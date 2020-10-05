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Новини Пожежі в Україні
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Сім із восьми основних осередків займання на Луганщині ліквідовано, - ДСНС

Сім із восьми основних осередків займання на Луганщині ліквідовано, - ДСНС

На території Луганської області ліквідували ще один осередок лісової пожежі. Таким чином, уже ліквідовано 7 із 8 осередків займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 5 жовтня ліквідовано пожежі:

  • поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га;
  • поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га;
  • поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га;
  • поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1400 га;
  • поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га;
  • поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га;
  • поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га.
  • Поблизу села Вільхове Станично-Луганського району на площі
    2 тис. га локалізовано.

"Таким чином, станом на 10:00 5 жовтня 7 осередків ліквідовані, 1 осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове, ситуація контролюється", - повідомили в ДСНС.

Також читайте: Унаслідок пожеж на Луганщині згоріли понад 500 будинків, - глава гуманітарної місії "Пролісок" Каплін

Автор: 

пожежа (4358) ДСНС (5166) Луганська область (4892)


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А точніше буде - догоріло і вогонь зупинився сам. "Ополненцев" затримали? Чи Зелі краще, що загорілось саме, а ще краще, що наші військові неправильно поводились з вознем?
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05.10.2020 13:12 Відповісти
 
 