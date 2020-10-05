РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11493 посетителя онлайн
Новости
2 945 15

Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Соответствующее распоряжение от 5 октября обнародовали на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Создать делегацию Украины для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки)", - отмечается в документе.

Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, заместителем главы - постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Также в состав делегации в качестве ее членов вошли первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Заместителями членов делегации определены постпред Президента в АР Крым Антон Кориневич, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Виктория Кувшинникова, директор Департамента международных организаций МИД Евгения Филипенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Также глава Зеленский утвердил директивы делегации на 75-ю сессию Генассамблеи ООН, но их текст не опубликован (имеет гриф "секретно").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ООН: Единственный рецепт лечения кровоточащей раны в центре Европы - деоккупация Крыма и Донбасса

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) ООН (4193)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
а Береза??? кто же ********* держать будет
показать весь комментарий
05.10.2020 15:55 Ответить
+6
Хочется надеяться, что там не будет Фокина, Рабиновича, Бойко и прочих кацапских деятелей
показать весь комментарий
05.10.2020 15:58 Ответить
+4
А що таємного від власних громадян можна надиктувати у директивах?
показать весь комментарий
05.10.2020 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що таємного від власних громадян можна надиктувати у директивах?
показать весь комментарий
05.10.2020 15:50 Ответить
Где ермак? Что за крамола? Окстись,клован.
показать весь комментарий
05.10.2020 15:52 Ответить
а Береза??? кто же ********* держать будет
показать весь комментарий
05.10.2020 15:55 Ответить
а шо,д'Ермака не бурут?
показать весь комментарий
05.10.2020 15:56 Ответить
Его зама втулили.
показать весь комментарий
05.10.2020 16:00 Ответить
Взяли бы,но не могут дЕрмак хвастался,что у него на столе документы,которые принесут мир в Украину-так его на это же время вызвали в кремль для проверки этих самых документов
показать весь комментарий
05.10.2020 17:15 Ответить
Фокин за него поедет
показать весь комментарий
05.10.2020 19:06 Ответить
Хочется надеяться, что там не будет Фокина, Рабиновича, Бойко и прочих кацапских деятелей
показать весь комментарий
05.10.2020 15:58 Ответить
Будут их представители с правом окончательного голоса.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:00 Ответить
заместитель руководителя ОП Игорь Жовква

Вот шо оно делает в делегации ООН?
показать весь комментарий
05.10.2020 16:00 Ответить
Зеленскому еще нужно не забыть маааленький такой карманный рояль. Что б на трибуну поставить. Вдруг да пригодится
показать весь комментарий
05.10.2020 16:04 Ответить
Увікм.., умикн.., умикніть Фокіна в делегацію.
показать весь комментарий
05.10.2020 16:05 Ответить
мабуть відсотків 80 шопінгові довбозелі
показать весь комментарий
05.10.2020 16:15 Ответить
Ну какой там шоппинг, всего три дамы в составе делегации
показать весь комментарий
05.10.2020 19:56 Ответить
що "сосни" не їдуть?
показать весь комментарий
05.10.2020 23:19 Ответить
 
 