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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый десятый житель планеты, возможно, был инфицирован коронавирусом, - ВОЗ

Каждый десятый житель планеты, возможно, был инфицирован коронавирусом, - ВОЗ

Директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что около 10 процентов мирового населения могло быть инфицировано коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По его "наилучшим оценкам" примерно 1 из 10 человек во всем мире, возможно, был инфицирован коронавирусом, что более чем в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев.

"Наши текущие наилучшие оценки говорят нам, что около 10 процентов мирового населения могло быть инфицировано этим вирусом", - отметил Райан

Показатели различаются в городских и сельских местностях, а также в разных группах, но в конечном итоге это означает "подавляющее большинство в мире остается в риске" заражения COVID-19.

"Многие смертельные случаи были предотвращены, и гораздо больше жизней можно защитить", - сказал Райан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Райан Майкл (11)


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десятина. классика оценочного жара со времён римлян.
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05.10.2020 16:01 Ответить
Около, возможно.... это воообще что?
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05.10.2020 17:06 Ответить
Каждый третий житель планеты страдает от той или иной формы психического
заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке,
то это, должно быть, вы.
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05.10.2020 19:56 Ответить
Це означає, що 96% колишніх хворих на КОВІД насправді навіть не підозрюють, що вони були заражені, перехворіли і вилікувалися. А 90% виявлених хворих дізналися, що вони хворі тільки в результаті тестування. І якби не тести, вони б і гадки не мали про свій коронавірус, не помітивши його.
Яка коварно-підступна хвороба! ))) Настільки підступна, що не має жодних симптомів, і жодних наслідків для абсолютної більшості хворих.
От, якби не бурхливий розвиток науки, наші хворі ніколи б не дізналися, що вони хворі.
І чим далі, тим більше підтверджується стара медична аксіома, - "Здорових людєй нєт, - єсть нєдообслєдованиє!"
Не здивуюся, коли, зрештою з'ясується, що коронавіруси завжди були в людському організмі, - як вірус герпесу, наприклад. Відомо, що 9 з 10 людей на планеті хворі на герпес, - теж, в основному, безсимптомно. Треба було вже давно заборонити людству цілуватися, і запровадити поцілуночний карантин...
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05.10.2020 20:15 Ответить
 
 