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Новини Пожежі в Україні
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Чечоткін про пожежі на Луганщині: вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів

Чечоткін про пожежі на Луганщині: вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що пожежі на Луганщині не знищили склади боєприпасів.

Про це Чечоткін повідомив у ході селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"На нараді Главі держави також доповіли про стан гасіння пожеж на Луганщині. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що ситуація з ліквідацією загорянь погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій і неможливості використання авіації через негоду. Однак він підкреслив, що вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА

Автор: 

пожежа (4358) Чечоткін (87) Луганська область (4892)


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Перемога,блін Наступного разу,і щось мені підказує,що чекати не дуже довго
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05.10.2020 14:09 Відповісти
А як розцінити це повідомлення: https://censor.net/ua/news/3222913/****************************************************************************************************
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05.10.2020 14:25 Відповісти
чечёткин и хомчак ЦЕНЗОР не читают ,казлы
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05.10.2020 15:14 Відповісти
странно
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05.10.2020 14:12 Відповісти
Перевожу слова Чечеткина: Когда мы увидели, что пожары вплотную подходят к складам боеприпасов, то срочно начали делать то, на что "забивали" 6 лет: пропахивать антипожарную полосу по периметру складов.
По идее, Чечеткин тупо сдал пофигизм вояк. Но переживать не стоит, т.к. Зе - это глвнокомандующий ********. Он просто не в состоянии понять о чем речь.
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05.10.2020 14:27 Відповісти
а шо складами было при свыне?
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05.10.2020 14:40 Відповісти
Все уже украдено-сожжено,до нас.
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05.10.2020 15:17 Відповісти
тоже интересуюсь, что же сделано при тебе, свинособака?
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05.10.2020 18:04 Відповісти
И что там ДО СИХ ПОР делают склады боеприпасов? Ждут сепаров?
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05.10.2020 19:57 Відповісти
 
 