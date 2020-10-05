Генпрокурор Азербайджана Алиев просит Офис Генпрокурора не допустить выезда этнических армян добровольцами в Нагорный Карабах

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев официально обратился к Генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также к министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

"Начиная с 27 сентября этого года Армения, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергла тяжелым артиллерийским обстрелам густонаселенные территории, больницы, школы, детские сады что привело к нанесению значительного ущерба объектам гражданской инфраструктуры. Начиная с 04 октября были подвергнуты ракетному и артиллерийскому обстрелу находящиеся вдали от места проведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, а также имеющие стратегическое значение города Бейлаган и Мингечевир, что привело к жертвам и раненым среди мирного населения", - говорится в обращении.

"В результате осуществления Вооруженными Силами Азербайджанской Республики контрнаступательных мер армянские военные силы лишились части своих позиций, в связи с чем Армения призвала проживающих за рубежом армян участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что порядка тысячи этнических армян прибыли, либо собираются прибыть на территорию Азербайджанской Республики. ... Государства, из которых прибывают так называемые "армянские добровольцы", должны принять во внимание то обстоятельство, что, приобретя боевые навыки, указанные лица при возвращении на территорию проживания, могут представлять реальную угрозу общественной безопасности", - добавили в Генпрокуратуре Азербайджана.

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