УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11541 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 572 5

Кожен десятий житель планети, можливо, був інфікований коронавірусом, - ВООЗ

Кожен десятий житель планети, можливо, був інфікований коронавірусом, - ВООЗ

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян заявив, що близько 10 відсотків світового населення могло бути інфіковано коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За його "найкращими оцінками" приблизно 1 з 10 осіб у всьому світі, можливо, був інфікований коронавірусомв, що більш ніж у 20 разів перевищує кількість підтверджених випадків.

"Наші поточні найкращі оцінки говорять нам, що близько 10 відсотків світового населення могло бути інфіковано цим вірусом", - зазначив Раян.

Показники різняться у міських і сільських місцевостях, а також у різних групах, але в підсумку це означає, що "переважна більшість у світі залишається під ризиком" зараження COVID-19.

"Багато смертельних випадків було попереджено, і набагато більше життів можна захистити", - сказав Раян.

Читайте також: ВООЗ зареєструвала 2 тести на COVID-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
десятина. классика оценочного жара со времён римлян.
показати весь коментар
05.10.2020 16:01 Відповісти
Около, возможно.... это воообще что?
показати весь коментар
05.10.2020 17:06 Відповісти
Каждый третий житель планеты страдает от той или иной формы психического
заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке,
то это, должно быть, вы.
показати весь коментар
05.10.2020 19:56 Відповісти
Це означає, що 96% колишніх хворих на КОВІД насправді навіть не підозрюють, що вони були заражені, перехворіли і вилікувалися. А 90% виявлених хворих дізналися, що вони хворі тільки в результаті тестування. І якби не тести, вони б і гадки не мали про свій коронавірус, не помітивши його.
Яка коварно-підступна хвороба! ))) Настільки підступна, що не має жодних симптомів, і жодних наслідків для абсолютної більшості хворих.
От, якби не бурхливий розвиток науки, наші хворі ніколи б не дізналися, що вони хворі.
І чим далі, тим більше підтверджується стара медична аксіома, - "Здорових людєй нєт, - єсть нєдообслєдованиє!"
Не здивуюся, коли, зрештою з'ясується, що коронавіруси завжди були в людському організмі, - як вірус герпесу, наприклад. Відомо, що 9 з 10 людей на планеті хворі на герпес, - теж, в основному, безсимптомно. Треба було вже давно заборонити людству цілуватися, і запровадити поцілуночний карантин...
показати весь коментар
05.10.2020 20:15 Відповісти
 
 