Генпрокурор Азербайджана Алиев просит Офис Генпрокурора не допустить выезда этнических армян добровольцами в Нагорный Карабах
Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев официально обратился к Генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также к министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
"Начиная с 27 сентября этого года Армения, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергла тяжелым артиллерийским обстрелам густонаселенные территории, больницы, школы, детские сады что привело к нанесению значительного ущерба объектам гражданской инфраструктуры. Начиная с 04 октября были подвергнуты ракетному и артиллерийскому обстрелу находящиеся вдали от места проведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, а также имеющие стратегическое значение города Бейлаган и Мингечевир, что привело к жертвам и раненым среди мирного населения", - говорится в обращении.
"В результате осуществления Вооруженными Силами Азербайджанской Республики контрнаступательных мер армянские военные силы лишились части своих позиций, в связи с чем Армения призвала проживающих за рубежом армян участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что порядка тысячи этнических армян прибыли, либо собираются прибыть на территорию Азербайджанской Республики. ... Государства, из которых прибывают так называемые "армянские добровольцы", должны принять во внимание то обстоятельство, что, приобретя боевые навыки, указанные лица при возвращении на территорию проживания, могут представлять реальную угрозу общественной безопасности", - добавили в Генпрокуратуре Азербайджана.
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Взагалі добре, що Ви тут з"явилися. Я уже це раніше усе чув. Нехай усі бачать цей вірменский неонацизм
И после этого вы удивлены чем-то? Вы приняли позицию наших врагов - значит и вы нам тоже не друзья.
Государство Армения в ООН по всем вопросам, связанным с украино-российской войной ВСЕГДА поддерживает РФ. Азербайджан - напротив - всегда поддерживает Украину.
А потому тут работает принцип взаимности, или для вас это слишком сложно понять?
Вы поддерживаете наших врагов, а ваш враг - Азербайджан - поддерживает нас. Так что для нас все проще некуда и вообще не стоит выбор - вы сами его сделали за нас.
Именно вы, Армения, поддержали откровенное ЗЛО, которое сотворила РФ против Украины.
Так что не надо переводить стрелки и рассказывать, какое вы, якобы, добро - ибо это ложь - никакое вы не добро, ибо добро никогда не будет поддерживать ЗЛО, а вы стали на сторону ЗЛА.
Зло - це верменька агресія
Так что лапшу на уши - кацапам вешайте - они ее любят - и сами развешивать, и потреблять.
Вы же их агрессию против Украины поддержали - вот и кушайте справедливое к себе отношение.
Россия нам не друг, мы ее жертва, мы у них в плену
Так какого, простите, буя, вы будете указывать украинцам, с кем им объединяться?
Только последний дурак поверит теперь сказочке, что, дескать, христиане-армяне против мусульман-турок сражаются, христианские ценности "защищают".
Вы эту сказочку в младшей группе детского сада рассказывайте, да и там не поверят, помня про совместные предприятия с Ираном и доходы армянской мафии от транзита иранского героина через Карабах.
Дальше что?
А то, что в пра-пра-пра...бабках у нас всех обезьяна, это как: достижение или горе?
Я даже больше скажу: мы вообще произошли от рыб, и потому у нас в среднем ухе остались зачатки жабр!
А вот то что армяне на 1/3 евреи это генетический экперимент Тиграна Великого...и он научно доказан
Якщо це стосується не громадян України,то теж на яких підставах їх тут утримувати?Таких легше не впустити в країну,чим не випускати.
Так би ви переживали,коли ваші "партнери" кацапи наш Крим і частину Донбасу окупували.Є таке прислів'я-не плюй в криницю,бо доведеться води напиться.Може тепер зрозумієте
Когда эту суку, этого "геббельса" повесят, как она сама и предсказала, многие на радостях напьются.
А вам не жмет писать на украинском форуме жалостливое об этой гадине?
Запретирть перемещение личным и общественным транспортом на 3 года.
Потом не въедут, если будет доказано, что воевали против мирного населения, а под суд пойдут.
Или если были супружницами тех, кто воевал с мирным населением.
В ИГИЛ добровольцы долбо*бы ехали, и теперь пусть едут.
Пусть едут, на доброе здоровье.
https://husisapail.wordpress.com/2014/02/16/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
Немножко юмора. https://youtu.be/ssB1djqD2L4
Армения это Орёл между двумя скованными друг с другом львами. Посмотрите не этот гениальный шедевр. Это вся история Армении в одном изображении. Это всегда была пара. Ассирия-Вавилон Перся-Рим,Монголы- Арабы, Персия Византия, Османская империя- Персия. Теперь это Россия и Турция. Угадайте кто выживет. Армения всегда маневриворала на балансе. Это должно быть гербом Армении.
https://www.pinterest.com/pin/555772410239646551/
Для идиотов объясняю. Провинция Арцах существовала еще в начале нашей эры, когда Великая Армения воевала с Римской Империей и Персидской Империей
Когда Российская Империя распалась после революции, Сталин по какому - то капризу проводя границы новых советских республик, передал Карабах ( 90% армяне) и Нахичевань ( 70% армян) в состав Азербайджана, страны, которой никогда не существовала, населенной кавказскими татарами. с украденными у Ирана названием северной провинции Азербайджан.
И кто агрессор, и кто претендует на чужие землм ?