УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11541 відвідувач онлайн
Новини
2 945 15

Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН

Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відповідне розпорядження від 5 жовтня оприлюднили на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Утворити делегацію України для участі в роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)", - наголошується в документі.

Главою делегації президент призначив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, заступником голови - постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Також до складу делегації як її члени увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник керівника ОП Ігор Жовква і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Заступниками членів делегації визначені постпред Президента в АР Крим Антон Кориневич, начальниця відділу ООН Департаменту міжнародних організацій МЗС Вікторія Кувшинникова, директорка Департаменту міжнародних організацій МЗС Євгенія Філіпенко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Також Зеленський затвердив директиви делегації на 75-ту сесію Генасамблеї ООН, але їхній текст не опубліковано (має гриф "секретно").

Також читайте: Зеленський в ООН: Єдиний рецепт лікування рани, що кровоточить у центрі Європи, - деокупація Криму і Донбасу

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) ООН (3378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
а Береза??? кто же ********* держать будет
показати весь коментар
05.10.2020 15:55 Відповісти
+6
Хочется надеяться, что там не будет Фокина, Рабиновича, Бойко и прочих кацапских деятелей
показати весь коментар
05.10.2020 15:58 Відповісти
+4
А що таємного від власних громадян можна надиктувати у директивах?
показати весь коментар
05.10.2020 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що таємного від власних громадян можна надиктувати у директивах?
показати весь коментар
05.10.2020 15:50 Відповісти
Где ермак? Что за крамола? Окстись,клован.
показати весь коментар
05.10.2020 15:52 Відповісти
а Береза??? кто же ********* держать будет
показати весь коментар
05.10.2020 15:55 Відповісти
а шо,д'Ермака не бурут?
показати весь коментар
05.10.2020 15:56 Відповісти
Его зама втулили.
показати весь коментар
05.10.2020 16:00 Відповісти
Взяли бы,но не могут дЕрмак хвастался,что у него на столе документы,которые принесут мир в Украину-так его на это же время вызвали в кремль для проверки этих самых документов
показати весь коментар
05.10.2020 17:15 Відповісти
Фокин за него поедет
показати весь коментар
05.10.2020 19:06 Відповісти
Хочется надеяться, что там не будет Фокина, Рабиновича, Бойко и прочих кацапских деятелей
показати весь коментар
05.10.2020 15:58 Відповісти
Будут их представители с правом окончательного голоса.
показати весь коментар
05.10.2020 18:00 Відповісти
заместитель руководителя ОП Игорь Жовква

Вот шо оно делает в делегации ООН?
показати весь коментар
05.10.2020 16:00 Відповісти
Зеленскому еще нужно не забыть маааленький такой карманный рояль. Что б на трибуну поставить. Вдруг да пригодится
показати весь коментар
05.10.2020 16:04 Відповісти
Увікм.., умикн.., умикніть Фокіна в делегацію.
показати весь коментар
05.10.2020 16:05 Відповісти
мабуть відсотків 80 шопінгові довбозелі
показати весь коментар
05.10.2020 16:15 Відповісти
Ну какой там шоппинг, всего три дамы в составе делегации
показати весь коментар
05.10.2020 19:56 Відповісти
що "сосни" не їдуть?
показати весь коментар
05.10.2020 23:19 Відповісти
 
 