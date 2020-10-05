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Семь из восьми основных очагов возгорания на Луганщине ликвидированы, - ГСЧС
На территории Луганской области ликвидировали еще один очаг лесного пожара. Таким образом уже ликвидированы 7 из 8 очагов возгорания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что по состоянию на 5 октября ликвидированы пожары:
- вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га;
- вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га;
- вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га;
- вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 400 га;
- вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га;
- вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га;
- вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га.
- Вблизи села Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тысячи га локализован.
"Таким образом, по состоянию на 10:00 5 октября 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируется", - сообщили в ГСЧС.
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Анатолий К #427424
показать весь комментарий05.10.2020 13:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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