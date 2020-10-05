Чечоткін про пожежі на Луганщині: вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що пожежі на Луганщині не знищили склади боєприпасів.

Про це Чечоткін повідомив у ході селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"На нараді Главі держави також доповіли про стан гасіння пожеж на Луганщині. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що ситуація з ліквідацією загорянь погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій і неможливості використання авіації через негоду. Однак він підкреслив, що вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА