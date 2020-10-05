Сім із восьми основних осередків займання на Луганщині ліквідовано, - ДСНС

На території Луганської області ліквідували ще один осередок лісової пожежі. Таким чином, уже ліквідовано 7 із 8 осередків займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 5 жовтня ліквідовано пожежі:

поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га;

поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га;

поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га;

поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1400 га;

поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га;

поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га;

поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га.

Поблизу села Вільхове Станично-Луганського району на площі

2 тис. га локалізовано.

"Таким чином, станом на 10:00 5 жовтня 7 осередків ліквідовані, 1 осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове, ситуація контролюється", - повідомили в ДСНС.

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