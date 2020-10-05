Кожен десятий житель планети, можливо, був інфікований коронавірусом, - ВООЗ
Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян заявив, що близько 10 відсотків світового населення могло бути інфіковано коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
За його "найкращими оцінками" приблизно 1 з 10 осіб у всьому світі, можливо, був інфікований коронавірусомв, що більш ніж у 20 разів перевищує кількість підтверджених випадків.
"Наші поточні найкращі оцінки говорять нам, що близько 10 відсотків світового населення могло бути інфіковано цим вірусом", - зазначив Раян.
Показники різняться у міських і сільських місцевостях, а також у різних групах, але в підсумку це означає, що "переважна більшість у світі залишається під ризиком" зараження COVID-19.
"Багато смертельних випадків було попереджено, і набагато більше життів можна захистити", - сказав Раян.
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заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке,
то это, должно быть, вы.
Яка коварно-підступна хвороба! ))) Настільки підступна, що не має жодних симптомів, і жодних наслідків для абсолютної більшості хворих.
От, якби не бурхливий розвиток науки, наші хворі ніколи б не дізналися, що вони хворі.
І чим далі, тим більше підтверджується стара медична аксіома, - "Здорових людєй нєт, - єсть нєдообслєдованиє!"
Не здивуюся, коли, зрештою з'ясується, що коронавіруси завжди були в людському організмі, - як вірус герпесу, наприклад. Відомо, що 9 з 10 людей на планеті хворі на герпес, - теж, в основному, безсимптомно. Треба було вже давно заборонити людству цілуватися, і запровадити поцілуночний карантин...