине не уничтожили склады боеприпасов.
Об этом Чечеткин сообщил в ходе селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
"На совещании Главе государства также доложили о состоянии тушения пожаров на Луганщине. Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
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По идее, Чечеткин тупо сдал пофигизм вояк. Но переживать не стоит, т.к. Зе - это глвнокомандующий ********. Он просто не в состоянии понять о чем речь.