Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Соответствующее распоряжение от 5 октября обнародовали на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Создать делегацию Украины для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки)", - отмечается в документе.

Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, заместителем главы - постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Также в состав делегации в качестве ее членов вошли первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Заместителями членов делегации определены постпред Президента в АР Крым Антон Кориневич, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Виктория Кувшинникова, директор Департамента международных организаций МИД Евгения Филипенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Также глава Зеленский утвердил директивы делегации на 75-ю сессию Генассамблеи ООН, но их текст не опубликован (имеет гриф "секретно").

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