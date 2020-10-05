Кожен десятий житель планети, можливо, був інфікований коронавірусом, - ВООЗ

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян заявив, що близько 10 відсотків світового населення могло бути інфіковано коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За його "найкращими оцінками" приблизно 1 з 10 осіб у всьому світі, можливо, був інфікований коронавірусомв, що більш ніж у 20 разів перевищує кількість підтверджених випадків.

"Наші поточні найкращі оцінки говорять нам, що близько 10 відсотків світового населення могло бути інфіковано цим вірусом", - зазначив Раян.

Показники різняться у міських і сільських місцевостях, а також у різних групах, але в підсумку це означає, що "переважна більшість у світі залишається під ризиком" зараження COVID-19.

"Багато смертельних випадків було попереджено, і набагато більше життів можна захистити", - сказав Раян.

Читайте також: ВООЗ зареєструвала 2 тести на COVID-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин