Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Відповідне розпорядження від 5 жовтня оприлюднили на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Утворити делегацію України для участі в роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)", - наголошується в документі.
Главою делегації президент призначив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, заступником голови - постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.
Також до складу делегації як її члени увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник керівника ОП Ігор Жовква і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
Заступниками членів делегації визначені постпред Президента в АР Крим Антон Кориневич, начальниця відділу ООН Департаменту міжнародних організацій МЗС Вікторія Кувшинникова, директорка Департаменту міжнародних організацій МЗС Євгенія Філіпенко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.
Також Зеленський затвердив директиви делегації на 75-ту сесію Генасамблеї ООН, але їхній текст не опубліковано (має гриф "секретно").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот шо оно делает в делегации ООН?