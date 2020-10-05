Каждый десятый житель планеты, возможно, был инфицирован коронавирусом, - ВОЗ

Директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что около 10 процентов мирового населения могло быть инфицировано коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По его "наилучшим оценкам" примерно 1 из 10 человек во всем мире, возможно, был инфицирован коронавирусом, что более чем в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев.

"Наши текущие наилучшие оценки говорят нам, что около 10 процентов мирового населения могло быть инфицировано этим вирусом", - отметил Райан

Показатели различаются в городских и сельских местностях, а также в разных группах, но в конечном итоге это означает "подавляющее большинство в мире остается в риске" заражения COVID-19.

"Многие смертельные случаи были предотвращены, и гораздо больше жизней можно защитить", - сказал Райан.

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