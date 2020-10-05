Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відповідне розпорядження від 5 жовтня оприлюднили на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Утворити делегацію України для участі в роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)", - наголошується в документі.

Главою делегації президент призначив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, заступником голови - постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Також до складу делегації як її члени увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник керівника ОП Ігор Жовква і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Заступниками членів делегації визначені постпред Президента в АР Крим Антон Кориневич, начальниця відділу ООН Департаменту міжнародних організацій МЗС Вікторія Кувшинникова, директорка Департаменту міжнародних організацій МЗС Євгенія Філіпенко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Також Зеленський затвердив директиви делегації на 75-ту сесію Генасамблеї ООН, але їхній текст не опубліковано (має гриф "секретно").

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