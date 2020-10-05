Россия избегает вопроса оккупированного Крыма на любых уровнях обсуждения, - Чубаров

Российская Федерация на разных уровнях избегает обсуждения вопросов незаконно аннексированного ею Крыма, в том числе преследований крымских татар и украинцев на полуострове.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская сторона избегает на любых уровнях, в любом формате обсуждения вопроса Крыма в целом и в частности вопроса крымских политзаключенных, вопроса преследования крымских татар, этнических украинцев, граждан Украины, которые живут во временно оккупированном Крыму. Российская Федерация не просто избегает обсуждения вопросов Крыма, она очень часто ставит ультимативно вопрос о том, чтобы крымская тематика не обсуждалась", - сказал Чубаров.

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Он убежден, что таким образом РФ хочет "потянуть время" и далее "размывать суверенитет украинского государства над Крымским полуостровом".

По его словам, украинская сторона должна в своих действиях предусматривать создание таких ситуаций, чтобы утверждать у международного сообщества понимание принадлежности Крыма к Украине и "не давать передышки российским оккупантам".