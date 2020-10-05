Каждый десятый житель планеты, возможно, был инфицирован коронавирусом, - ВОЗ
Директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что около 10 процентов мирового населения могло быть инфицировано коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
По его "наилучшим оценкам" примерно 1 из 10 человек во всем мире, возможно, был инфицирован коронавирусом, что более чем в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев.
"Наши текущие наилучшие оценки говорят нам, что около 10 процентов мирового населения могло быть инфицировано этим вирусом", - отметил Райан
Показатели различаются в городских и сельских местностях, а также в разных группах, но в конечном итоге это означает "подавляющее большинство в мире остается в риске" заражения COVID-19.
"Многие смертельные случаи были предотвращены, и гораздо больше жизней можно защитить", - сказал Райан.
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заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке,
то это, должно быть, вы.
Яка коварно-підступна хвороба! ))) Настільки підступна, що не має жодних симптомів, і жодних наслідків для абсолютної більшості хворих.
От, якби не бурхливий розвиток науки, наші хворі ніколи б не дізналися, що вони хворі.
І чим далі, тим більше підтверджується стара медична аксіома, - "Здорових людєй нєт, - єсть нєдообслєдованиє!"
Не здивуюся, коли, зрештою з'ясується, що коронавіруси завжди були в людському організмі, - як вірус герпесу, наприклад. Відомо, що 9 з 10 людей на планеті хворі на герпес, - теж, в основному, безсимптомно. Треба було вже давно заборонити людству цілуватися, і запровадити поцілуночний карантин...