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Новости Пожары в Украине
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Семь из восьми основных очагов возгорания на Луганщине ликвидированы, - ГСЧС

Семь из восьми основных очагов возгорания на Луганщине ликвидированы, - ГСЧС

На территории Луганской области ликвидировали еще один очаг лесного пожара. Таким образом уже ликвидированы 7 из 8 очагов возгорания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 5 октября ликвидированы пожары:

  • вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га;
  • вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га;
  • вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га;
  • вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 400 га;
  • вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га;
  • вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га;
  • вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га.
  • Вблизи села Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тысячи га локализован.

"Таким образом, по состоянию на 10:00 5 октября 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируется", - сообщили в ГСЧС.

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пожар (5974) ГСЧС (5022) Луганская область (6510)


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А точніше буде - догоріло і вогонь зупинився сам. "Ополненцев" затримали? Чи Зелі краще, що загорілось саме, а ще краще, що наші військові неправильно поводились з вознем?
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05.10.2020 13:12 Ответить
 
 